チョコレートプラネット長田庄平さん、シソンヌ長谷川忍さんと楽しむF1シンガポールGP観戦ツアー発売

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 以下、HIS）は、3月13日（金）より、人気お笑い芸人のチョコレートプラネット長田庄平さんとシソンヌ長谷川忍さんをゲストに迎え、F1シンガポールGP観戦とランチ付きLIVEイベントが付いたツアーを発売します。

F1ナイトレースの元祖として知られるシンガポールGPは、煌びやかな夜景を背景に繰り広げられる世界最高峰のレースで、市街地ならではの至近距離で体感できるだけでなく、サーキットの特設ステージでは豪華アーティストによるコンサートが開催され、毎年世界中から多くの観光客が訪れています。

HISは、シンガポールGPをより満喫いただけるよう、YouTubeで車にまつわるディープな動画を配信する「長谷川長田のセカンドガレージ」とコラボレーションし、チョコレートプラネット長田庄平さんとシソンヌ長谷川忍さんをゲストに迎えた特別ツアーを開催します。ツアー参加者と一緒にF1観戦、レース決勝日にはランチ付きLIVEイベントを開催し、ゲストお二人からここでしか聞けないお話をお伺いします。また、ツアー参加記念として「セカンドガレージ×HIS限定グッズ」をプレゼントします。その他、シンガポールを効率よく満喫できる市内観光、空港からホテルまでの往復送迎も付いており、初めてF1を海外観戦する方にもご参加しやすい内容となっております。

チョコレートプラネット長田庄平さん、シソンヌ長谷川忍さんと楽しむ

F1シンガポールGP観戦ツアー2026 シンガポール5日間

https://www.sports-his.com/f1/singapore/singapore_price.html

出発地：羽田、関西、中部、福岡

出発日：2026年10月8日（木）

旅行代金：470,000円（大人お1人様/2・3名1室利用時/燃油サーチャージはかかりません）

最少催行人員：15名

＜ツアーポイント＞

・長田さん、長谷川さんと一緒にF1観戦（スプリントレースまたは予選のみ）

・長田さん、長谷川さんとランチ付きLIVEイベント

・観戦席はパダングランドスタンド席を確約（3日間通し券）

※ピット席、ターン2席へのアレンジも可能（別代金）

・マーライオン公園など定番の人気スポットを日本語ガイドがご案内する市内観光付き

（長田さん、長谷川さんは同行しません）

・HISシンガポール支店が24時間安心サポート