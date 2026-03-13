国際航業の「エネがえるASP」がGCエナジーのソーラーカーポート提案を支援

国際航業株式会社

国際航業が提供する住宅用太陽光・蓄電池向け経済効果シミュレーター「エネがえるASP」および、そのオプションとして利用できる「経済効果シミュレーション保証」が、ソーラーカーポートの老舗として業界を牽引するGCエナジー株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：藤田 浩光 以下「GCエナジー」）に導入されました。

GCエナジーでは、「エネがえるASP」と「シミュレーション保証」を活用し、顧客が抱く「本当にこの数字通りになるのか」という不安を解消。成約率を前年比10%向上させることに成功しました。

背景と解消した課題

ソーラーカーポートは、地上に近い位置に設置するため、近隣建物による影の影響を考慮した精緻な試算が求められます。顧客の心理には「屋根より低い位置で本当に発電するのか」「影の影響で発電量が低下するのではないか」という強い懸念が存在し、自社作成のExcel数値だけでは試算結果に対する信憑性への疑念を払拭しきれず、成約の障壁となっていました。

そこで同社は「エネがえるASP」に加え、発電量がシミュレーションの8割を下回った場合に差額を補填する「経済効果シミュレーション保証」を導入。数値に対する責任を明確にすることで、顧客の最終的な不安を払拭する解決策を提示できるようになり、課題の克服を実現しました。

「エネがえるASP」導入による主な効果

1.競合他社との差別化により、成約率が10%向上

「経済効果シミュレーション保証」をフックにすることで、競合他社との差別化に成功。初期段階で高い信頼を獲得し、成約率の向上を実現しております。

2. リアルタイムシミュレーションの「ライブ体験」による顧客満足度の向上

商談中に顧客の電気代やライフスタイルをその場で入力し、グラフがリアルタイムで動く様子を見せることで、顧客は「モノを買う」ことから「将来の暮らしを設計する」というワクワク感に意識が変化。顧客満足度が向上しました。

3. 診断レポートの活用で 「非対面家族への説明コスト」が低下

ビジュアルに優れた診断レポートがそのまま「家族会議の資料」として活用され、商談に出席していない家族の合意形成がスムーズになりました。

4. 営業担当者の自信向上

「経済効果シミュレーション保証」があることで、営業担当者が自信を持って提案できるようになり、顧客との対話が「疑念の解消」から「未来のワクワク感の共有」へと変化しました。

■GCエナジー株式会社 トモシエ事業部 ゼネラルマネージャー 鶴來様のコメント：

「経済効果シミュレーション保証の存在が、導入の決め手になりました。『もし発電量がシミュレーションの8割を下回ったら差額を補填する』という保証は、お客様が最後に抱く『本当にこの数字通りになるの？』という不安に対する究極の答えです。営業担当者が自信を持って言い切れるようになり、お客様との対話も『疑念の解消』から『未来のワクワク感の共有』へと変わりました。」

導入事例記事はこちら

https://www.enegaeru.com/case/gcenergy

『エネがえる』とは

『エネがえる』は、国際航業が提供するB2B SaaS型の再エネ関連設備の経済効果シミュレーションサービスです。住宅用太陽光・オール電化・蓄電池・EV/V2Hや産業用自家消費型太陽光・蓄電池の経済効果を簡単かつ迅速に診断でき、すでに官公庁自治体から大手エネルギー事業者、全国中小企業まで国内700社以上に導入されています。全プロダクトに、試算された発電量の一部を保証する「経済効果シミュレーション保証」をオプションでつけることが可能です。

・エネがえるASP（住宅用太陽光・蓄電池提案用）

https://www.enegaeru.com/

・エネがえるBiz（産業用自家消費型太陽光・蓄電池提案用）

https://biz.enegaeru.com/

・エネがえるEV・V2H（EV・V2H提案用）

https://evv2h.enegaeru.com/

・エネがえるAPI（カスタマイズ・Web組み込み可能なAPI）

https://www-v4.enegaeru.com/apidoc/api-general.html

〔参考プレスリリース〕経済効果シミュレーション保証の提供開始

https://www.kkc.co.jp/news/release/2024/04/30_21021/

＜商品に関するお問合せ先＞

お問い合わせフォーム：https://form.run/@contact-enegaeru

E-Mail：info@enegaeru.com

TEL：070-3669-8761 （担当：樋口）