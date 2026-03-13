個人投資家向けＷＥＢセミナーの開催
株式会社山陰合同銀行
■ 開催要領
- 開催日時： 2026 年3 月17 日（火）10:00～11：00 （配信開始予定時間 09:50）
- 登 壇 者 ： 取締役頭取 吉川 浩
- 参加方法：
ごうぎんは、2026 年3 月17 日に個人投資家様向けのWEB セミナーを開催いたします。
本セミナーをライブ配信でご視聴いただくには、野村インベスター・リレーションズ株式会社の
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皆様のご参加を心よりお待ちしております。
記
■ 開催要領
- 開催日時： 2026 年3 月17 日（火）10:00～11：00 （配信開始予定時間 09:50）
- 登 壇 者 ： 取締役頭取 吉川 浩
- 参加方法：
野村インベスター・リレーションズ株式会社の個人投資家向け情報サービス
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野村インベスター・リレーションズ株式会社 MIR@I 事務局
TEL：0120-129-323（通話料無料）
月-金曜日（祝日・年末年始を除く）10-12 時、13-16 時
e-mail：mirai@nomura-ir.co.jp
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以 上