『超かぐや姫！』と「ROUND1」のコラボキャンペーンが開催決定！

株式会社ラウンドワンジャパン

2026年3月27日(金)よりROUND１にて『超かぐや姫！』×ROUND1 コラボキャンペーン」の開催が決定いたしました。

『超かぐや姫！』×ROUND1 コラボキャンペーン」

開催期間：2026年3月27日(金)～2026年6月28日(日)

開催場所：ROUND1 各店舗 ※キャンペーンによって該当店舗が異なります。

▼『超かぐや姫！』×ROUND1 コラボキャンペーン」特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/cho_kaguya/index.html

■コラボメニュー

全国のボウリングとカラオケ、店舗でコラボメニューを販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー限定ノベルティをプレゼントいたします。

■コラボパック

全国のボウリング97店舗、カラオケ92店舗、ビリヤード46店舗、ダーツ74店舗、スポッチャ54店舗でコラボパックを販売いたします。

各店舗で販売するコラボパックで施設を利用していただいたお客様にはコラボパック限定ノベルティをプレゼントいたします。

■コラボルーム

梅田店（大阪府）・町田店（東京都）の2店舗にて、『超かぐや姫！』の装飾を施したコラボルームを展開いたします。

■ボウリングエキサイタ

全国のボウリング97店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。コラボパックのご利用と合わせて、ぜひお楽しみください。

■カラオケ歌唱キャンペーン

全国のカラオケ92店舗にて、対象楽曲の歌唱スコアを専用システムに登録、期間中に登録した全員の歌唱スコアをランキングして順位によりアクリルジオラマをプレゼントいたします。

■アミューズメント プライズ （2026年4月25日より展開予定）

全国のアミューズメント 99店舗にて等身描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドおよびミニキャラ描き下ろしイラストを使用したミニアクリルスタンドを展開いたします。

■SNSキャンペーン

ラウンドワン公式アカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典グッズプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細はラウンドワンLIVE公式Xアカウントをご確認ください。

https://twitter.com/round1_fanevent

■オリジナルグッズ

ROUND1の一部店舗にて、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ販売および

カプセルトイ販売を行います。

【販売店舗 ：合計5店舗】

東京 ：1店舗（DC東京プラザ店）

愛知 ：1店舗（中川一号線店）

大阪 ：1店舗（梅田店）

福岡 ：1店舗（福岡天神店）

宮城 ：1店舗（仙台泉店）

※上記5店舗以外の店舗ではグッズの販売は行っておりませんのでご注意ください。

【会社概要】

会社名：株式会社ラウンドワンジャパン

所在地：大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号なんばスカイオ23F 代表者：川口 英嗣

設立：2023年（令和5年）4月6日

URL：http://www.round1.co.jp