GBP、太陽光発電所用防護フェンスの提供を開始～高さ・幅オーダーメイド可能で多様な敷地条件に対応～

GBP株式会社

再生可能エネルギーの総合ソリューション開発企業のGBP株式会社（本社：東京、以下GBP）は、太陽光発電所の多様な敷地条件に対応するオーダーメイド型の防護フェンスの提供を開始しました。山間部や傾斜地、不整形な敷地など、発電所ごとに異なる立地条件に合わせて高さや幅、カラーなどの仕様を柔軟にカスタマイズすることが可能で、各発電所の条件に適した外周設備の整備を実現します。

※画像はイメージです

＜太陽光発電所の多様な立地特性＞

太陽光発電所は、山間部や傾斜地、不整形な敷地など、さまざまな立地条件の土地に建設されます。こうした立地では、外周の地形に沿ってフェンスを設置する必要があるため、規格品では対応しきれないケースが多く発生します。発電所ごとに敷地形状や設置条件が異なる以上、外周設備にも現場に即した柔軟な対応が求められます。

＜カスタマイズ可能な太陽光発電所向け防護フェンス＞

こうした現場ごとの条件に対応するため、GBPでは高さ・幅・カラーなどの仕様をオーダーメイドで調整可能な太陽光発電所専用の防護フェンスの提供を開始しました。発電所の敷地形状や設計条件に合わせて柔軟に仕様を調整することで、各発電所に適した外周設備の整備を可能にします。これにより、太陽光発電所の安全性と運用環境の向上に貢献します。

＜防護性能および耐久性能＞

よじ登り防止性能：

3Dメッシュの立体構造により、よじ登りを困難にする設計となっています。さらに、有刺鉄線またはブレードワイヤーを併用することで、不正な乗り越え行為を効果的に抑制できます。

構造強度：

高炭素鋼ワイヤーを採用しています。また、支柱には厚みのある鋼材を用いることで、優れた剛性と耐衝撃性を確保し、屋外環境における外力にも十分耐えられる構造となっています。

使用寿命：

亜鉛メッキやポリエステルコーティングなどの表面処理を施しており、屋外環境において10年以上の使用が可能です。

耐候性能：

多層の表面防護処理により、優れた耐食性、耐水性、および耐紫外線性を備えています。

＜主な仕様＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110590/table/155_1_25ddcc8a30626a76660f89e6ca44cfb5.jpg?v=202603130851 ]

防護フェンスの仕様に関してのご相談はお問い合わせフォーム(https://www.gbp-global.com/ja/contact/)よりお気軽にご連絡ください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 会社概要 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

会社名 ： GBP株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 龍川 洋平

本社所在地 ： 〒105-0013 東京都港区浜松町２丁目５－５ PMO浜松町 9階

公式サイト ： https://www.gbp-global.com/ja/