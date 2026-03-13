［柏高島屋］春を彩る、百の美味。第33回「グルメのための味百選」を開催！

株式会社高島屋

柏高島屋では、今年で第33回目となる「グルメのための味百選」を開催いたします。

受け継がれてきた美味の数々がこの春、華やかに一堂に。

春の訪れとともに、全国の老舗・銘店から選び抜かれた美味が集います。

全国の味めぐりを、春のひとときとともにお楽しみください。

会場では職人の手仕事による実演販売、選りすぐりの取り寄せ和洋菓子などの美味も堪能できる1週間となります。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/topics/ajihyakusen2026

とうふ屋うかい（東京都）

竹ざるに盛ったくみあげとうふに、大豆 の甘みを楽しむ吟醸とうふ。

自家製豆乳とお揚げを味わうきつねうどんも。

とうふ屋うかい

くみあげとうふ（小盛）（1個・600g）951円

吟醸とうふ（1個）681円

とうふ屋うかい

【実演販売・店内飲食】

豆乳きつねうどん（1人前）1,201円

伊勢重（東京都中央区）

黒毛和牛を使った自慢のすき焼き、ステーキご飯、ローストビーフも入った豪華な春限定のお弁当。

実演販売

春爛漫！和牛尽くし弁当（1折） 2,970円〈各日30点限り〉

ローストビーフと玉子焼きのMIXサンド （1折）1,242円

イマノフルーツファクトリー（東京都中央区）

老舗フルーツ専門店・春のおすすめ。

あまおうサンド、パフェ、 ゼリーなど旬のおいしさ溢れる限定スウィーツ。



左/あまおうサンド（1パック）1,296円

中/あまおうパフェ（1個）810円

右/あまおう＆とちあいかゼリー（1個）756円

アトリエうかい （東京都）

クッキーの多様性を詰め込んだ代表作。食感や美しさにこだわりました。

※お持ち帰りのみとさせていただきます。

フールセック・小缶（1缶・148g）

2,981円〈300点限り〉

フールセック・大缶（1缶・350g）

5,801円〈50点限り〉

【季節限定品】ふきよせ さくら （1個・76g）

1,301円〈500点限り〉

イノダコーヒ （京都市中京区）

新商品・フルーティーな風味のコーヒー「エルサルバドル パカマラ ナチュラル」と、春を満喫できるケーキをご用意しました。

【イートイン】

午前10時30分 ～午後7時 ※ラストオーダーは閉場時刻の30分前、最終日は午後4時まで。

ホットコーヒー（アラビアの真珠）と桜モンブランのケーキセット（1セット）1,311円

※ケーキは、お選びいただけます。

※単品のお持帰りもご利用いただけます。

【お持ち帰り用】

エルサルバドル パカマラ ナチュラル（160g）1,681円

中国料理 文菜華 （千葉県柏市）

煉瓦窯で焼きあげる名物の北京ダックとチャーシュー。季節のフルーツがのった愛玉子ゼリー、完熟マンゴープリンも。

北京ダックセット

（1セット・皮4枚・包餅4枚・胡瓜・葱・自家製味噌）3,024円

香港式チャーシュー（100ｇあたり）1,296円

マンゴープリン（1個）810円

旬の果物入り台湾式愛玉子ゼリー（1個）756円

※盛り付け例です。

柏高島屋初登場 湯波吉 （京都市中京区）

「京ゆば」 専門店が柏高島屋初登場。

とろりとした食感と濃厚な大豆の 甘味、醤油をかけてお刺身でご賞味を。

十代目つまみゆば （250g）1,188円

柏高島屋初登場銘菓

お菓子の晩梅（秋田県北秋田市）ル・デセール（1個）281円栄泉堂（宮城県丸森町）バター最中（6個入） 1,681円

取り寄せ銘菓

小ざさ（東京都武蔵野市）最中（小豆あん・白あん 各5個入）1,270円はや川（福井県勝山市）羽二重くるみ（6個入） 840円〈各日60点限り〉

赤福 （三重県伊勢市）

■午前11時頃から販売

赤福餅（12個入）1,300円白餅黒餅（8個入）1,100円

日替り限定お取り寄せ

3月19日(木)・20日(金・祝)・ 21日(土)のみ

※各日午後４時頃から

西洋菓子しろたえ （東京都港区）

レアチーズケーキ（2個）640円 〈各日100点限り〉

シュークリーム（2個）500円 〈各日100点限り〉

※お一人様各種2点まで

柏高島屋初登場

3月19日（木）・20日（金・祝）のみ

四季の餅あめこ （福井県越前市）

福井県で200年余受け継がれる味、「あめこ」のあべかわもち。



あべかわ餅（1パック）1,080円 〈各日50点限り〉

3月22日（日）のみ

ツオップ （千葉県松戸市）

カレーパン（1個）380円 〈1,000点限り〉

※お一人様5点まで

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。※食料品の写真は調理・盛り付けの一例です。※商品に含まれるアレルギー物質につきましては売場係員におたずねください。※天候・仕入れ等により、原料・原産地が変更になる場合がございます。※都合により、イベント内容、出品店舗・出品商品が一部変更になる場合 がございます。※天候・交通事情等により、販売開始時刻・時期が遅れたり、販売を中止する場合がございます。※数量限定品の販売に際し、お買上げ点数を制限させていただく場合がございます。※商品のご利用方法により税率が変更となる場合がございます。※価格は消費税を含む総額（外税または内税）にて表示しております。