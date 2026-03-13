【日水コン】株式会社Liberawareとの資本業務提携契約の締結に関するお知らせ

株式会社日水コン

株式会社日水コン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 新二）は、2026年３月６日開催の取締役会において、下記のとおり、株式会社Liberaware（本社：千葉県千葉市、代表取締役：閔 弘圭、以下「Liberaware」という。）との間で、資本業務提携を行うことについて決議し、本日付で同社と契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．業務提携の目的及び理由

当社は、「水のインパクトカンパニー」を存在意義とし、「水の統合インフラマネジメントの担い手」となることをミッションに掲げ、水道、下水道及び河川・砂防事業を中心に、調査・計画・設計等の技術コンサルティング・サービスを提供しております。

近年、下水道インフラをはじめとする社会インフラ分野では、施設の老朽化や担い手不足等の構造的課題への対応が求められており、点検・維持管理分野におけるDXの推進が重要なテーマとなっております。特に、ドローンやAI等の先端技術を活用した点検手法は、効率化・高度化の観点から大きな可能性を有しており、現場での運用確立や業務フローの整備、評価基準やデータ利活用の仕組みの構築等の社会実装に向けた取組みが求められております。

Liberawareは、世界最小クラスの狭小空間点検ドローン「IBIS」を核としたハードウェア開発力と、取得データを価値へ転換するAI・DX技術を有し、インフラ・プラント分野における点検ソリューションの開発・提供に取り組んでおります。

当社が有する水インフラ分野における計画・設計・維持管理に関する知見及び顧客基盤と、Liberawareが有するドローン技術及びデータ利活用技術を連携させることで、点検業務におけるデータ整理や評価基準の高度化、導入から定着までの業務フローの標準化等を推進し、下水道分野におけるドローン活用及びDXソリューションの社会実装の加速につながるものと考えております。

以上のことから、両社の技術及び知見を相互に補完することにより、社会インフラの維持管理の高度化に貢献するとともに、下水道DXの普及拡大及び両社の中長期的な企業価値の向上に資するものと判断し、本業務提携に至りました。

２．業務提携の内容等

（１）業務提携の内容

当社及びLiberawareは、上下水道分野における点検・維持管理・運営の高度化及び省人化を目的として、以下の事項について共同検討・共同開発・事業創出を推進いたします。

- 上下水道管路メンテナンスの高度化及びメンテナビリティ向上につながる技術を対象とした実証事業・共同研究・共同開発の推進 （公的支援制度・実証プログラムへの共同申請を含む）- 水の官民連携をはじめとするPPP/PFIにおける新たな事業機会の共同検討及びプロジェクト創出- 日本国以外の国に所在する水インフラ施設に関する管理技術の市場調査と共同検討

（２）資本提携の内容

当社は、Liberawareが実施する第三者割当による新株式発行により、同社の普通株式310,200株を取得する予定です。本株式取得は、2026年３月31日に実行される予定であり、取得予定価額は500,042,400円です。

３．業務提携の相手先の概要

４．日程

５．今後の見通し

本資本業務提携による当社の今期業績への影響については、軽微であると見込んでおります。中長期的には当社グループの企業価値の向上に資するものと考えております。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上

■株式会社日水コン

株式会社日水コンは、「水」を専門とした建設コンサルタントです。

水道・下水道・河川を中心に、流域全体にわたる水関連事業を幅広く展開しています。1959 年の創業以来、事業活動を通じて水に関する様々な社会課題を解決しています。

社名：株式会社日水コン（東京証券取引所 スタンダード市場 証券コード261A）

本社：〒163-1122 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号（新宿スクエアタワー）

設立年月日：1959年5月25日

資本金：1億円