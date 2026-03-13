マッチングアプリ「マリッシュ」、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会（DMMA）加盟店として警察庁と連携し、SNS型ロマンス詐欺被害防止対策を実施

株式会社マリッシュ

恋活・婚活・再婚マッチングサービス「マリッシュ-marrish-」を運営する株式会社マリッシュ（本社：東京都新宿区、代表取締役：飯田 一寿、以下マリッシュ）は、加盟する一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会（DMMA）が警察庁からSNS型ロマンス詐欺への注意喚起について協力依頼を受けたことに呼応し、DMMA加盟店として警察庁と連携し、SNS型ロマンス詐欺被害防止対策をユーザー向けに実施いたしました。

・警察庁よりコメント

令和7年中におけるSNS型ロマンス詐欺の認知件数は5,604件（前年比+1,780件、+46.5％）、被害額は552.2億円（前年比+151.4億円、+37.8％）と、前年比で大幅に増加しており、そのうちマッチングアプリを入口とする被害は約３割を占め、被害増加の主たる要因となっております。警察庁としましては、SNS型ロマンス詐欺被害防止のためには、マッチングアプリ運営企業の方々と連携し、全てのマッチングアプリ利用者へ注意喚起を実施することが重要と考えております。

企画：ない株式会社 デザイン：森倉ヒロキ

警察庁HP～特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/sagi.html

警察庁HP～SOS47・特殊詐欺対策ページ・SNS型ロマンス詐欺

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/sns-romance/romance/

・マリッシュの安心安全

SNS型ロマンス詐欺被害の9割は【会う前にLINEなどの個人情報を交換する】が起点になっていることが判明しています。

そのため「マリッシュ」では、「マリッシュ内で連絡先などの個人情報の送信」を禁止し、実際にお会いしてから交換していただくよう注意喚起を行っております。

また、SNSを含む連絡先交換もしくは誘導が確認された悪質なユーザーに対しては、個別に注意喚起を行い、場合によっては強制退会を実施しております。

他にも下記のような、SNS型ロマンス詐欺の特徴や最新情報に関する啓発活動を実施しております。

・自治体セミナーでの注意喚起/資料配布

過去事例：千葉県野田市 婚活セミナー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000079469.html

・公式YouTubeでSNS型ロマンス詐欺解説動画配信

【SNS型ロマンス詐欺】胸キュンセリフに騙されないで！！

https://www.youtube.com/watch?v=adWdNCcpke8

・メルマガおよびコラムや公式SNSでの情報発信

https://marrish.com/blog/2025/12/post-1683/

「マリッシュ」では、安全と信頼性を確保するため、第三者機関による認証等を複数取得しています。

１.『IMS認証』の取得

２.『TRUSTe』の取得

「マリッシュ」では、これまでの身分証と顔写真で行う本人確認に加え、新たにマイナンバーカードの公的個人認証サービス（JPKI）を利用した本人確認を導入しています。

プロフィールに本人確認済みバッジが付与されるため、安心の見える化が可能となり、セキュリティとプライバシー保護の強化に繋がっております。

結果として、ご本人様であることをより確実に確認できるようになり、サービス全体の信頼性が大きく向上しています。

サポート体制では、24時間365日の有人サポート・監視をはじめ、高度な不正利用者検知AI技術を活用し、迅速に検知・処置を実施するなど、安心して出会いを見つけられる環境を提供しております。

詳細は下記をご覧ください。

https://marrish.com/auth/safety

■株式会社マリッシュについて

出会いは人の人生を変えるきっかけです。多様なバックグラウンドを持つ人々が安心して利用しやすいよう多様性を尊重し、マリッシュは「幸せを探すアプリ」ではなく、「幸せを育むきっかけを届けるサービス」であることを目指します。

【マリッシュビジョン】

人が出会いをきっかけに、幸せを育んでいける社会をめざします。

【マリッシュミッション】

01.私たちは、人生の節目に寄り添い、安心して関わり合える場を築きます。

02.ひとり親や再婚をはじめ、さまざまな事情を持つ方が、笑顔で前に進めるよう支援します。

03.少子化・未婚化の課題に向き合い、一人でも多くの方に出会いのきっかけを届けます。

本社 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-6-1 やわらぎビル3F

代表者： 代表取締役 飯田 一寿

TEL ： 03-6734-5333

URL ： http://corp.marrish.com/