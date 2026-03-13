【TaxSys導入事例】クラウド会計100%の会計事務所が記帳業務の工数50%削減に成功

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一）が提供する会計事務所向け業務効率化ツール「TaxSys（タクシス）」を導入したSoNiC会計事務所（以下、SoNiC会計事務所）の導入事例を公開しました。クラウド会計を100%活用する同事務所では、TaxSysの導入により記帳業務の工数を約50%削減。さらに、事務所全体でも約25～35%の業務効率化を実現しました。本事例では、クラウド会計事務所がどのように業務フローを改善し、生産性向上を実現したのかをご紹介します。

■ 導入の背景

クラウド会計を最大限活用する中で見えてきた入力業務の課題

SoNiC会計事務所では、クラウド会計を中心とした業務体制を構築していましたが、運用を続ける中で入力業務に関するいくつかの課題が見えてきました。

領収書登録作業の負担

領収書を会計ソフトへ取り込む際、会計ソフトのストレージから1件ずつ登録する作業が発生することがありました。特に、同じ支払先の領収書が複数ある場合、いわゆる「ポチポチ登録」と呼ばれる作業が積み重なり、記帳業務の時間を圧迫する要因となっていました。

OCR後の確認・修正作業

会計ソフトのOCR機能を活用していても、読み取り後に人手による確認や修正が必要になるケースがあり、記帳業務の中で一定の手作業が残る状況がありました。

会計ソフトごとの業務フローの違い

同事務所ではfreeeを中心に運用していますが、顧客によっては他のクラウド会計ソフトを利用しているケースもあります。そのような中で、マネーフォワード クラウド会計など別の会計ソフトへの対応を進めない場合、顧客獲得の機会損失につながる可能性もあります。そのため、「会計ソフトに関係なく、会計ソフトへインポートするまでの入力フローを統一できる仕組み」の必要性を感じていました。

■ TaxSys導入の決め手

会計ソフトに依存しない入力フローの標準化

TaxSys導入の決め手となったのは、領収書のデータ化から会計ソフトへのインポートまでのフローを統一できる点でした。

高精度OCRによる領収書データ化

TaxSysのOCR機能により、領収書の情報をスムーズにデータ化することが可能になりました。

これにより、

- 手作業での入力- OCR後の修正作業

といった作業負担を大幅に軽減することができました。

領収書の一括処理による作業効率化

同じ支払先の領収書が複数ある場合でも、TaxSys上でまとめて処理することが可能です。

これにより、freeeの「自動で経理」などの自動登録ルールを最大限活用しながら、効率的な記帳業務フローを構築できました。また、会計ソフトごとに入力方法を変更する必要がなくなり、事務所全体で統一された入力プロセスを構築できたことも大きなポイントでした。

■ 導入効果

記帳業務の工数を約50%削減

TaxSysの導入により、領収書の取り込みから会計データ登録までの作業が効率化されました。その結果、記帳業務にかかる時間を導入前と比較して約50%削減することができました。

事務所全体で約25~30%の業務効率化

記帳業務の改善は事務所全体の業務にも影響し、事務所全体で約25～30%の業務時間削減につながりました。作業時間の削減により、スタッフの負担軽減だけでなく、事務所全体の生産性向上にもつながっています。オンラインマニュアルと直感的な操作性により、フルリモート環境でもスタッフへの共有は約1週間で完了しており、運用上の大きなトラブルもなく導入が進みました。

また、これまでもGoogle Workspaceを導入していましたが、ドライブやGmailしか活用できていませんでしたが、「Google Workspaceをフル活用する」サポートもしていただけるため、記帳業務以外でも効率化を図ることができています。

確定申告業務の効率化

医療費控除の領収書集計においても、TaxSysでデータ化した情報をe-Taxテンプレートへ活用することで、確定申告期の業務効率が大きく向上しました。

■ 削減した時間の活用

残業ゼロと顧客対応の質向上を両立

TaxSys導入によって生まれた時間は、単なる業務時間の削減ではなく、顧客対応や付加価値業務へ活用されています。記帳業務の効率化により、スタッフはこれまで以上に顧客と関わる時間を確保できるようになりました。SoNiC会計事務所では、「顧客対応の時間を増やしながらも残業ゼロを実現する会計事務所」を目指しています。

- 顧客とのコミュニケーション強化- 代表の出水氏は、削減された時間を活用し、- 事業相談- 経営分析- 融資、補助金などのアドバイス

といった業務により多くの時間を使っていきたいと考えています。

場合によっては、クライアント様のサービスを弊事務所で実際に利用するなど、これまで以上に密な関係性を築くことで、顧客に対する価値提供をさらに高めていく方針です。

■ TaxSys（タクシス）について

TaxSysは、会計事務所の入力業務を効率化するAI-OCR・データ連携ツールです。TAX GROUPに加盟することでご利用いただけます。

領収書の読み取りから会計ソフトへのデータ連携までの作業を効率化し、手作業による転記や入力業務を削減します。freeeやマネーフォワード クラウド会計などのクラウド会計ソフトとの連携にも対応しており、会計ソフトに依存しない入力フローの構築を支援します。これにより、会計事務所の業務効率化と生産性向上を実現します。

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp