通話料0円・電話番号の入力不要「クリックコール」を提供開始　問い合わせにかかる通話料と手間を削減へ

株式会社バルテック

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel) を提供している株式会社バルテック（本社：東京都新宿区） は、Webサイト上のボタンからワンクリックで通話を発信できる 「クリックコール」 の提供を開始しました。

「クリックコール」 は、企業のWebサイトやランディングページに設置したボタンから、ユーザーがワンクリックで通話発信、電話番号の入力不要・通話料0円（※データ通信利用）で問い合わせを行える仕組みです。これらは、問い合わせまでの導線をスムーズにすることで見込み顧客からの問い合わせ増加や問い合わせに伴う企業負担の通話料の大幅削減につながります。

また、AI通訳機能の利用でインバウンド対応を支援する新しいコミュニケーション手段として、さらなる普及を目指します。

■「クリックコール」提供開始の背景

近年、特にフリーダイヤルを利用した問い合わせ窓口などでは、通話時間の増加、問い合わせ件数の増加に伴い企業側が負担する通話料金が大きくなり、運用コストの増大につながっています。

また、企業のWebサイトやランディングページを通じてサービス情報を収集するユーザーが増える一方で、問い合わせの際に電話番号を確認し、手動で発信する手間があることから、電話での問い合わせに至らないケースも少なくありません。

こうした背景を受け、当社ではWebサイト上のボタンからワンクリックで通話発信が可能、通話料０円となる 「クリックコール」 の提供を開始致しました。

本機能により、ユーザーは簡単に企業へ通話での問い合わせを行うことができ、企業側は問い合わせにおける通話料負担の軽減と、 見込み顧客との接点を増やすことが可能になります。

■「クリックコール」とは

「クリックコール」とは、専用アプリや電話番号の入力なしで二次元コードやHPのボタンをクリックするだけで簡単に発信ができる通話サービスです。

クリックするだけであらかじめ指定した企業側の電話システムへ発信、それをクラウドPBX等の内線番号に転送させて所定の端末で着信する仕組みで、受電側は固定電話・スマホ・パソコン電話にて通常の電話のように対応することができます。

データ通信による通話なので通話料は０円。「クリックコール」 の導入により、通話料の削減効果があります。

※利用する端末にマイクおよびスピーカー機能の搭載が必要となります。

※ご利用にはクリックコール用ブラウザフォンアダプタの申し込みが必要です。（月額制）

「クリックコール発信機能」についてはこちら

https://www.mot-net.com/mottel/click-call (https://www.mot-net.com/mottel/click-call)

■「クリックコール」の特徴

電話番号が不要・通話料無料

フリーダイヤルや市外局番といった電話番号不要で運用できます。 発信者側も個人の番号を通知する必要がないので安心して発信ができます。

データ通信による通話なので通話料は０円。 通話コストの削減につながります。

※ご利用にはクリックコール用ブラウザフォンアダプタの申し込みが必要です。（月額制）

二次元コードやHPのボタンから簡単発信

HPなどのブラウザに設置された発信ボタンのクリックや二次元コードの読み込みにより簡単に発信が可能です。

発信者側は専用のアプリなどインストール不要。電話番号の入力も不要です。

※利用する端末にマイクおよびスピーカー機能の搭載が必要となります。

チラシや画面埋め込みなど運用方法は様々

チラシや製品の取扱説明書などに二次元コードを記載、二次元コードが印刷されたステッカーやスタンドの設置、サイネージやセルフチェックイン機の画面に表示等活用方法は様々です。

既存の電話環境そのまま手軽に導入可能

クリックコールは、クリックコール用ブラウザフォンアダプタを申し込み、設定することで利用できます。専用の電話機や大規模な設備を導入する必要がないため、企業は既存の環境を活かして簡単に通話機能を追加できます。

■ AIによる通訳に対応

「クリックコール発信機能」での通話はAIによる通訳が可能です。 AI通訳とは、通話した内容をリアルタイムに相手の言語へ自動翻訳し音声で通訳。双方が自分の母国語のまま会話できるサービスです。

発信者がボタンクリック時に通訳言語の選択画面の表示などカスタマイズにて運用に合わせた表示が可能です。

バルテックが培ってきた電話制御技術と自社開発のAI通訳を組み合わせることで、代表電話など固定電話のリアルタイムなAI通訳が可能です。

AI通訳によりインバウンド客からの問い合わせ・予約の電話を日本人スタッフが簡単に対応できます。

従来の“通話では言語が障害になる”という課題を解消し、インバウンド対応や海外とのやり取りをスムーズにします。日本語・英語・中国語〈北京語〉・韓国語・ベトナム語 など多言語を通訳可能です。

※別途通訳アダプタのご契約が必須です。

電話のリアルタイム通訳・AI通訳システム「MOT AI通訳」については

https://www.mot-net.com/function/translation(https://www.mot-net.com/function/translation)

■利用シーンと活用例

飲食店・店舗

HPやグルメサイトに発信ボタン・二次元コードを設置。 顧客は個人の番号を通知せず問い合わせや予約の電話が可能に。

グルメサイトでフォームで受けることができない当日予約の取りこぼしを防ぎます。

AI通訳※によりインバウンド対策としても活用できます。

ホテル

HPや予約サイト・客室タブレットに発信ボタン・二次元コードを設置。 顧客は個人の番号を通知せず問い合わせや予約の電話が可能に。

AI通訳※により日本人スタッフだけでインバウンド対応が簡単に可能です

海外拠点のある会社

海外拠点の外国人従業員との通話をAIがリアルタイムに通訳※。

外国語が話せない日本人スタッフでも簡単に会話ができます。

外国語が話せる従業員に属人化することなく業務を進めることができます。

中古車・不動産の査定

中古車・不動産の査定にて、顧客は個人の電話番号を教えたくないので問い合わせを躊躇している事もあります。

クリックコールなら顧客は気軽に問合せ。親切・丁寧な対応により次のステップに進む顧客を獲得することができます。

※ AI通訳ご利用には別途通訳アダプタのご契約が必須です。

■導入メリット

【導入企業】

・通話料0円、企業側負担の通話料がかからない

・二次元コード、URLの貼り付け、設置するだけなのでどんな媒体でもOK

※利用する端末にマイクおよびスピーカー機能の搭載が必要となります。

・従来獲得できなかった予約などの獲得により売上アップ

・AI通訳※により通訳スタッフの雇用不要。日本人スタッフで外国語対応が可能

【顧客】

・HP上のボタンクリックなど簡単に発信できる

・個人の番号を通知しなくて良い

・通話料０円

・専用アプリなどインストール不要で使える

・AI通訳※があるから言葉が通じない心配不要

※ご利用にはクリックコール用ブラウザフォンアダプタの申し込みが必要です。（月額制）

※ AI通訳ご利用には別途通訳アダプタのご契約が必須です。

■ クリックコール＋クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」で外線電話も対応。より柔軟な電話運用が可能に

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。

「クリックコール」では内線通話のみでの利用が可能ですが、 クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」を導入する事で、外線通話も利用できるようになります。

【MOT/TEL（モッテル）の特徴 】

会社番号でどこでも発着信

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」 は、スマホやパソコンで会社番号の発着信ができるクラウドPBXサービスです。インターネット環境があれば、外出先や自宅でも会社番号での発信、会社宛ての電話にも対応できます。内線通話や転送も可能です。

本社・支店・在宅など、あらゆる拠点をつないだスムーズな電話環境が構築できます。

通話録音・履歴管理で、顧客対応の質を向上

通話内容の自動録音機能により、言った言わないのトラブル防止や、応対品質の向上に貢献。録音データはクラウド上で管理でき、検索や再生も簡単です。

電話帳共有・発着信ログ管理で、チーム全体の連携強化

部署内・全社で共有できる電話帳や、通話履歴の一元管理機能により、個人依存のない情報共有を実現。担当者不在時の対応もしやすくなります。

導入・保守がスピーディ＆低コスト

クラウドサービスのため、物理PBXや専用機器が不要。初期投資を抑えられ、導入から運用まで短期間で対応可能。メンテナンスもオンラインで完結できます。

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)

■会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

AIカメラシステム「VASS」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/)

ウェアラブルカメラ「MOTウェアラブルカメラ」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)