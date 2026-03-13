コロンビアの冬季競技アスリートにリライブウェアを提供 ～「冬のない国から世界の舞台へ」挑む選手たちをサポート～

株式会社りらいぶ

株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）は、コロンビアの冬季競技のFredrik Fodstad選手や他11名に対し、当社製品「リライブウェア」を提供し、トップレベルで活躍する選手のパフォーマンスをインナーから支えています。

提供の背景

写真はウェア提供を行ったFredrik Fodstad選手

コロンビアは熱帯気候に属し、国内に本格的な冬季競技の環境を持たない「冬のない国」ですが、同国の冬季競技のアスリートは、近年、国を挙げて冬季スポーツの強化に取り組んできました。

標高の高い山岳地帯でのローラースキー練習や、氷のない国から氷上競技へ挑むための海外長期遠征など、十分とは言えない競技環境の中で、選手たちは「ないもの」を嘆くのではなく、「あるもの」を最大限活かして世界を目指しています。

その姿は単なるスポーツの挑戦を超え、「環境の壁を越える挑戦」そのものの象徴となっております。

背景にあるのは、

「気候条件に左右されず、すべてのアスリートが世界を目指せる環境をつくる」という強い想いです。

りらいぶは、心と体で挑戦するすべての人を応援しています。コロンビアの冬季競技のこの挑戦に共感し、今回のウェア提供をさせていただきました。

今回の支援では、クロスカントリー、スケルトン、ショートトラック、アルペンスキーなど多様な種目に挑むアスリートたちに「リライブシャツスポーツ」「リライブスパッツ」「リライブインナーβ」「リライブアイマスク」などを提供。厳しい気象環境下でも快適な素材で着用感のストレスを減らし、コンディショニング維持に役立てます。

りらいぶは、環境や条件に恵まれているかどうかではなく、

「挑戦を続ける意志」に寄り添う企業でありたいと考えています。

ウェア提供を行った選手

Laura Vargas

Isa Caicedo

Rodrigo Ideus

Sebastian Kidelbo

Fredrik Fodstad

Rafael Lundblad

Samuel Jaramillo

Valentina Munoz

Salome Canas

Carlos Quintana

Cristina Flores

Isabella Vargas

株式会社りらいぶ 代表取締役 佐々木貴史 コメント

この度、冬季競技に挑むコロンビアアスリートの皆さまにリライブウェアを提供させていただけることを、大変光栄に存じます。

当社は「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する」を理念に掲げ、スポーツ分野をはじめ、さまざまな現場で製品をご活用いただいてまいりました。

環境の制約を超えて世界の舞台に挑戦される選手の皆さまに、日頃のトレーニングやパフォーマンス中の身体サポートの一助として、当社製品をご活用いただけたことを大変ありがたく感じております。

今後も、挑戦を続ける方々が本来持つ力を発揮できる環境づくりに貢献できるよう、製品を通じて支援してまいります。

リライブウェアとは

リライブウェアは遠赤外線を輻射し、着用するだけで血行を促進します。特殊な加工を施した複数の鉱石をインクに練り込み、身体のポイントに沿ってプリント加工することで物理的に身体の動きをサポートする「リライブ加工」が特徴です。リライブ加工によってパフォーマンスをサポートするだけではなく、日常的に取り入れていただくことで、身体の動きをサポートできます。

【株式会社りらいぶについて】

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」を企業理念に掲げ、機能性ウェア「リライブウェア」の製造・販売を行っています。

「リライブウェア」は発売以来、多くの方にご支持いただき、2025年9月末時点で累計販売枚数400万着（集計期間：2019年7月1日～2025年9月30日）を達成しました。高齢者から肉体労働者、アスリートまで幅広い層に愛用されており、日常生活からスポーツシーンまで多くの方々の健康を支える機能性ウェア企業です。

設立 2017年10月

代表者 佐々木 貴史

所在地 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-27-3 オメガコートビル1F

事業内容 リライブシャツ・パンツ 関連ウェア 開発/製造/卸

公式サイト https://www.reliveshirts.com/