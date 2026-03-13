【WOWOW】SNS累計1億回再生のショートドラマ「平成みたいだ」がウテナ「マトメージュオム」とのタイアップ動画を制作、公開

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）との共同制作によるショートドラマシリーズ「平成みたいだ」において、株式会社ウテナのメンズ向けスタイリングブランド「マトメージュオム」とのタイアップ動画を制作、公開します。なお、本施策には株式会社デジタルガレージが広告代理店として参画しています。

「平成みたいだ」は、平成の懐かしくも新しい空気感を描くショートドラマシリーズで、Z世代から平成世代まで幅広い世代から支持を集めています。

「平成みたいだ」を活用したプロモーションをご検討されている企業様向けに、媒体資料も公開しています。

「平成みたいだ」メディアガイド :https://studio15.co.jp/column/media-guide-for-the-short-drama-heisei-mitaida

本タイアップは、「平成みたいだ」に出演するレギュラーメンバーの馬場（演：久保軒松）の恋を中心に展開されます。「令和流」と「平成流」のそれぞれのヘアスタイリング方法による対決という構図を通して、メンズの身だしなみにおいて欠かせない「清潔感」の重要性と、それを手軽に実現する「マトメージュオム」の魅力を発信します。

■ヘアセットしないと「モテない」!?

今回のタイアップ動画は、日常のリアルな悩みやキャラクター同士の掛け合いの中に商品を自然に溶け込ませる「恋愛ドラマ×コメディ」の構成を採用しています。

モテるための必須アイテムとしてマトメージュオムが登場し、

あほ毛や前髪の乱れを固めすぎず自然に整える「ヘアスティックワックス」や、自然な束感を演出する「ポイントデザインワックス」を、ストーリーのキーアイテムとして描いています。

■ストーリー概要

【あらすじ】

恋に悩む平成男子高校生・馬場の前に、令和からタイムスリップしてきた男・田町が現れます。

馬場が意中の相手・沙也加に告白しようとするも、髪の乱れのせいで「ナルシストは無理」と一蹴されてしまう絶望的な未来を知ることに。馬場の悩みを解決すべく、田町が取り出したのは「マトメージュオム」。

手を汚さず外出先でもサッと直せる利便性と自然なキープ力で、馬場は理想の「清潔感ヘア」へと変身します。エンディングでは、沙也加への告白、平成ギャル男の代名詞とも言えるM字バングでヘアスタイルを整えている渋谷との対決が描かれます。

◼️SNS累計1億回再生のショートドラマ「平成みたいだ」とは

『平成みたいだ』は、2025年7月の配信開始から約半年で総フォロワー数約9万人、SNS累計再生数1億回を突破した縦型ショートドラマシリーズです。主演キャストにはSNS総フォロワー数が約320万人を超える若手クリエイター陣を起用しています。

舞台は、平成の男子高校。学ラン姿、当時流行した髪型、ジャラジャラとしたアクセサリーなど、かつての「平成では当たり前だった風景」を身にまとった男子高校生5人の何気ない日常を描いています。

物語は、明るくコミカルで、どこか不器用で、まっすぐで熱い。

平成に人気を博した学園ドラマを彷彿とさせるテイストを、縦型・短尺という令和ならではのフォーマットで再構築することで、SNS時代ならではの高い共感と拡散を生み出しています。

【公式SNSアカウント】

＜TikTok＞

https://www.tiktok.com/@heisei.mitaida

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/heiseimitaida/

＜YouTube＞

https://www.youtube.com/channel/UCBlxcyROZM4m3p0vVh8QJ8w

＜LINE VOOM＞

https://page.line.me/686apyfr

■キャスト

馬場 武役 ／ 久保軒松 from イケメンズ（改名予定あり）

渋谷 律役 ／ ななし。と申します

田町役 ／ 山下（やまげ）

沙也加役 ／ こがちゃんちゃん

■商品情報

マトメージュオム ポイントデザインスティック：10mL / 1320円 （税込参考価格）

https://www.utena.co.jp/products/brand/matomage-homme/matomage-homme-stick.html

マトメージュオム ヘアスティックワックス：13g / 825円 （税込参考価格）

https://www.utena.co.jp/products/brand/matomage-homme/matomage-homme-wax.html

▼studio15（スタジオフィフティーン）について

2019年設立、所属クリエイター300組、総フォロワー約1.4億人を誇ります。美容・コスメ、ファッション、食品など300社以上のTikTokプロモーションを支援し、自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録。「BUMP」では話課金ドラマがランキング1位を獲得するなど、Z世代に響くコンテンツ制作を得意とするプロダクション/エージェンシーです。また、TikTok Shopの公式パートナープログラム3種に認定されています。（会社URL：https://studio15.co.jp/）



WOWOW会社概要

所在地：〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F

会社URL：https://corporate.wowow.co.jp/

設立：1984年12月25日

代表者：代表取締役 社長執行役員 山本 均

WOWOWは日本初の民間衛星放送局として、1991年4月1日有料放送事業を開始。現在「WOWOWプライム」 「WOWOWライブ」「WOWOWシネマ」の３チャンネルと動画配信サービス「WOWOWオンデマンド」を通じて、国内外の映画や音楽ライブ、海外ドラマ、世界のトップスポーツ、ステージ、アニメ、そしてオリジナルドラマなどのエンターテインメントを提供しています。