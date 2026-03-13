【2026年最新】採用充足率69.7％ー激化する「採用戦国時代」を勝ち抜くAI活用ガイドを公開
AIスカウト事業・採用コンサルティング事業を展開する株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、2026年卒の新卒採用市場における現状と課題、そしてAIを活用した最新の採用戦略をまとめた「2026年新卒採用トレンド：市場構造から考える採用の実践ガイド」をリリースいたしました。
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https://recup.delight21.co.jp/archives/6361
■2026年卒採用の現状：過去最高難度の「採用不全」に直面
2026年卒の新卒採用市場は、企業にとって過去に類を見ない厳しい局面を迎えています。
- 採用計画充足率は69.7％と過去最低水準
約8割の企業が採用環境の悪化を実感。少子化による学生数の減少が深刻化し、深刻な母集団不足に陥っています。
- 内定辞退の増加と早期化の加速
学生1人あたりの平均内定保持数は2.4社に達し、内定辞退が常態化。さらに選考スケジュールは年々早まり、採用活動の長期化が現場の大きな負担となっています。
本資料は、これらの課題を解決し、再現性の高い採用成功ルートを導き出すために作成されました。
■ 採用現場の課題：多様化する手法と「仕組み不足」による限界
SNS採用、リファラル、ダイレクトリクルーティング（DR）、オンライン選考……。採用手法の多様化・複雑化により、採用担当者の業務量は限界に達しています。
顕在化するリスク： 業務の激務化、コスト増、非効率なプロセス、評価基準のバラつき、そしてCX（候補者体験）の低下など
これらの課題の多くは、担当者の努力不足ではなく、「時代に適応した採用の仕組み不足」に起因しています。
■ 理想的な採用構造への転換：AIを「価値最大化」の手段に
本ガイドでは、これからの採用成功の鍵として、「人がコア業務に集中し、非コア業務をAIが担う」という構造改革を提唱しています。
- AIによる標準化と安定化
スカウト送信や日程調整などの非コア業務をAIが代替することで、プロセスの漏れを防ぎ、採用スピードを劇的に向上させます。
- 候補者CX（候補者体験）の向上
AIによる迅速なレスポンスと、人間による手厚いフォローアップを組み合わせることで、競合他社との差別化を図ります。
- 効率化の先にある「質」の追求
AIを単なる効率化ツールではなく、採用の「価値を最大化する手段」と捉える企業こそが、この市場環境で生き残ります。
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■ AIスカウト「RecUp」の役割と導入効果
株式会社Delightが提供するAIスカウト「RecUp」は、採用担当者の工数を大幅に削減しながら、スカウトの質を向上させるソリューションです。
- 導入事例：多くの企業で「スカウト工数の80％削減」「返信率の向上」「コスト構造の刷新」を実現しています。
- 自社適性チェックリスト：本資料内には、自社の採用フローにAIを導入すべきかを判断できるチェックリストを掲載。導入効果を最大化するためのロードマップを示しています。
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■ 資料請求のご案内
本ガイドを通じて、厳しい市場環境下でも「採用の質」と「効率」を両立させる具体的なヒントを提供いたします。
資料名： 2026年新卒採用トレンド：市場構造から考える採用の実践ガイド
ダウンロードURL： https://recup.delight21.co.jp/
費用： 無料
【期間限定：1時間無料採用診断キャンペーン】
現在、資料公開を記念して、貴社の採用プロセスにおける「AI活用の余地」を診断する無料個別コンサルティングを実施中です。お気軽にお問い合わせください。
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【9割の企業が間違えている】ダイレクトリクルーティングの失敗事例ワースト5(https://recup.delight21.co.jp/archives/6875)
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【会社概要】
社名： 株式会社Delight
所在地： 170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階
代表者： 代表取締役社長 新井 崇徳
設立： 2017年3月13日
事業内容： AIスカウト事業、採用コンサルティング事業
企業URL： https://delight21.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社Delight 広報担当 E-mail：info@delight21.co.jp