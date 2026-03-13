株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年８月２日から15日間のプログラム「カナダ・トロント大学サマーキャンプ15日間(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%e3%80%90%e5%bc%95%e7%8e%87%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%80%912026%e5%a4%8f-%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%88%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%82%b5/)」を開催します。カナダを代表する名門大学であるトロント大学でのサマーキャンプに参加し、世界中の仲間とともに学び、交流するプログラムです。他国生との英語レッスンや多彩なアクティビティ、ナイアガラの滝訪問、MLBトロント・ブルージェイズ観戦などの週末旅行での国際交流を通して、世界を舞台に学ぶ楽しさを体感できる特別な15日間に、ぜひご参加ください。

■出発から帰国まで引率者が毎日ご報告！

出発から帰国まで引率者が同行し、現地でお子様の生活をサポートするとともに、毎日保護者様へ活動報告メールをお送りしています。メールでは、授業やアクティビティでの発言内容や学習への取り組み、他の参加者とのコミュニケーションの様子など、お子様の成長の様子をタイムリーにご家庭に共有します。また、お子様の困りごとやご家庭からの緊急のご連絡にも迅速に対応し、お子様の安全と安心をサポートします。

■おすすめポイント

１.北米のホグワーツと言われるトロント大学でのサマーキャンプに参加！

カナダNo.1の名門大学であるトロント大学で開催されるサマーキャンプに参加します。毎年世界各国から600名以上の学生が集まり、多国籍の仲間とともに学び、交流を深めることができます。大学寮に滞在しながらキャンパスライフを体験できるため、海外大学の雰囲気をリアルに感じられる貴重な機会です。

２.レベル別英語レッスンで実践的な英語力を向上！

初日にレベルチェックテストを行い、その結果に応じたクラスで授業を受講します。授業はスピーキングを中心に進められ、ディスカッションやグループワークを通して英語を実際に使いながら学びます。

３.他国生と一緒に多彩なアクティビティや週末旅行でカナダを満喫！

キャンプ期間中は、トロント市内観光やナイアガラの滝への週末旅行、MLBトロント・ブルージェイズの試合観戦など、多彩なアクティビティを実施します。多国籍の仲間と過ごす時間を通して、国際交流の楽しさと視野の広がりを実感できるプログラムです。

■【引率つきグループツアー】カナダ・トロント大学サマーキャンプ15日間 概要

・日程：2026年８月２日（日）～８月16日（日）

・申込締切：2026年５月15日（金）18:00

・対象：小学４年生～高校３年生

・旅行代金：1,359,000円

・最少催行人員：10名

・利用予定航空会社：エアカナダ

・ツアー詳細：カナダ・トロント大学サマーキャンプ15日間(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%e3%80%90%e5%bc%95%e7%8e%87%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%80%912026%e5%a4%8f-%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%88%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%82%b5/)

※国内空港施設使用料、海外空港税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税、ESTA申請料、ESTA代理申請料、海外旅行傷害保険料は旅行代金に含まれません。

※ESTA申請が必要です。

※アクティビティによっては、公共交通機関を使用する場合があります。

※航空便の欠航・運休などの諸事情により、行程表や交通機関の変更等が発生する場合があります。

■プラスワン教育 国際プログラムとは

海外トップ大学や一流企業での職業体験など”世界の超一流”の体験型教育を通じて、子どもたちの英語学習の動機付け・国際教育をサポートするプログラムです。自分の個性を活かし、世界で活躍する人材育成のため、教科書では学べない国際性や広い視野を身に付け、将来の選択肢を広げる体験がここにあります。

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp