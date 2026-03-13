【2026年最新】採用充足率69.7％ー激化する「採用戦国時代」を勝ち抜くAI活用ガイドを公開

株式会社Delight

AIスカウト事業・採用コンサルティング事業を展開する株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、2026年卒の新卒採用市場における現状と課題、そしてAIを活用した最新の採用戦略をまとめた「2026年新卒採用トレンド：市場構造から考える採用の実践ガイド」をリリースいたしました。

資料を無料でダウンロードする :https://recup.delight21.co.jp/archives/6361

■2026年卒採用の現状：過去最高難度の「採用不全」に直面

2026年卒の新卒採用市場は、企業にとって過去に類を見ない厳しい局面を迎えています。

- 採用計画充足率は69.7％と過去最低水準約8割の企業が採用環境の悪化を実感。少子化による学生数の減少が深刻化し、深刻な母集団不足に陥っています。- 内定辞退の増加と早期化の加速学生1人あたりの平均内定保持数は2.4社に達し、内定辞退が常態化。さらに選考スケジュールは年々早まり、採用活動の長期化が現場の大きな負担となっています。

本資料は、これらの課題を解決し、再現性の高い採用成功ルートを導き出すために作成されました。

■ 採用現場の課題：多様化する手法と「仕組み不足」による限界

SNS採用、リファラル、ダイレクトリクルーティング（DR）、オンライン選考……。採用手法の多様化・複雑化により、採用担当者の業務量は限界に達しています。

顕在化するリスク： 業務の激務化、コスト増、非効率なプロセス、評価基準のバラつき、そしてCX（候補者体験）の低下など



これらの課題の多くは、担当者の努力不足ではなく、「時代に適応した採用の仕組み不足」に起因しています。

■ 理想的な採用構造への転換：AIを「価値最大化」の手段に

本ガイドでは、これからの採用成功の鍵として、「人がコア業務に集中し、非コア業務をAIが担う」という構造改革を提唱しています。

■ AIスカウト「RecUp」の役割と導入効果

- AIによる標準化と安定化スカウト送信や日程調整などの非コア業務をAIが代替することで、プロセスの漏れを防ぎ、採用スピードを劇的に向上させます。- 候補者CX（候補者体験）の向上AIによる迅速なレスポンスと、人間による手厚いフォローアップを組み合わせることで、競合他社との差別化を図ります。- 効率化の先にある「質」の追求AIを単なる効率化ツールではなく、採用の「価値を最大化する手段」と捉える企業こそが、この市場環境で生き残ります。

株式会社Delightが提供するAIスカウト「RecUp」は、採用担当者の工数を大幅に削減しながら、スカウトの質を向上させるソリューションです。

■ 資料請求のご案内

- 導入事例：多くの企業で「スカウト工数の80％削減」「返信率の向上」「コスト構造の刷新」を実現しています。- 自社適性チェックリスト：本資料内には、自社の採用フローにAIを導入すべきかを判断できるチェックリストを掲載。導入効果を最大化するためのロードマップを示しています。無料で続きをダウンロードする :https://recup.delight21.co.jp/archives/6361

本ガイドを通じて、厳しい市場環境下でも「採用の質」と「効率」を両立させる具体的なヒントを提供いたします。

資料名： 2026年新卒採用トレンド：市場構造から考える採用の実践ガイド

ダウンロードURL： https://recup.delight21.co.jp/

費用： 無料

【期間限定：1時間無料採用診断キャンペーン】

現在、資料公開を記念して、貴社の採用プロセスにおける「AI活用の余地」を診断する無料個別コンサルティングを実施中です。お気軽にお問い合わせください。

【株式会社Delight 開催予定の無料ウェビナー】

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【9割の企業が間違えている】ダイレクトリクルーティングの失敗事例ワースト5(https://recup.delight21.co.jp/archives/6875)

3/24（火）12:00～13:00

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【会社概要】

社名： 株式会社Delight

所在地： 170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者： 代表取締役社長 新井 崇徳

設立： 2017年3月13日

事業内容： AIスカウト事業、採用コンサルティング事業

企業URL： https://delight21.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Delight 広報担当 E-mail：info@delight21.co.jp