プログラミングが学べる不登校支援！　八王子市初・NIJINアカデミー 【南大沢校】2026年4月開講！

株式会社NIJIN

不登校の小中学生は年々増加し、2025年には過去最多となる35万3970人に達しました。子どもが安心して学び、多様な学び方を選択できる環境づくりは、社会全体で取り組むべき重要な課題となっています。

こうした社会課題に向き合う株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）は、不登校オルタナティブスクール『NIJINアカデミー』のリアル教室“南大沢校”を2026年4月に開校することをお知らせいたします。

NIJINアカデミーは、自宅から通学できるオンライン型オルタナティブスクールとして2023年9月に開校しました。子ども一人ひとりが自分のペースで学び、自分らしさを大切にできる環境を提供しています。これまで累計600名以上が入学し、復学を果たした児童生徒は200名を超えています。出席認定率は98％、学校満足度91.4％、担任クラス満足度96％と高い評価を得ており、学校や教育委員会とも連携しながら実績を積み重ねてきました。メタバースを活用した取り組みはNHK「おはよう日本」でも特集され、注目を集めています。

さらにメタバース校舎で元気を取り戻した子ども達から「復学ではなく、このままNIJINアカデミーで学び続けたい」という声も寄せられています。現在は、自宅から学べる「オンライン通学」に加え、実際の教室に通いながら学ぶ「リアル教室」と組み合わせた『ハイブリッド通学』を全国で展開し、子どもたちの多様なニーズに応える仕組みを整えています。

■『南大沢校はどんな教室？』

私たち南大沢校は、創業以来40年以上にわたり教育事業に携わり

地域の子どもたちの成長を支えてきた教育企業です。

現在はプログラミング教育を軸に据え、幼児から高校生、

さらには大学生や社会人まで幅広い層が学べるカリキュラムを提供しています。

子どもたちの特性に合わせて興味を引き出し、

学ぶ楽しさを伝えること、

自立して学習する習慣をつけ、

あらゆる困難に自分で立ち向かう土台を

築くことを目的に子どもたちと併走していきます！

■教室長メッセージ

多くの子どもたちを見てきて確信しているのは、「子どもは『できた！』の次に『もっと作りたい』と思った瞬間に最も伸びる」ということです。

その中で私が強く感じていることがあります。

それは・・

子どもたちは、能力がないのではなく、

「環境が合っていない」だけだということ。

まずは、安心できること。

まずは、否定されないこと。

まずは、居場所があること。

そこからすべてが始まると、私は考えています。

プログラミング教育を軸に、

・自分のペースで進める

・小さな成功体験を積み重ねられる

非常に相性の良い学びです。

「できた！」

その一言が、子どもの表情を変え、自信に繋がります！

■教室概要・入学案内

□教室概要

【名称】NIJINアカデミー南大沢校

【対 象】小1から中3までのお子様

【開校日】毎週木曜日（週1回

【場 所】〒192-0364 東京都南大沢2-27 フレスコビル2F

《京王相模原線 南大沢徒歩5分》駐車場あり

【時 期】2026年4月より開校

【定 員】8名（生徒によって変更）

【お申込み方法】お申し込み入力フォーム(https://docs.google.com/forms/d/1MQXFnzADrNXa9dB7VnbYvRlOZpHNJEyd3vKOBaDpUp0/viewform?edit_requested=true)

【相談会】教室でのご相談は随時メールorフォームにて受け付けています

【メール】nijinacademy.minamioosawa＠gmail.com

【公式サイト】https://www.nijin.co.jp/classroom

【教室HP】https://academy.nijin.co.jp/classroom/nijinacademy-minamioosawa/

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国から約600名超が入学している。2024年9月からはリアルでも学べる場を提供しており、現在開校予定も含めて34校。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割以上が在籍校の出席認定を獲得。

※2026年1月現在

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念

に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL：https://www.nijin.co.jp/