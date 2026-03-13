【4/8-10 開催】デジタル・ナレッジ、店舗管理・運営EXPOに出展［東京ビッグサイト 東1ホール］

株式会社デジタル・ナレッジ

1995年創業、日本初のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される、IT・DX・AI総合展「EC・店舗 Week」第2回店舗管理・運営EXPO［春］に出展いたします。

《出展の背景と見どころ》

深刻な人手不足に直面する店舗運営・サービス業界において、新人教育の早期戦力化と教育品質の均一化は急務となっています。

本ブースでは、動画研修や集合研修、現場での「OJT」を一元管理できるeラーニングシステム『KnowledgeDeliver』の最新版を展示いたします。現場教育を“見える化”するOJTオプションや、生成AIを活用した教材作成支援ツール『Teacher’s Copilot』など、最新の教育テクノロジーを直接ご体感いただけます。

開催概要

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 東1ホール《コマ番号 E2-29》

日程：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

入場料：無料（※公式サイトからの事前登録制）

詳細・招待券申込：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1631326650551477-GJ2

主な展示内容

LMSの決定版！「KnowledgeDeliver」

学習・教材作成・運用管理のすべてを備えたLMS。3,000社以上の導入実績を誇り、多言語対応やカスタマイズ性にも優れています。

現場で学び、即戦力へ。「OJTオプション」

チェックシートを用いたリアルタイムな評価管理により、現場での成長を「見える化」し、育成の質を高めます。

教育×生成AI「Teacher’s Copilot」

教材の元データを登録するだけで、AIがテスト問題や要点を自動生成。講師の負担を劇的に軽減します。

スキルマネジメントサービス「KnowledgeDeliver Skill+」

今話題のオープンバッジを活用し、「できること（スキル）」を可視化。企業の人材戦略を支えます。

ビジネススキル基礎講座&LMS「春の社内研修スタートプラン」

新人・若手社員向け。すぐに使えるビジネススキル講座がセットでお得！社内資料のPDFや動画をアップロードし、社内独自教育も可能。すぐに使える研修テンプレート付きです。

株式会社デジタル・ナレッジについて

詳細・来場申込はこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/46964/

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

代表取締役社長 はが 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児

本社：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

TEL ：03-5846-2131(代表)、050-3628-9240(導入ご相談窓口)

http://www.digital-knowledge.co.jp/