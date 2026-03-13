『ゆるキャン△ SEASON３』新グッズ！「描き下ろし 志摩リン 刺繍ワークシャツ バイクでひといきVer.」など二次元コスパから登場！イベント・モデル地先行販売も【株式会社コスパ】

ひといきつく志摩リンの姿を国産高密度刺繍で表現！

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『ゆるキャン△ SEASON３』商品情報【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『ゆるキャン△ SEASON３』商品情報

『ゆるキャン△ SEASON３』より、国産高密度刺繍の圧倒的存在感で”志摩リン”の姿を表現した工芸品を身に纏う満足感が味わえる一着「描き下ろし 志摩リン 刺繍ワークシャツ バイクでひといきVer.」をはじめ、「シルエットバイク志摩リン ドライTシャツ」や「カリブー ミニショルダーポーチ」など新グッズが二次元コスパから登場です。

「描き下ろし 志摩リン 刺繍ワークシャツ バイクでひといきVer.」は、2027年6月中旬までの期間限定販売グッズ。この機会にぜひご覧ください。

これらは、COSPA(コスパ)が出展する3/28(土)29(日)開催の《AnimeJapan 2026》や、作品のモデル地でもある山梨県や静岡県の一部店舗にて先行販売いたします。

※商品によって先行版売時期・店舗が異なりますので、詳細は二次元コスパWEBサイトにてご確認ください。

【株式会社コスパ】／《AnimeJapan 2026》出展情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/27244(https://www.cospa.com/cospa/event/id/27244?utm_id=9td4woi6&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260312yurucamp)

【二次元コスパ】／『ゆるキャン△』グッズ先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/19821(https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/19821?utm_id=afwxqgiz&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260312yurucamp)

また、通販を含むコスパ オフィシャルストアほかにて一般販売のご予約も受付中です。

◆『ゆるキャン△ SEASON３』商品情報

★限定★描き下ろし 志摩リン 刺繍ワークシャツ バイクでひといきVer.★限定★描き下ろし 志摩リン 刺繍ワークシャツ バイクでひといきVer.

発売日：2026年6月中旬予定

サイズ：M/L/XL/XXL

カラー：GRAY

価格：16,500円（税込）

限定品【期間限定商品】

こちらの商品は2027年6月中旬までの限定販売となります。

2027年6月中旬以降、在庫がなくなり次第販売終了となります。

※「基本予約受付期間」終了後も、年に数回程度の予約受付を予定しております。

コスパ オンラインショップにてお気に入りに追加すると、予約開始をメールでご連絡します。

（販売は予告なく終了いたします）

＜先行販売情報＞

こちらの商品は下記イベント／店舗での初出し商品です。

・2026年3月28日(土)・29日(日)〈AnimeJapan 2026〉COSPA(コスパ)ブース

・2026年3月下旬〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉

〈富士川キャンプ場〉

※その他一部イベント・店舗にて先行販売する可能性がございます。

※先行販売は数に限りがございます。

国産高密度刺繍の圧倒的存在感。

工芸品を身に纏う満足感が味わえる一着。

・10万ステッチ以上の密度で『リン』を再現。

着た時の満足感がプリントとは一味違う刺繍ワークシャツ。

・伝統的な刺繍の名産地群馬県「桐生市」産で高品質、高密度な仕上がり。

・糸の方向による光沢の差や立体感により、表情や髪の流れ、衣装の質感を高密度かつ繊細に表現。

・フロントには専用のジャカードタグを縫い付け、高級感ある仕上がりに。

・耐久性がありながら、かろやかなで着心地の良い生地を使用。

・イベントでも日常でも、ずっしりとキャラの存在感を背中に感じながら身に纏えるワークシャツは、

あなたにとって特別な一着になります。

【基本予約受付期間】～2026年3月29日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

シルエットバイク志摩リン 薄手ドライパーカーシルエットバイク志摩リン 薄手ドライパーカー

【先行販売情報】

■2026年3月28日(土)・29日(日)〈AnimeJapan 2026〉COSPA(コスパ)ブース

■2026年3月下旬〈山梨水晶本店〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉

〈浜松市渚園キャンプ場〉

一般販売：2026年6月下旬予定

サイズ：M/L/XL/XXL

カラー：BLACK/GRAY

価格：6,380円（税込）

薄く軽いので、気軽に羽織れる。

吸水速乾＆紫外線防止効果も！

・軽量な生地を使用。ちょっとしたお出かけでもサッと羽織れます。

・通気性が良くサラサラな肌触りで、気温が高い日でも涼しく過ごせる快適な着心地。

・速乾性と紫外線防止効果のW効果を備えた実用性の高いパーカーです。

・「軽い」、「洗濯したときに乾きやすい」、「しわになりにくくアイロンがけ不要」といった利点から、

毎日洗濯が必要なスポーツ等でも活躍！

・日差しが強い日の、日焼け防止対策に！

水遊びでも活躍します。

【基本予約受付期間】～2026年4月5日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

シルエットバイク志摩リン ドライTシャツシルエットバイク志摩リン ドライTシャツ

【先行販売情報】

■2026年3月28日(土)・29日(日)〈AnimeJapan 2026〉COSPA(コスパ)ブース

■2026年3月下旬〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉

〈浜松市渚園キャンプ場〉

一般販売：2026年6月下旬予定

サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては〈山梨水晶本店〉でのみ先行販売いたします。

カラー：NAVY/COYOTE

価格：3,520円（税込）

吸水速乾＆UVカット効果

快適な着心地を実現する高機能ウェア

・吸水・速乾性能抜群な高機能Tシャツ。

・「UPF20」UVカット率約95％の紫外線カット効果を備えています。

・汗をかいてもベタつかず、暑い日でも快適な着心地。

・洗濯後は乾きやすく、毎日の着用や運動にも最適な一枚です。

【基本予約受付期間】～2026年4月5日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

カリブー ミニショルダーポーチカリブー ミニショルダーポーチ

【先行販売情報】

■2026年3月28日(土)・29日(日)〈AnimeJapan 2026〉COSPA(コスパ)ブース

■2026年3月下旬〈山梨水晶本店〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉

一般販売：2026年6月下旬予定

サイズ：（約）縦18cm 横12cm マチ7cm【素材】ポリエステル100％

カラー：SAND KHAKI

価格：4,180円（税込）

アウトドア用品店『カリブー』のロゴ入り！

多機能でタフな仕様

・タフなポリエステル素材を使用

・長さ調節可能なショルダーストラップ付き

・お手持ちのベルトに通して、ウエストポーチとしても使用可能

・コスパのファンクショナルバックパック、ファンクショナルトートバッグなどモールシステム対応のバッグに取り付けられます。

・ぬいぐるみとのお出かけにちょうどいいサイズ感

【基本予約受付期間】～2026年4月5日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

カラビナ付きミニポーチ

[2種／シルエットバイク志摩リン、カリブー]

シルエットバイク志摩リン カラビナ付きミニポーチ ／ カリブー カラビナ付きミニポーチ

【先行販売情報】

■2026年3月28日(土)・29日(日)〈AnimeJapan 2026〉COSPA(コスパ)ブース

■2026年3月下旬〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉

〈浜松市渚園キャンプ場〉〈浩庵キャンプ場〉

※〈浩庵キャンプ場〉はシルエットバイク志摩リンカラビナ付きミニポーチのみの先行販売となります。

一般販売：2026年6月下旬予定

サイズ：直径約7cm / プリント部分：ポリエステル その他：ナイロン

価格：各1,320円（税込）

アウトドア用品店『カリブー』のロゴ入り！

イヤホンなどの小物入れに最適。

・中身を取り出しやすい形状の手のひらサイズのポーチです。

・本体には、鞄やベルトループへの取り付けに便利なカラビナつき！

・ちょっとした小物入れとしてもオススメ。

※本製品はクッション機能のないソフトタイプのポーチです。

精密機器等を衝撃から保護するものではありません。

内容物の破損・損傷が発生した場合の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

【基本予約受付期間】～2026年4月5日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※コスパ オンラインショップでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

◆関連リンク

・【株式会社コスパ】／《AnimeJapan 2026》出展情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/27244(https://www.cospa.com/cospa/event/id/27244?utm_id=9td4woi6&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260312yurucamp)

・【二次元コスパ】／『ゆるキャン△』グッズ先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/19821(https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/19821?utm_id=afwxqgiz&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260312yurucamp)

◆権利表記

(C) あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

・X：@cospa_inc ／ https://x.com/cospa_inc

・Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

・YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

◆商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/