【新講座リリース】フォロワー数全社７位のGIGがWantedly運用ノウハウを公開。『Workshipアカデミー』にて無料講座を開講
株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）が提供するeラーニングプラットフォーム『Workshipアカデミー(https://one-stream.io/catalog/GGnBzTXEFiNasBhIz7w0JFgwjyk2)』は、人事・採用担当者の専門スキル向上と、企業の採用成功の支援を目的としています。
この度Workshipアカデミーにおいて、採用広報ツール「Wantedly」の運用ノウハウを体系化した無料講座「採用コスト一人あたり５万円。Wantedlyの運用思想に基づく正しい運用方法とは？(https://one-stream.io/catalog/GGnBzTXEFiNasBhIz7w0JFgwjyk2/playlist/606024f4-2cf4-4c7a-8e0a-f546e551f787)」を公開したことをお知らせいたします。
■ 背景：早期離職の要因は「ミスマッチ」。求められる“誠実な発信”
採用市場において、入社後の早期離職は企業・求職者の双方にとって損失です。特に、給与や福利厚生といった「条件面」だけでマッチングを図ると、入社後に「大切にしている価値観が違う」「一緒に働く人の雰囲気が合わない」といった、仕事内容や文化のミスマッチが起こりやすくなります。
GIGもかつては、小さな制作会社として「どうすれば自社の魅力が正しく伝わり、長く活躍してくれる人と出会えるのか」という課題がありました。
そこで私たちが辿り着いた答えが、Wantedlyを活用した「共感型採用」です。
条件ではなく、なぜこの事業をやるのか、どんな想いで働いているのかを正直に発信し続けた結果、現在ではフォロワー数2.4万人（全国7位）、採用単価5万円という成果に加え、ミスマッチのない採用を実現しています。
今回、これまでのWantedly運用経験で培ってきた「ミスマッチを防ぎ、自社にフィットする層を惹きつける運用ノウハウ」を、Workshipアカデミーの講座として公開することを決定いたしました。
■ 講座内容：『Wantedlyの運用思想に基づく正しい運用方法とは？』
本講座では、単なるテクニックに留まらず、Wantedlyの設計思想から逆算した「応募者に選ばれるためのWantedlyの運用方法」を解説します。
・Wantedlyの理念から逆算した運用方法（採用単価：5万円）
・Wantedlyの理念とユーザー特性を活かしたコンテンツ設計とは？
・Wantedly運用の全体フローと会社ページの作り込み
・Wantedly運用における募集記事とストーリーの作り込み方
■ 講座概要
本講座は、Workshipアカデミーにてオンライン形式で提供いたします。会員登録後、すぐに全てのチャプターを無料でご視聴いただけます。
・講座名：採用コスト一人あたり５万円。Wantedlyの運用思想に基づく正しい運用方法とは？
・受講費用：無料（Workshipへの会員登録が必要です）
・対象者：採用担当者、広報担当者、経営者、採用ブランディングを強化したい方
・受講方法：具体的な講座の詳細・視聴については、以下のリンクよりご確認いただけます。無料登録後、すぐにご覧いただけます。
【本講座の詳細はこちら】
https://one-stream.io/catalog/GGnBzTXEFiNasBhIz7w0JFgwjyk2/playlist/606024f4-2cf4-4c7a-8e0a-f546e551f787
【Workshipアカデミーへの登録はこちら】
https://one-stream.io/join/user/3bb7d016-6329-479f-9820-732e4b4ed4f9
【公開中の講座詳細はこちら】
https://one-stream.io/catalog/GGnBzTXEFiNasBhIz7w0JFgwjyk2
■Workshipについて
Workshipは、副業人材やフリーランスと即戦力企業を求める企業をつなぐマッチングサービスです。企業は無料でアカウント登録が可能。アカウント開設後、成約までの全ての機能を無料のままご利用頂けます。
今回の調査結果のような、即戦力人材の獲得や、中長期的な組織強化を検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
・サービス資料のダウンロード・お問い合わせ
https://enterprise.goworkship.com/material/1
・ご相談／お打ち合わせのご予約
https://timerex.net/s/workship/689618c0
・Workship公式サイト
https://enterprise.goworkship.com/
■株式会社GIGについて
ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。58,000人以上/1,500社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、専門知識がなくても簡単に使える国産CMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。
GIG：https://giginc.co.jp/
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【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社GIG 広報担当
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メールアドレス：pr@giginc.co.jp