韓国メイクアップブランド「LUNA」の商品が日本に本格上陸！フィルターのような美肌をつくるベースメイクアイテムがオフライン発売！

Aekyung Ind. Co.,Ltd.

愛敬産業株式会社（本社： Aekyung Tower 188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea、代表取締役社長：KIM SANG JOON）が展開する韓国発のメイクアップ専門ブランド「LUNA（ルナ）」は、『プロフォトフィニッシャー』と『スキンレイヤリングフォーミュラBB』を2026年3月3日(火)より全国のバラエティー・ドラッグストア（一部店舗を除く）にて発売いたしました。

「LUNA」は新たに「Every day, New Me」をスローガンとして掲げ、ありのままの自分を受け入れて変化していく全ての姿を堂々と表現することをサポートする韓国メイクアップブランドです。韓国の“国民的コンシーラー”と呼ばれる『ロングラスティングチップコンシーラー』は累計販売1,100万個※1を突破し、日本でも着実に人気を獲得しています。今回はフィルター級の美肌をつくる『プロフォトフィニッシャー』と乾燥知らずのBBクリーム『スキンレイヤリングフォーミュラBB』が日本上陸。全国のバラエティショップやドラッグストアにて販売いたします。

※1 2014年1月～2025年12月ロングラスティングチップコンシーラーの累計販売額、自社調べ。

商品概要

LUNA プロフォトフィニッシャー

02 ブラーパウダー・03 ペールパウダー

8g ／ 2,750円(税込)

くすみを補正して血色感を出す02ブラーパウダーと黄みをオフして透明感を出す03ペールパウダー。肌に溶け込む軽さで、毛穴をしっかりカバーします。また、ビーガン処方のため肌にやさしく皮脂崩れを防止します。さらさらをキープしながらフィルターを纏ったような美肌を演出します。

＜POINT＞

・アイドル級のフィルター肌へ

パウダー型のコントロールカラーで肌補正をしながらメイクをキープ。

02 ブラーパウダーはくすみを補正し、03 ペールパウダーは黄みをオフします。

・ 肌に溶け込むビーガン処方のパウダー

お肌にやさしいビーガン処方でありながら、軽い付け心地で毛穴をしっかりカバーします。

さらさらをキープして、皮脂崩れを防止。UVカット効果もあるパウダーです。

LUNA スキンレイヤリングフォーミュラBB

50g ／ 2,640円(税込)

デイリー使いにぴったりの低刺激のBBクリーム。下地やファンデーション代わりになるトーンアップ効果に加え、気になる肌悩みをカバーします。水分クリームのようなテクスチャーで肌にピタッと密着して一日中うるおいをキープ。これ1本で美肌を完成させます。

＜POINT＞

・ 下地やファンデーション代わりになるトーンアップ効果とカバー力

ベースメイクを強みとする「LUNA」だからこそできるファンデーションなしの美肌の演出。

肌悩みをカバーすると同時に、UVケアもします。

・ デイリー使いができるお肌にやさしい処方

低分子ヒアルロン酸※1や3種のシカ成分※2を配合。パンテノール※3やセラミド※4で肌の負担を減らし、やさしい処方に。デイリー使いができるBBクリームです。

※1 加水分解ヒアルロン酸（保湿成分）

※2 アシアチコシド、マデカシン酸、アシアチン酸（整肌成分）

※3 保湿成分

※4 セラミドNP（保湿成分）

「LUNA」について

トータルKビューティーメイクアップブランド「Every day, New Me LUNA」

「LUNA」は新たに「Every day, New Me」をスローガンとして掲げ、ありのままの自分を受け入れて変化していく全ての姿を堂々と表現することをサポートする韓国メイクアップブランドです。

日本においては、2021年にQoo10やAmazonなどのオンラインでの販売を開始しました。2022年には全国バラエティショップ及びドラッグストアなどへの進出を拡大し、日本での販売を強化しています。実際に、2022年に日本のオフライン店舗650店以上に出店した後、2025年12月現在10,316店の出店を記録し、日本でのブランド認知度を拡大しています。

会社名：愛敬産業株式会社(Aekyung Ind. Co.,Ltd.)

代表者名：KIM SANG JOON

事業内容：製造業・卸売業・小売業

公式サイト：https://www.aekyung.co.kr/

LUNA 公式 インスタグラム：https://www.instagram.com/luna_makeup_jp/

LUNA 公式 X： https://x.com/luna_makeup_jp