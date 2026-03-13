【高島屋】2027年新入学向け／“推し色ランドセル”が見つかる！新作・人気カラーも続々登場。物価高・消費の二極化など価格ニーズにもお応えした、会員様限定「ご優待会」や「お買物クーポン」プレゼントも！

株式会社高島屋

2027年4月の新入学に向けて、ランドセル（2027年モデル）のご注文承りを高島屋の各店舗でスタートいたします。近年、ランドセル選びでは、お子様の好きなカラーやデザインを重視して選ばれるご家庭が増えています。さらに、ランドセルは小学校６年間を通して使用するため、お子様のお好みを大切にしながらも、６年間の長い期間使用できる、シンプルで上品なデザインも男女問わず人気です。

そうしたなか高島屋ではランドセルの人気カラーを中心に、店頭で約150種類、高島屋オンラインストアで約700種類の豊富なラインアップをご用意。本年はランキングに基づいた「人気カラー」が続々と登場します。さらに、お子様の“好き”を表現できるカスタマイズモデル、人気ブランドとのコラボレーションモデルも充実。今年は、「ランドセルご優待会」（※１）や百貨店でお得にお買物ができる「お買物クーポン」（※２）の配布も初めて実施いたします。

※店舗によって、展示するランドセルの種類、点数、期間が異なります。

※商品によって、承り期間が異なります

※高島屋 11店舗で展開 （日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、泉北、京都、岡山） ／オンラインストアでは開催中

（※１）「ランドセルご優待会」は「タカシマヤ キッズクラブ」のご登録が必要です。

（※２）「お買物クーポンのプレゼントは「タカシマヤアプリ」のご登録が必要です。「タカシマヤ キッズクラブ」「タカシマヤアプリ」のご登録は無料です。

ランドセルの人気カラー （2026年度入学向け・高島屋販売点数より）

女の子に人気のカラー1位 「パープル系」

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/entrance/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2027randoseru

「パープル」のランドセルは、上品さと可愛らしさを兼ね備えた不動の人気カラー！

上品なデザインの刺しゅう、かぶせ鋲が大人っぽい印象のランドセル。ランドセルと同色のフラワーとリボンモチーフのチャームが付属しており、簡単に付け替え可能。別売りの付け替えチャームで好きな色を合わせてカスタマイズ可能。※店頭・WEBにて販売

〈タカシマヤオリジナル〉 RT151G 全６色 86,900円

女の子に人気のカラー２位 「ピンク系」

〈タカシマヤオリジナル〉 RT151G 全６色 86,900円

根強い人気の「ピンク」のランドセル、鮮やかなピンクからくすみピンクまで色味が豊富！

半かぶせタイプで、おしゃれなフレンチスタイル。シンプルデザインながら、カラーコンビがアクセント。人工皮革に表面加工を施した、キズがつきにくい素材を使用。※店頭・WEBにて販売

〈アニエスベー〉 AB8027 全４色 93,500円

女の子に人気のカラー３位 「ミントグリーン系」

〈アニエスベー〉 AB8027 全４色 93,500円

「ミントグリーン」など寒色系のランドセルは爽やかな印象で、近年人気上昇中！

ドレスをモチーフにした刺しゅうがエレガント。肩ベルトには「らくふわベルト(R)」を搭載し、やさしい背負い心地を実現。お子様の成長に合わせて下ベルト幅が左右に広がる「ミラくるっロック(R)」を採用。専用のネームプレートを取り付けることができます。（後付けは不可・承り時に限ります）

※店頭・WEBにて販売

〈コクホー〉 LD7727B ルミナスドレス 全４色 84,700円

男の子に人気のカラー1位 「ブラック」

〈コクホー〉LD7727B ルミナスドレス 全４色 84,700円

クールな印象で格好いい「ブラック」のランドセルは圧倒的な人気！カラーステッチ等を施したコンビカラーのランドセルも！

ランドセルのかぶせだけでなく、内側や背当て、金具もブラックにこだわった高島屋定番モデル。ネームプレート1種、「サンダー（雷）」をテーマにしたプレート2種の計3本のプレート付き。 ※店頭・WEBにて販売

〈タカシマヤオリジナル〉 TK6725B 全3色 73,700円

男の子に人気のカラー２位 「ネイビー」

〈タカシマヤオリジナル〉 TK6725B 全3色 73,700円

「ネイビー」のランドセルは、服装とも合わせやすく長く愛着を持って使い続けられる色として大人気！

“アメリカントラッド”を落とし込んだ高島屋限定モデル。人気カラーでのコンビ配色で大人っぽい印象のデザインに。反射テープ、ワイドポケット、「タフウイングNEO」等を搭載。※店頭・WEBにて販売 ※高島屋各店・高島屋提携店限定での取り扱い

〈ポロ ラルフ ローレン〉

RL11024T トラディショナルヘリテージ コレクション 全３色 121,000円

NEWモデル！人気ブランド×高島屋のコラボレーションランドセル

〈ポロ ラルフ ローレン〉RL11024T トラディショナルヘリテージ コレクション 全３色 121,000円〈ポロ ラルフ ローレン〉RL11024T トラディショナルヘリテージ コレクション 全３色 121,000円

可愛い付け替えリボンで、おしゃれにカスタマイズできるモデルが新登場！

ビジューとリボンが施された鋲が可愛さをアップ。飽きのこない、人気のくすみカラーを採用。付け替えできるリボン付きで、カスタマイズが可能なランドセルです。※店頭・WEBにて販売

〈ジル スチュアート×タカシマヤ〉0128-7405 全3色 96,800円

〈ジル スチュアート×タカシマヤ〉0128-7405 全3色 96,800円

刺しゅうを施さず、可愛く見せるバイカラーデザイン。バイカラーのホワイトは、大人っぽさとエレガントさを両立。付け替えできるリボン付きで、カスタマイズが可能なランドセルです。※店頭・WEBにて販売

〈ラトリエ デュ カルターブル×タカシマヤ〉0198-7412 全3色 88,000円

NEWモデル！人気工房×高島屋のコラボレーションランドセル

〈ラトリエ デュ カルターブル×タカシマヤ〉0198-7412 全3色 88,000円

ものづくりの街・愛知県名古屋市で創業57年の歴史を誇るランドセルメーカー＜三栄鞄＞が手がけるブランド、＜らんどせる屋さん＞とのコラボレーションランドセル。

学校のロッカーに収納する時に便利な「でるたキャッチ」（画像：中央）を採用。ベルト部を従来品より２倍の厚さと幅に増量した「ウルトラカーブベルNEXT」（画像：右）が、お子様の身体にやさしい背負い心地を実現。

〈らんどせる屋さん×タカシマヤ〉 R207 全２色 71,500円 ※店頭・WEBにて販売

「セミオーダーランドセル」 本体・内装カラーの組み合わせが132通り

「ランドセルは自分の好きな色を選びたい」といったニーズに対応し、本体カラー12色と、内装カラー（大マチ、前段ポケットのカラー）11色の中から、自由に132通りの組み合わせから選べる「セミオーダーランドセル」が昨年登場しました。ランドセルのカラーやデザインはジェンダーレス化にも対応し、男の子も女の子にも合う、シンプルなデザインに。また、様々な工夫もこらして、軽さへのニーズにも対応しています。 重さ：約1,120グラム ※店頭のみで販売

〈タカシマヤオリジナル〉 TAE-253 全12色 71,500円

会員様限定 「お買物クーポン」（※１）をプレゼント、「ランドセルご優待会」（※２）を実施！

本年は、デパ地下＆キッズフロアのお買物がお得になる、「タカシマヤアプリ会員様限定」の「お買物クーポン」のプレゼントや、「タカシマヤ キッズクラブ」会員様を対象とした「ランドセルご優待会」を初めて実施いたします。お買物クーポン・ご優待会ともに、ランドセル売場（店頭）でお買上げいただいたお客様が対象です。

※「お買物クーポン」（※１）のプレゼントは、「タカシマヤアプリ」のご登録が必要です。

※「ランドセルご優待会」（※２）は「タカシマヤ キッズクラブ」のご登録が必要です。

「タカシマヤキッズクラブ」、「タカシマヤアプリ」のご登録は無料です。

「お買物クーポン」をプレゼント

タカシマヤアプリについて :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/takaapp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2027randoseru

実施店舗（９店舗）／日本橋・新宿・玉川・横浜・大宮・柏・大阪・泉北・京都

１．「スイーツクーポン」をプレゼント！期間：3月18日（水）～4月28日（火）

ランドセル売場でお買上げいただいたお客様に、食料品フロア（スイーツ限定）でご利用いただけるクーポンをプレゼントいたします。

２．「キッズフロアでご利用いただけるクーポン」をプレゼント！期間：5月7日（水）～6月30日（火）

※すべて、ランドセル売場（店頭）でお買上げいただいたお客様が対象です。

※クーポンのプレゼントは無くなり次第、終了いたします。

※「タカシマヤアプリ」へのご登録（無料）が必要です。

※その他、クーポンのご利用期間、詳細については、ランドセル売場へお問い合わせください。

「タカシマヤ キッズクラブ」会員様限定 ランドセルご優待会

実施店舗（７店舗）／日本橋・新宿・玉川・横浜・柏・大阪・京都

期間：4月29日（水・祝）～5月6日（水・休）

「タカシマヤ キッズクラブ」会員様限定のランドセルご優待会を店頭で実施いたします。「タカシマヤ キッズクラブ」へのご登録（無料）が必要です。※一部除外品がございます。

＜タカシマヤ キッズクラブについて＞

「タカシマヤ キッズクラブ」は子育てを応援する、高島屋の入会費・年会費無料のサービスです。

対象店舗（７店舗）のベビー・こども服売場でのお買物でスタンプがたまる「スタンプカード」や、365日24時間、お子様の健康について専門のヘルスアドバイザーが、お電話にてご相談を承る「キッズメディカルサポート」など素敵な特典があります。たまったスタンプはプレゼントと交換が可能で、お子様の誕生月にはスタンプが通常の2倍たまります。

＜ご入会条件＞

高島屋の各種カード、友の会、スゴ積み会員で、12歳以下のお子様をお持ちの保護者の方（祖父母含む）、またはご出産を控えた方。詳しくは以下のURLからご覧いただけます。

「高島屋のランドセル」についての詳細は以下のURL・二次次コードからご覧いただけます

タカシマヤ キッズクラブについて :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/kidsclub/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2027randoseru高島屋のランドセル :https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/entrance/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2027randoseru

以上