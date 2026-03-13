他の追随を許さない、実績と信頼の種牡馬データブック′26～′27年度版発売！

株式会社誠文堂新光社

最強の種牡馬辞典に最新'26～'27年度版が登場！



30年の長きに渡り競馬ファンに愛されている種牡馬辞典の最新版です。

【特集１】キタサンブラック-イクイノックス父仔の現在地と近未来!!

初年度産駒のイクイノックスがジャパンCなどGIを6勝し、世界ランキング１位の衝撃的な強さで世界中の競馬ファンを驚かせた種牡馬キタサンブラック。その後もソールオリエンスの皐月賞、クロワデュノールの日本ダービーと活躍馬が続出。セレクトセールでも産駒たちが億越えの高額で次々と落札され、その勢いはとどまるところを知りません。次代のリーディングサイアーも期待されるキタサンブラックに焦点を当てた特集になります。

【特集２】リアルスティール-リオンディーズ躍進の秘密に迫る!!

世界最高賞金のGIサウジCを勝利しレーティング世界1位のフォーエバーヤングが大活躍のリアルスティール、皐月賞で大本命のクロワデュノールをレコードタイムで破ったミュージアムマイルを登場させたリオンディーズ。産駒の活躍が目覚ましい個性派種牡馬の２頭にスポットを当て、その血統的な背景とこれからの可能性を徹底検証します。

【特集３】近年のルーキー種牡馬に見る種牡馬界のこれから

父ディープインパクトと父子で無敗の３冠を達成したコントレイルの期待の産駒がいよいよデビュー。25年の新種牡馬はそのほかにもダノンスマッシュ、ダノンプレミアム、インディチャンプ、クリソベリル、マテラスカイなど日本で活躍した馬、ミスチヴィアスアレックス、フィレンツェファイア、ヴァンゴッホ、ベンバトルなどの輸入馬たちと百花繚乱。これからが期待できる新進種牡馬の現在と可能性を徹底分析します。

【特別インタビュー】ビッグレッドファームの現在と未来

2025年種牡馬ゴールドシップの躍進が目覚ましい。宝塚記念を産駒のメイショウタバルが制し、マイネルエンペラーが日経賞を、フェアエールングが小倉牝馬Sに優勝。サイーアーランキングも7月現在９位と昨年の20位からランキングを急上昇させている。このゴールドシップを筆頭にベンバトル、ウインブライト、ダノンザキッドを繋養しているビッグレッドファームにインタビュー。種牡馬ゴールドシップのことを中心に、GI馬ユーバーレーベンやマイネルエンペラーの生産牧場としての姿や牧場としての今後の夢などもお聞きします。

【目次】

【著者プロフィール】

関口 隆哉（せきぐち・たかや）

早稲田大学教育学部卒業後、出版社勤務を経て、フリーライターに。競馬に関する著書多数。現在は、育成牧場における取材を毎月継続しているほか、野球（NPB、MLB、高校野球）、ペット・動物関連、教育関連、地産地消など、幅広い分野の執筆活動を行っている。



宮崎 聡史（みやざき・さとし）

早稲田大学第一文学部卒業後、フリーライターに。以降、雑誌、単行本、WEB 記事など、趣味と生活全般に関する雑多なライティング業務に携わっている。

【書籍概要】

書 名：種牡馬最強データ'26～'27

著 者：関口 隆哉、宮崎 聡史

仕 様：A5判、432ページ

定 価：2,750円（税込）

発売日：2026年3月26日（木）

ISBN：978-4-416-52584-5

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