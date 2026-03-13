ライターメーカーのライテックから、次世代2WAY VAPE「AQUA JELLY」新発売！7色に揺らめく3D曲面スクリーンと最大20,000回吸引を実現

株式会社ライテック

ライターをはじめとした喫煙具を製造・販売している株式会社ライテック（本社：東京都台東区、代表取締役：廣田拓郎）は、視覚的な美しさと高い吸いごたえを追求した新型VAPEデバイス「AQUA JELLY（アクアジェリー）」を、2026年3月13日より販売開始します。

セット購入URL：https://item.rakuten.co.jp/one-eighty/10003613/

「AQUA JELLY」3つの特徴

「AQUA JELLY」は、利用シーンに応じて使い分けられる2WAYスタイルを採用した新型VAPEです。単なる嗜好品にとどまらず、日常を彩るデザイン性と機能性を兼ね備えたデバイスとして、ライフスタイルに新しい“ひと息“の楽しみ方を提案します。

1. 視覚を楽しめる「3D曲面スクリーン」とデジタル表示

デバイス表面には、七色に輝く3D曲面スクリーンを採用。光るクラゲがゆらりと泳ぐような幻想的な演出が、VAPEの時間に視覚的な楽しさを加えます。また、デジタルスクリーンを搭載しているので、バッテリー残量や出力モードをひと目で確認することが可能です。使用状況を直感的に把握できる設計で、快適な使用体験を提供します。

2. 「2WAYスタイル」で携帯性とパワーを両立

利用シーンに応じて、2つのスタイルを選択できます。

１.POD単体：吸引回数約1,600回

230mAhバッテリーを内蔵したコンパクトサイズ。ポケットにも収まりやすく、スマートに持ち運びが可能です。

２.パワーバンク接続： 吸引回数最大約20,000回

850mAhのパワーバンクと接続することで、パワフルな吸いごたえと長時間使用を実現します。

※POD単体は携帯用としての利用を想定しています。リキッドを最後まで使用する場合は、パワーバンク接続での使用をおすすめします。

3. 強い清涼感が特徴の「全種 ICEシリーズ」

すべてのフレーバーにクーリング成分を配合した「ICEシリーズ」を採用。さらに、3つのパワーモード（Turbo 22W / Normal 20W / Soft 18W）を切り替えることで、好みに応じた吸いごたえや喉越しを楽しむことができます。

逃げ場のない冷涼体験。厳選された5つのフレーバー

ICEMENTHOL（アイスメンソール）

刺激を追求した「最強」のメンソール。混じりけのないクリアな冷気が、脳まで突き抜けます。

ICEMELON（アイスメロン）

完熟メロンの芳醇な甘みを、氷のベールで包み込んだ濃厚な味わい。

ICEGRAPE（アイスグレープ）

滴るグレープの果汁感。後味は一気にマイナス温度へと突き落とす爽快感。

ICEAPPLE（アイスアップル）

もぎたてリンゴの爽快感。冷涼剤が引き立てる、キレのある酸味が特徴。

ICEPINEAPPLE（アイスパイナップル）

南国の濃厚な甘さを、氷結の刺激で。飽きのこないトロピカルなアイス。

「AQUA JELLY」シリーズ開発背景

働き方やライフスタイルが多様化し、忙しさや日々のストレスを抱えながら過ごす人が増える現代において、手軽に気分をリフレッシュできる「ひと息」の時間は、これまで以上に大切なものになっています。

ライターをはじめとする喫煙具を長年手がけてきたライテックは、火を灯してひと息つく“いっぷく“文化が持つリラックスの時間に着目してきました。そして“気持ちを切り替えるスイッチ“としての体験を、現代のライフスタイルに合わせた形で提案するために開発されたのが「AQUA JELLY」シリーズです。

「AQUA JELLY」は、しっかりとした吸いごたえと豊かなフレーバーに加え、視覚的な楽しさや携帯性を兼ね備えたVAPEデバイスとして、日常の中で気分をリフレッシュする新しい“いっぷく“のスタイルを提案します。なお、本シリーズはライテックがニコチン0のデバイス「NICOLESS（ニコレス）シリーズ」(https://nicoless.jp/)に続いて展開する最新のVAPEブランドとなります。

ライテックは今後も、「創造と挑戦」を掲げ、暮らしの中の“ひと息“の時間をより豊かで心地よいものにする製品・体験の提供に取り組んでまいります。

AQUA JELLY製品概要

商品名：AQUA JELLY (アクアジェリー)

バッテリーサイズ：重量約29×26×77mm / 約38g (850mAh)

専用PODサイズ：重量約33×26×80mm / 約57g (230mAh)

リキッド充填量：約16.5ml

パワーモード：Turbo(22W) / Normal(20W) / Soft(18W)

吸引回数単体：約1,600回 / セット時：約20,000回

備考ACアダプタ・Type-Cケーブル別売

商品サイト：

セット購入 https://item.rakuten.co.jp/one-eighty/10003613/

単品購入 https://item.rakuten.co.jp/one-eighty/10003614/

株式会社ライテック会社概要

ライテックは、創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造販売してきた老舗のライターメーカーです。時代の先を行く創造と挑戦で、お客様の生活と環境に寄り添ったものづくりで社会を照らし続ける灯りであるべく、商品の開発に取り組んで参ります。

会社名：株式会社ライテック

住所：東京都台東区浅草橋２丁目１３－９

代表者：廣田拓郎

創業：昭和12年（1937年）

設立：昭和29年（1954年）

URL：https://www.lightec-inc.jp/



