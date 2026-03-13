真田ナオキが、3月13日、神奈川・相模女子大学グリーンホールにて「真田ナオキ バンドコンサート2026 in 相模大野」を開催。世界中が熱狂するWBCの開幕に合わせ、野球をこよなく愛する真田も「がんばれニッポン！」と熱いエールを送った。本公演を自身の今シーズンの開幕戦と位置づける真田は、4月8日発売の自身初となる両A面シングル『陽が沈む前に…／プルメリア ラプソディ』を初披露、1500人のファンがノックアウトボイスに酔いしれた。怒髪天、BEGIN、MONGOL800、という豪華作家陣が集結した渾身の勝負作を引っ提げ、侍ジャパンの快進撃に負けじと、フルスイングのパフォーマンスで場外ホームラン級の大ヒットを狙う。開演前の囲み取材では、敬愛する村上宗隆選手のユニフォームを身に纏って登場。日本代表へのエールとともに、自身の野球愛と、新曲への並々ならぬ決意を語った。 また、本日、MVティザー公開とTikTok先行配信がスタート！会場ではYouTubeの新機能「ハイプ」での応援やライブ後半のTikTok生配信が行われ、SNS上は、視聴したファンからの熱いコメントで埋め尽くされた。現場の熱狂がオンラインへそのまま伝わるデジタル施策の連動により、今、新たなファン層へ真田ナオキの魅力が広がり始めている。【真田ナオキ コメント】「先日、怒髪天さんのライブで拝見したお客さんの素晴らしい表情が忘れられません。ヒットを飛ばすことはもちろん重要ですが、それはあくまで手段。最終的な目標は、歌でお客さんの笑顔を作ること。それこそが歌手としての『本当のホームラン』だと確信しています。これからも迷いを恐れず、一歩ずつ自分の信じた道を突き進んでいきます！」■ リリース情報真田ナオキ「陽が沈む前に…／プルメリア ラプソディ」両A面シングル ３形態同時発売 価格各：\1,550 （税抜価格\1,409）＜最終電車盤＞ TECA-26009 収録曲M1 「陽が沈む前に・・・」 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二M2 「プルメリア ラプソディ」 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二M3 「最終電車」 作詞：八波吉宗 作曲：松本俊明 編曲：矢野立美＜二人のブルース盤＞ TECA-26010 収録曲M1 「陽が沈む前に・・・」 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二M2 「プルメリア ラプソディ」 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二M3 「二人のブルース」 作詞：吉幾三 作曲：吉幾三 編曲：南郷達也＜涙盤＞ TECA-26011 収録曲M1 「陽が沈む前に・・・」 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二M2 「プルメリア ラプソディ」 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二M3 「涙を捨てて」 作詞：伸我 作曲：大村友希 編曲：杉山ユカリ〇真田ナオキ「陽が沈む前に…」ティザー映像https://youtu.be/v_1-5RQReHA〇楽曲の一部がTikTokにて先行配信開始！ ［陽が沈む前に・・・ - 1サビ Ver.］https://www.tiktok.com/music/-7615883546813810705［プルメリア ラプソディ - イントロ Ver.］https://www.tiktok.com/music/-7615883546813827089真田ナオキ 公式TikTok はコチラhttps://www.tiktok.com/@sanadanaoki.official〇新曲発売記念キャンペーン3月19日（木）栃木・イオンモール佐野新都市 1F セントラルコート3月21日（土）千葉・イオンタウン成田富里 1F イベント広場3月24日（火）茨城・イオンモール下妻 フォレストコート3月27日（金）埼玉・ニットーモール熊谷 1F イベント広場3月28日（土）埼玉・イオンタウン上里 1F ふれあいコート3月31日（火）東京・音のヨーロー堂4月1日（水）埼玉・イオンモール上尾4月6日（月）茨城・イオンタウン守谷 1F セントラルコート※追加情報は、テイチクレコードのホームページをご確認ください。〇ネットサイン会 テイチクオンラインショップにて、限定特典付き商品を販売中。対象の3形態セットを予約すると、真田ナオキが生配信であなたの名前を呼び上げ、宛名＆サイン入りの特製ミニチェキ（全20種ランダム）がプレゼントされる。◆開催日時2026年3月26日（木) ①12:00～ ②16:00～ ◆販売期間2026年2月27日(金)18:00 ～ 2026年3月16日(月)23:59◆対象商品セット内容「陽が沈む前に…／プルメリア ラプソディ」（最終電車盤／二人のブルース盤／涙盤）3形態各1枚セット価格：\4,650（税込）◆購入URLhttps://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002Q23◆視聴方法当日は下記YouTubeチャンネルにて生配信いたします。TEICHIKU RECORDSチャンネルhttps://www.youtube.com/user/TeichikuEnkaKayo〇真田ナオキ コンサート情報3月30日（月）和歌山・和歌山城ホール 小ホール4月4日（土）北海道・旭川市民文化会館4月5日（日）北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）4月11日（土）広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）4月17日（金）埼玉・ウェスタ川越 大ホール4月27日（月）・4月28日（火）大阪・新歌舞伎座真田ナオキ ミュージックビデオ一覧はこちらhttps://youtube.com/playlist?list=PL-VW2bEloe_Gfxbxt6y_hkWsYQniwllzcYouTube https://www.youtube.com/@sanadanaoki_officialTikTok https://www.tiktok.com/@sanadanaoki.officialX（旧Twitter） https://twitter.com/naoki12sanada22Instagram https://www.instagram.com/n.s.official427オフィシャルサイト https://www.naokisanada.com/テイチクエンタテインメント https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/sanada/