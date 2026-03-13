HRMOS採用、ビズリーチのノウハウを搭載したAI機能を続々提供

株式会社ビズリーチ

株式会社ビズリーチ（所在地：東京都渋谷区/代表取締役社長：酒井哲也）が運営する、人財活用プラットフォーム「HRMOS（ハーモス）」シリーズの採用管理システム「HRMOS採用」は、ビズリーチが16年にわたり蓄積してきたマッチング機会創出のノウハウを結集したAIを活用した機能を提供しています。第1弾は、既に展開している「求人自動生成」機能と、2026年1月にリリースされた「書類判定アシスト」機能です。本機能の提供により、求人作成や書類選考にかかる工数を削減するだけでなく、担当者の経験や勘に依存した属人化を解消し、より再現性の高い採用活動を支援します。

■深刻化する人手不足で増大する採用担当者の負担。生成AIの活用で、求人作成や書類選考をサポート

企業の採用活動において、人材確保の難度は年々高まっています。株式会社帝国データバンクが2026年1月に実施した調査によると、正社員が不足していると回答した企業は52.3％に上り、1月としては4年連続で50％を超える高水準で推移しています※1。また、同社の別の調査では2025年の「人手不足倒産」が427件に達し、3年連続で過去最多を更新するなど、企業における人材不足は年々深刻化しており、採用のニーズが高まっています※2。

こうした背景から中途採用のニーズが急増する一方で、現場の採用担当者には多大な業務負荷がかかっています。特に、専門性が高く難度の高い求人の作成や、応募書類から求人の要件に合致する候補者を見極める書類選考は、担当者の「経験」や「勘」に頼る部分が大きく、属人化しやすい業務です。そのため、特定の担当者に業務が集中して採用スピードが低下したり、評価基準のばらつきによって求める人物像とのミスマッチが生じたりするケースがありました。

HRMOS採用は、これらの課題を解決するため、ビズリーチが16年にわたり蓄積してきたマッチング機会創出のノウハウを結集したAIを活用した機能を提供します。「求人自動生成」機能および「書類判定アシスト」機能は、単なる工数削減にとどまらず、より高い精度で業務を実施できる点が特長です。担当者の経験や勘に依存した属人化を防ぎ、一定の品質でスピーディーに業務を遂行できるよう支援します。

この2つの機能はAI活用機能提供の第1弾であり、HRMOS採用は今後もAIを搭載した機能を継続的に拡充していく予定です。

※1 株式会社帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査（2026年1月）」（2026年2月20日発表）

※2 株式会社帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査（2025年）」（2026年1月8日発表）

■機能の特長

求人自動生成機能

採用したい人物のイメージを簡単な言葉（「医療系DX事業を推進するエンジニア組織のリーダー候補」など）で入力すると、AIがそれに合った職種や必要なスキルのキーワードを提案します。その中から求人に合うものを選択するだけで、採用背景から業務内容、求める人物像までを網羅した、魅力的な求人が自動で生成されます。専門知識が必要な難度の高い求人でも、文章をゼロから考える手間を省き、求人をスピーディーに作成できます。

書類判定アシスト機能

応募者から提出された履歴書や職務経歴書などの書類をAIが読み込み、求人要件にどの程度合致しているかを自動で解析・判定する機能です。事前に「必須要件」や「歓迎要件」（「法人営業経験が3年以上」といった具体的な条件を最大10件）を登録しておくだけで、AIが書類と要件のマッチ度を提示します。大量の書類を1件ずつ目視で確認する負担を軽減し、スピーディーで精度の高い書類選考をサポートします。

■ 採用管理システム「HRMOS採用」について

HRMOS採用は、「見える、分かる、採用できる」をコンセプトに掲げ、企業の採用活動の効率化や採用データの可視化・分析により、採用決定数の向上につなげることができるクラウドサービスです。

面接の日程調整やリマインドなどの効率化を進める機能や、経路別・求人別などの豊富なレポート機能などがあり、日々の採用活動の改善を通じて採用を成功に導きます。

URL：https://hrmos.co/ats/

■「HRMOS（ハーモス）」シリーズについて

採用から入社後の活躍までの人事業務支援と従業員情報の一元化・可視化により、データに基づく人財活用を実現するサービスです。シリーズには、採用管理システム「HRMOS採用」や、従業員データベースを中心に、目標・評価管理、1on1支援、組織診断サーベイなどの機能を提供している人財活用システム「HRMOSタレントマネジメント」があります。その他にも、勤怠管理システム「HRMOS勤怠」や経費精算システム「HRMOS経費」、労務・給与システム「HRMOS労務給与」を提供しており、企業の人事は「HRMOS」シリーズの活用により従業員一人一人の多面的なデータを可視化し、人財活用へ生かすことができます。

URL：https://hrmos.co/

■株式会社ビズリーチについて

「キャリアに、選択肢と可能性を」をミッションとし、2009年4月より、働き方の未来を支えるさまざまなインターネットサービスを運営。東京本社のほか、大阪、名古屋、福岡、静岡、広島に拠点を持つ。即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト「ビズリーチ」、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ by HRMOS」、人財活用プラットフォーム「HRMOS（ハーモス）」シリーズ、OB/OG訪問ネットワークサービス「ビズリーチ・キャンパス」を展開。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、主にHR TechのプラットフォームやSaaS事業を担う。

URL：https://www.bizreach.co.jp/