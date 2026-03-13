社員一人ひとりの健康を、持続的な価値創造の基盤に

株式会社 アイ・エル・シー

株式会社アイ・エル・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO : 大西 英也）は、経済産業省が創設し、日本健康会議が認定する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。

健康経営を、持続的な価値創造の基盤に

アイ・エル・シーは、社員一人ひとりが心身ともに健康で、安心して力を発揮できる環境づくりを、持続的な価値創造を支える基盤のひとつと捉えています。今回の認定を励みに、今後も健康経営を推進し、より働きやすく、挑戦しやすい組織づくりを進めてまいります。

主な取り組み

当社ではこれまでも、従業員の健康保持・増進を目的に、心身両面の健康を支える取り組みを進めてきました。具体的には、ストレスチェックの実施や相談体制の整備、社員同士の称賛や感謝を可視化する取り組み、健康的な生活習慣を支える環境づくりなどを行っています。これらを通じて、従業員一人ひとりがいきいきと働き、組織全体の活性化や生産性向上につながる環境づくりを目指しています。

Mission／Vision／Valueに根ざした取り組み

健康経営を推進する背景には、当社が掲げるMission、Vision、Valueがあります。



Mission

社会における永続的なアイ・エル・シーの存在意義

「ひとりひとりにとってスマートで幸せな世界を実現する」



Vision

中長期的に我々が達成したいこと

「DXプラットフォーマーとしてINTAconnection World※の創出」

Value

アイ・エル・シーメンバーとして大切にする価値観・考え方として、

国際社会における競争の中で付加価値創造に努めること、競争力ある最終成果物を生み出すプロセスを創造すること、品質を優先してお客様の期待に応えること、法令順守はもちろん社会全体の倫理観や社会常識の変化に鋭敏な感性を持って行動すること、己を改革し強い己をつくること、そして大きな夢と高い目標を持って最大限の努力をすることを掲げています。

これらのMission、Vision、Valueの実践において、社員の健康と働きやすさは欠かせない土台です。

一人ひとりが健やかに力を発揮できる環境を整えることが、お客様への価値提供の質を高め、ひいては当社が目指す社会の実現につながると考えています。

※アイ・エル・シーが理想とする世界「INTAconnection World」について

https://www.ilc.co.jp/company/ideal.html

今後に向けて

今後もアイ・エル・シーは、健康経営の取り組みを通じて、社員が安心して働ける環境づくりと、持続的な企業価値向上の両立を目指してまいります。

健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

健康経営推進検討会（日本健康会議健康経営・健康宣言15万社WG合同開催）において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。

株式会社アイ・エル・シーについて

株式会社アイ・エル・シーは、国内に根ざした技術力とFAシステム分野での37年以上の豊富な経験を基盤に、制御技術とITを融合したソフトウェアソリューションを提供しています。

特に国内TOPシェアを誇るソフトウェアPLC「INTALOGIC5」は、プラットフォームフリーで柔軟に展開できる制御環境として、安心と高品質を両立したサービスをお届けしています。

また、東日本・中日本・西日本に経験豊かなエンジニアを配置し、当社商品の移植はもちろん、お客様の商品開発やシステム開発まで、現場に寄り添いながら支援できる体制を整えています。

会社概要

株式会社アイ・エル・シー

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 大西 英也

所在地：東京都千代田区

設立：1988年

事業内容：組込みソフトウェア商品の開発・販売、受託開発サービス、ITコンサルティング、ウェブアプリケーション開発、データサイエンス

HP URL：https://www.ilc.co.jp/