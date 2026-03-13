ニチバン欧州拠点、三国間貿易の複雑な受発注‧在庫管理をグローバルクラウドERP「multibook」で標準化システムの柔軟性と多言語‧多通貨対応を評価。2030年までの売上倍増と在庫型モデル拡大を支援

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERP「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（本社：東京都品川区、代表取締役社長 渡部 学、以下「当社」）はニチバン株式会社の欧州販売子会社 NICHIBAN EUROPE GmbH（本社：ドイツ、代表者 山本 英治、以下「ニチバンヨーロッパ」）が、欧州・中東・アフリカ市場における販売業務基盤として「multibook」を導入・活用し、三国間貿易に伴う複雑な受発注処理における転記ミスの抑止と、在庫管理の精度向上につなげたことをお知らせします。

[写真] NICHIBAN EUROPE GmbH セールスとロジスティクスメンバー

■ニチバンヨーロッパについて

ニチバンヨーロッパは、創業100年を超えるニチバングループの欧州販売子会社として、欧州・アフリカ・一部中東エリアにおける代理店向け販売と新規顧客開拓を担っています。2020年10月にドイツに設立し、ドイツ、オランダ、トルコを筆頭に欧州市場での販促活動を展開しています。現在は、品質評価が採用に直結しやすいBtoB（工業用途）を主軸に据え、中長期ではBtoC領域の拡大も見据えています。2030年までに売上を2倍にすることを目標に掲げ、ニチバンにとって重点地域の一つである欧州市場の開拓・拡大を、現地密着で推進しています。

■背景

ニチバンヨーロッパでは、タイの自社工場や日本本社から製品を出荷し、欧州の販売代理店へ直送する取引（三国間貿易）が売上の大半を占めています。三国間貿易では、物流と請求・支払いが複数国にまたがるため、SO(受注伝票)の作成、PO(発注伝票)の作成、請求書発行、入出庫処理、在庫管理、入金・支払処理が連動して発生します。これらのいずれかの工程で転記や修正にズレが生じると、後工程の確認や差異調査が連鎖しやすくなります。

また、同社の取引では出荷元により通貨がユーロや米ドルに切り替わるケースもあり、入力や照合の負荷が高まりやすい運用環境にありました。加えて、EU域内では電子インボイス対応を含む制度変更が段階的に進んでおり、海外拠点の販売管理には処理量への対応に加えて制度変更への追随も求められています。

■導入の狙い

ニチバンヨーロッパが基幹業務システムとして重視したポイントは以下の通りです。

１、三国間貿易の複雑な商流・金流を、一気通貫で管理できること

２、1オーダーあたりの品目数が多い取引でも、SOとPOのデータ整合を仕組みで担保できること

３、既存の商習慣・販売形態に合わせて、「システムに業務を合わせる」ことなく運用できる柔軟性があること

これらの要件を満たしつつ、少人数体制でも日々の業務を継続できる運用性を重視し、「multibook」の導入に至りました。

■「multibook」評価ポイント

ニチバンヨーロッパが「multibook」を評価している点は以下の通りです。

・販売会社運営に必要な機能が過不足なく揃っている

販売会社として必要となる受発注・請求・在庫などの業務を、一つの基盤で扱える点を評価しています。特に、SO入力後にPOへ内容をコピーできるため、転記作業を抑えつつ、明細数が多い取引でも入力ミスや確認の手戻りを低減しやすい運用を実現できることが評価されています。追加・削除などの変更が発生した場合も、コピー機能を起点に伝票間の整合を取りやすく、日々の処理が滞留しにくい点が特長です。

・半自動化の余白により、例外対応でも業務が止まりにくい

生産中止、品目差し替え、数量変更などのイレギュラーが発生した際、必要に応じてSOまたはPOの一部項目を現場判断で調整しながら処理を進めやすい点が評価されています。完全自動で一律に連動させる運用ではなく、実務側の確認を前提に、業務を停止させずに処理を継続できる運用を組み立てやすいことが、三国間貿易の実態と合致しています。通貨がユーロまたは米ドルに切り替わる運用においても、柔軟に処理を回しやすい点が業務継続性につながっています。

・取引先コードの自動検索機能や充実したマニュアルに加え、日本語・英語・ドイツ語など多言語に対応

取引先コードの自動検索機能により、日々の入力作業を効率化しやすい点が活用されています。また、マニュアルが整備されていることで、担当者以外でも手順を確認しながら業務を進めやすく、少人数体制でも属人化を抑えることに寄与しています。さらに、日本語／英語／ドイツ語など多言語に対応しているため、現地スタッフへの展開や引き継ぎを進めやすい点も評価されています。

・時差を感じさせない迅速なサポートに加え、EUにおけるインボイス導入などの法改正にも対応

海外拠点運営においては、問い合わせへの対応速度も重要となり、時差のある環境でも迅速にサポートを受けられる点が安心材料として挙げられています。加えて、EU域内で進む電子インボイス対応を含む法改正・制度変更への追随も見据えて運用ができることから、今後の取引拡大局面における業務基盤として期待されています。

■今後の展望

ニチバンヨーロッパは、2030年に向けて事業規模の拡大を掲げ、重点国であるドイツ・オランダ・トルコを軸に、取引国・取扱品目の拡大を進めます。現在のモデルから、欧州域内で在庫を持ち小口出荷できる体制へ段階的に移行し、納期短縮による顧客満足度向上と受注機会の最大化を狙います。BtoBの強みを伸ばしつつ、中長期ではBtoC領域も地道に育成し、業務変化に追随できる運用基盤として「multibook」を活用予定です。

■NICHIBAN EUROPE GmbH. 橘様 コメント

「ニチバンは創業100年を超える粘着テープメーカーであり、従業員はグループ全体で1,000名を超え、製品数は1万種類以上、売上高はグループ全体で約500億円規模となります。ニチバンは海外約50カ国に製品を輸出しており、私たちの役割は、欧州・中東・アフリカ市場への販路拡大および新規顧客の開拓です。より顧客と近い距離で現場を知り、販売を拡大していくために、ドイツに拠点が設立されました。

『multibook』を導入した最大の理由は、私たちの売上の約95%を占める『三国間貿易』というビジネスモデルにありました。三国間貿易では、タイの自社工場や日本の本社から製品を出荷し、それを欧州の販売代理店様へ直接お届けします。この際、資金と商品の流れが複雑に交錯するため、『multibook』のようなシステムが必要でした。

『multibook』は、販売会社運営に必要な機能、日本語・英語・ドイツ語などの多言語対応、多通貨対応などの機能が充実しています。また、充実したマニュアル、時差を感じさせない迅速なサポートや、EUにおける電子インボイス制度導入などの法改正にも対応している点が非常に魅力的です。『multibook』がなかったら、今のビジネスモデルは成り立っていません。

当社は、設立から10年目を迎える2030年に向けてどのような戦略を立てるかを議論をしており、2030年までに売上を倍以上に拡大することを大きな目標として掲げています。今後、この目標に向けて取引件数も物量も増大することが予想されるので、『multibook』には、私たちのビジネスが拡大していくプロセスにおいて、しっかりと支え続けてくれるパートナーとしての役割を期待しています。」

■グローバルクラウドERP 「multibook」概要

2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる新リース会計基準に対応。

導入が速い、処理速度が速い、解決が早い、速さを追求するグローバルクラウドERP。

12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。製造・商社・飲食・建設など多業種にわたり、上場企業から非上場企業まで、35ヵ国・600社以上での導入実績があります。

主な機能：会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRSリース資産管理、新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部連携(連結会計、倉庫管理等)機能

サービス名：「multibook」(マルチブック)

URL：https://www.multibook.jp/

※12の対応言語：

日本語、英語、タイ語、ベトナム語、韓国語、ミャンマー語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、インドネシア語

■NICHIBAN EUROPE GmbH 会社概要

会社名：NICHIBAN EUROPE GmbH

代表者：山本 英治

創業：2020年10月

本社：Immermannstraße 11, 40210 Düsseldorf, Germany

事業内容：ニチバングループ製品のヨーロッパ全域への販売。

URL：https://www.nichiban.com/eu/

■株式会社マルチブック 会社概要

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：グローバルクラウドERPサービス 「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/