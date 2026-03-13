ATOMica、松本市初のスタートアップ・ピッチイベント「ALL-PUSH MATSUMOTO（アルプス・マツモト）」を2026年3月20日(金・祝)に開催

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田 瑞生、南原 一輝、以下「ATOMica」）は、長野県松本市初のスタートアップ・ピッチイベント「ALL-PUSH MATSUMOTO（アルプス・マツモト）」を、2026年3月20日（金・祝）にまつもと市民芸術館小ホールにて開催することをお知らせいたします。

本イベントは、ATOMicaが松本市と共に取り組んできた2025年度スタートアップ推進事業の集大成として位置づけられ、挑戦者の「次の一歩」を共に後押しする場の創出を目的としています。

■ 本件のポイント

- 2025年度松本市スタートアップ推進事業の集大成となる、松本市初のスタートアップ・ピッチイベント。- 評価・批評ではなく、挑戦者の「次の一歩」を後押しする関係性の構築を重視した共創型ピッチに。- 投資家・経営者など多彩なゲスト陣が、多角的な視点から挑戦者をサポート。- ピッチ後の交流会を通じ、発表者・ゲスト・観覧者が混ざり合う「挑戦の連鎖」の起点を創出。

■ 開催背景：「孤独な挑戦」から「頼り合えるコミュニティ」へ

ATOMicaは2025年度、松本市と連携してスタートアップ推進事業に取り組み、アイデアを段階的に形にしていくプログラム「松本道場」や、起業家によるトークイベント等を実施してまいりました。この活動を通じて見えてきたのは、松本には魅力的なアイデアや情熱を秘めた人々が数多く存在するということです。

一方で、新たな挑戦の最初の一歩には、孤独や不安がつきまとうことも少なくありません。ATOMicaは、ソーシャルコワーキング(R)事業を通じて全国60拠点以上にコミュニティマネージャーを配置し、人と人の結び目を日々生み出しています。「ALL-PUSH MATSUMOTO（アルプス・マツモト）」は、この知見を活かし、挑戦者が「一人ではない」と実感できる場を創出するものです。

この機会を通して、評価を恐れるのではなく、互いに味方を増やし、未来を語り合える温かなコミュニティを育むきっかけを生み出し、登壇者にとっても観覧者にとっても、「次の一歩」を力強く後押しする場を目指しています。

■ 「ALL-PUSH MATSUMOTO」とは

本イベントは、松本市で生まれたスタートアップのアイデアやビジネスプランを発表するピッチイベントです。最大の特徴は、一般的な審査や批評を主眼とするのではなく、「次の一歩」への具体的な道筋を共に考える共創型である点です。支援者と参加者が対等な目線で可能性を広げ、挑戦者の存在を可視化することを目的としています。

参加者が「試してみたい」という確信を持って次へ進める状態を目指し、「挑戦の連鎖」の起点となる場を創出します。挑戦者の熱意に触れ、共に松本の未来を盛り上げる観覧者を広く募集しております。

■ 開催概要

- イベント名：ALL-PUSH MATSUMOTO（アルプス・マツモト）- 日時：2026年3月20日（金・祝）13:30～17:30- 会場：まつもと市民芸術館小ホール／他（交流会）- 住所：〒390-0815 長野県松本市深志3丁目10-1- 内容：スタートアップピッチ、スペシャルトークセッション、交流会- 主催：松本市- 企画・運営：株式会社ATOMica- 観覧申込：https://forms.gle/B5vbxVrjsDjmciJA7

■ 登壇者・ゲスト情報

◼ スペシャルトークセッションゲスト

・青波 美智 氏（株式会社Swell 代表取締役）

・星野 大輔 氏（MAW株式会社（マウ） 代表）

◼ ゲスト審査員

・石坂 颯都 氏（株式会社ミライドア 投資本部 副本部長／インベストメントオフィサー）

・池森 裕毅 氏（株式会社tsam 代表取締役）

・高橋 聡 氏（アスクホールディングス株式会社 代表取締役社長）

■ 株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、ソーシャルコワーキング(R)事業を全国で展開するスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なステークホルダーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上（※）の施設を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年3月現在

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 THE E.A.S.T. 日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com