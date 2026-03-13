健康経営における忙しい社員の生活習慣病対策と食事改善セミナーを提供開始

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康経営支援の一環として、忙しいビジネスパーソンの生活習慣病予防と食習慣改善を目的とした「生活習慣病対策・食事改善セミナー」の提供を開始いたしました。

近年、企業における健康経営の取り組みが広がる中、従業員の生活習慣病対策は重要な経営課題の一つとなっています。長時間労働や不規則な生活、外食やコンビニ中心の食生活などにより、忙しいビジネスパーソンは食習慣が乱れやすい傾向にあります。

こうした背景を踏まえ、Smile mealでは、忙しい社員でも実践しやすい食習慣改善をテーマとしたセミナーの提供を開始しました。

■ 生活習慣病と食習慣の関係

生活習慣病の発症には、食習慣や生活習慣が大きく関係しています。

厚生労働省の統計によると、日本人の死亡原因の約6割は、がん・心疾患・脳血管疾患などの生活習慣病が占めており、食習慣に関する課題も指摘されています。



厚生労働省「令和6年国民健康・栄養調査」によると、

・野菜摂取量の平均：約259g／日（目標350g）

・食塩摂取量：約9.6g／日（目標 男性7.5g未満、女性6.5g未満）

と、目標量に届いていない状況が続いています。

さらに、若年層を中心に朝食欠食率も高く、20～30代男性では約3割が朝食を食べていないと報告されています。

こうした食習慣は、

・肥満

・高血圧

・糖尿病

・脂質異常症

などの生活習慣病リスクを高める要因となります。

参考：厚生労働省「令和6年国民健康・栄養調査」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66279.html

■ 食習慣は生産性にも影響

従業員の健康課題は、企業の生産性にも影響を与えます。

健康問題による企業の生産性損失は、医療費よりもプレゼンティーイズム（出勤しているが健康問題により本来のパフォーマンスを発揮できない状態）による損失が最も大きいとされています。

食習慣や生活リズムは、集中力や疲労感、日中のコンディションに密接に関係しています。

そのため、健康経営においては、従業員の食習慣改善を支援する取り組みが重要視されています。

■ 忙しいビジネスパーソンでも実践できる食習慣改善

本セミナーでは、生活習慣病の基礎知識に加え、日常生活の中で無理なく取り入れられる食習慣改善のポイントを管理栄養士が解説します。

主な内容

・生活習慣病と食習慣の関係

・忙しい人でも実践できる栄養バランスの整え方

・コンビニや外食での健康的な食事の選び方

・朝食と体内リズムの関係

・日常生活に取り入れやすい食習慣改善のポイント

専門的な栄養知識を、ビジネスパーソンの生活スタイルに合わせて分かりやすく解説します。

■ 行動変容につながる実践型セミナー

健康セミナーは「知識を得るだけで終わってしまう」という課題もあります。

Smile mealのセミナーでは、

・具体的な食事例

・コンビニや外食でのメニュー選び

・忙しい人でも続けやすい食習慣改善

など、日常生活ですぐに実践できる内容を重視しています。

また、食生活アンケートなどを組み合わせることで、従業員の意識や生活習慣の変化を可視化することも可能です。

■ オンライン・対面の両方に対応

本セミナーは、対面開催だけでなくオンライン開催や動画コンテンツとしての提供にも対応しています。

全国に拠点を持つ企業様や、多様な働き方の組織でも導入しやすい形で実施可能です。

さらに、

・健康測定会

・栄養相談会

・実食型セミナー

・料理教室

などの施策と組み合わせることで、より実効性の高い健康経営プログラムとして展開することもできます。

■ 健康経営における食施策をトータル支援

Smile mealでは、食を切り口に企業の健康経営を支援しています。

・食事・栄養セミナー

・健康測定会

・栄養相談会

・料理教室

・食環境整備

・年間施策設計

など、企業の課題や従業員構成に応じたプログラム設計・実施が可能です。

生活習慣病対策や食習慣改善に関するセミナーをお探しの企業担当者様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。

■株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までをワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（食を活用した健康経営コンサルティング、健康セミナー、健康機器測定会・栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・キッチンスタジオレンタル

公式HP：

https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）