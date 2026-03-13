「一人暮らし？Mac派？」～京都芸術大学が3月オープンキャンパス開催、新年度入試情報の他、大学生活のリアルがわかる大学案内を先行配布～

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

京都芸術大学（京都市左京区／学長：佐藤卓）は、2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間、瓜生山キャンパスにて通学課程・芸術学部のオープンキャンパスを開催します。

当日は、新年度入試に関する最新情報を来場者向けに先行公開し、あわせて、総合型選抜「体験授業型」などの詳細を掲載した募集要項も配布・公表します。

さらに、在学生約1,000人へのアンケートや大学生活の実態をまとめた学生制作の大学案内「mymymy」も来場者に先行配布。高校生が大学生活のリアルを知り、自分の進路を具体的に考えるきっかけとなることを目指しています。

3月のオープンキャンパスは、高校生が具体的な受験準備を始める最初のステップとして位置づけています。入試制度の説明に加え、授業体験やキャンパス見学などを通じて、本学の芸術教育や学びの環境を体感できる機会となります。

アンケートから見える京都芸術大学のリアルな学生生活

京都芸術大学では、学生制作の大学紹介冊子「mymymy」を制作、この中で通学課程の学生約1000人を対象にアンケートを実施しています。

アンケートでは、芸術大学への進学を考える高校生が気になる学生生活の実態が見えてきます。例えば、「一人暮らしをしている」と回答した学生は57％でした。

また、制作に使用するパソコンについて「Mac」「Windows」それぞれの利用状況など、芸大生ならではの制作環境についての回答も掲載しています。

冊子は学生が編集に関わり、在学生のリアルな声やデータを通して芸大生の学びや生活を紹介しています。オープンキャンパスでは来場者に先行配布します。

mymymyに掲載されている在校生1,000人アンケート結果より（抜粋）2025年度の志願者数が過去最高を更新

京都芸術大学では、今年度の入試において受験生が増え、延べ志願者数が過去最高を更新*しました。

※最終的な今年度の受験者数や入学者数は、5月以降に公表予定

体験授業型入試などをはじめとする新たな入試制度の導入に加え、社会的にコンテンツ産業やクリエイティブ人材への関心が高まる中で、芸術・デザイン分野への進学を志望する受験生の層が広がっていることも影響していると考えられます。

総合大学と芸術大学の垣根が緩やかになりつつある中、「京都で本格的に芸術を学ぶ」という選択肢が、より多くの高校生に認識されつつあります。

新年度の入試情報をオープンキャンパスで先行公開

本学が実施する総合型選抜「体験授業型」について、新年度募集要項では、24コースそれぞれの当日の試験内容と評価ポイントを明記しています。



「体験授業型入試」は、志望コースの授業を実際に体験しながら、その場での思考力や表現力、教員や他の受験生との対話を通じて評価を行う総合型選抜です。従来の筆記試験だけでは測りにくい学びへの意欲や適性を、多面的に評価することを目的としています。

今回配布する募集要項には、24コースそれぞれの試験内容と評価ポイントを明記。受験生が準備の方向性を具体的にイメージできるよう、入試内容を3月23日の新入試情報ページの公開に先駆けてご案内します。

大学入試が多様化する中で、本学では受験生にとって理解しやすく挑戦しやすい入試制度を目指し様々な改革を進めています。



2025年度入試からは総合型選抜「探究プロセス型」も開始しました。指定提出物のみで受験でき、合格後も他大学との併願が可能な入試制度で、受験生が進路選択の幅を保ちながら挑戦できる仕組みとなっています。



なお、新年度の入試情報は、3月23日に特設ページを開設し、公開する予定です。

オープンキャンパスで全24コースの学びを実際に体験

オープンキャンパス当日は学内に24コース全てのブースが設けられ、担当教員と在学生が高校生を迎えます。

参加者は体験を通じて各分野の学びに触れることができ、複数のコースを回りながら進路のイメージを具体化することができます。

体験内容の例

* 陶芸：ろくろ成形体験

* 美術：デッサン体験

* 映像：本格的な映像機材を使用した撮影体験

* デザイン：グラフィックデザインの実習など

※1コースあたり約30分

前回実施したオープンキャンパスの様子京都の文化環境の中で芸術を学ぶキャンパス

瓜生山キャンパスは京都市左京区の東山山麓に位置し、自然と文化に囲まれた環境にあります。キャンパス内には本格的な能舞台を備えた能楽堂や芸術劇場があり、授業や公演などで活用されています。

また、キャンパスからは京都五山送り火の一つ「大文字」を臨むことができるなど、京都ならではの歴史的・文化的な景観の中で学べることも本学の特徴の一つです。

近年は文化庁が京都へ移転するなど、京都は日本の文化政策やコンテンツ人材育成の拠点としても注目されています。こうした文化的土壌の中で、伝統文化から現代の表現まで幅広く学べる環境が整っています。

遠方からの参加をサポート：全国10コースで無料送迎バスを運行

京都から離れた地域に住む高校生や保護者でも参加しやすいよう、オープンキャンパス当日は全国各地から無料送迎バスを運行します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26069/table/661_1_12ea4cccab6efa118cab8c2e6c244a19.jpg?v=202603130951 ]

詳細はこちらのページでご確認いただけます：https://www.kyoto-art.ac.jp/opencampus/

京都芸術大学通学課程オープンキャンパス

日時：2026年3月21日（土）・22日（日）

会場：京都芸術大学 瓜生山キャンパス

詳細：オープンキャンパス特設ページ（https://www.kyoto-art.ac.jp/opencampus/）

■京都芸術大学について

国内最大規模の芸術大学として通学課程、通信教育課程を合わせ、国内外から23,000名を超える多様な年齢層の意欲的な学生が集まる教育機関です。芸術を通して社会で必要な力を育成しています。芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を教育目標に掲げ、通学課程では特に"社会と芸術"の関わりを重視した芸術教育を推進。企業や自治体などが抱える課題を、学生たちがアート・デザインの力で解決する「社会実装プロジェクト」を年間100件以上実施しています。学科を超えたグループワークや実際の仕事を通して、社会性を備えた表現者を育成しています。

所在地：〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/