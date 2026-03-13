学校現場でできる紫外線＆暑さ対策とは？練馬区立八坂小学校で先生向け講座を開催

株式会社ピーカブー

紫外線対策・UV防護製品の企画販売を行う株式会社ピーカブーは、2026年2月27日、練馬区立八坂小学校にて先生方向けの「紫外線＆暑さ対策講座」を開催いたしました。

講座資料

近年、夏の猛暑や紫外線の強まりにより、学校現場における熱中症対策や紫外線対策の重要性が高まっています。文部科学省からも学校生活における暑さ対策の必要性が示されていますが、現場では「具体的にどのような対策をすればよいのか分からない」という声も少なくありません。

本講座では、学校現場で実践しやすい紫外線対策や暑さ対策について、実際の授業や校外活動を想定した形でお伝えしました。

内容としては、

・子どもは大人より紫外線の影響を受けやすいこと

・一生に浴びる紫外線の多くを子ども時代に浴びると言われていること

・帽子や衣服などを活用した紫外線対策

・登下校や校庭活動時の熱中症予防

・紫外線と暑さを同時に防ぐ工夫

など、日々の学校生活の中で無理なく取り入れられる対策を、実例を交えて紹介しました。

参加した先生方からは、

「紫外線と暑さ対策を同時に考える視点が参考になった」

「帽子や服装の工夫など、すぐに取り入れられる内容だった」

などの声が寄せられました。

子どもたちは屋外で活動する時間が多く、紫外線や暑さの影響を受けやすい環境にあります。学校現場での理解を深めることは、子どもたちの健康を守るうえで大きな一歩となります。

エポカルでは今後も、学校・保護者・地域と連携しながら、子どもたちの紫外線対策と暑さ対策の普及啓発に取り組んでまいります。

会社概要

社名：株式会社ピーカブー 代表取締役：松成紀公子

設立：2002年4月

事業内容：紫外線対策用衣料品の開発・製造・販売

URL：https://www.epochal.jp

お問い合わせ先 担当部署：セカンドオフィス 広報担当 井関・佐藤

所在地：〒352-0012 埼玉県新座市畑中2-12-4-103 株式会社ピーカブー セカンドオフィス

新規事業＆企画推進室

TEL：048-458-3015

Email：pr-manager@epochal.co.jp