Fintokei a.s.Fintokeiサミット2026 登壇者ラインナップ発表

最先端のプロップファーム・プラットフォームを提供するFintokei（フィントケイ・本社：チェコ共和国、CEO：デイビッド・ヴァルガ）は、2026年3月15日（日）、虎ノ門ヒルズフォーラムにて、次世代のトレーダー育成とコミュニティ活性化を目的とした大型イベント『Fintokeiサミット2026春』を開催いたします。

■ Fintokeiサミットとは：投資の「教育」と「実践」を繋ぐプラットフォーム

本サミットは、チェコ発の評価型トレード教育プラットフォーム「フィントケイ」が主催する、日本最大級のトレーディング・カンファレンスです。 「プロップトレード（デモ環境でのトレードにおいて、優秀なトレーダーにデータ提供料を支払う、トレードスキルを身につける新しい投資スタイル）」という新しい投資の選択肢を広めるべく、世界のトップトレーダーの思考法、メンタル管理、最新の市場分析を一日で網羅できるプログラムを提供します。

1. 世界大会で日本を沸かせた「チェコ代表元守護神兼トレーダー」ペテル・ジーマ氏が登壇

■ 本イベントの3大ハイライト

3月10日の日本代表戦でも紳士的な振る舞いで注目を集めた野球チェコ代表の元守護神であり、自らも凄腕プロトレーダーであるペテル・ジーマ選手が試合直後に登壇。あの緊張感の中で何を感じ、何を考え、どう決断したのか。ここでしか聞けないリアルな舞台裏が明らかに。

2. 異色のゲスト陣による「投資の本質」に迫る対談

芸人・ライター、そしてFP3級を保持する個人投資家として活躍するオモロー山下氏が登壇。過去に抱えた1000万円の借金を、いかにして投資で跳ね返し「億り人」へと登り詰めたのか。その波乱万丈な実体験と、独自の投資哲学を赤裸々に明かします。また、トンツカタン森本氏を交えたセッションでは、初心者目線でプロップトレードの可能性に鋭く切り込みます。

3. 日本最高峰のトレーダーを称える「プロトレーダー アワード 2026」

2025年度、Fintokeiにおいて累計報酬2,400万円超を達成したトップトレーダーや、500日以上プロ口座を維持し続ける「継続の達人」を表彰。世界のトップ0.1%に君臨する勝者たちの「リアルな実績」と「思考法」を間近で体感いただけます。

■ 来場者全員に1万円相当の「入門プラン」を贈呈

「投資を始めてみたいが、自己資金を失うのが怖い」という初心者の皆様を支援するため、来場者全員にFintokeiの「入門プラン（1万円相当）」を無料で贈呈します。これにより、リスクなしでプロの資金環境でのトレードを体験することが可能です。

■ イベント開催概要

- 日時：2026年3月15日（日）13:00 ～ 20:30（12:30 開場）- 会場：虎ノ門ヒルズフォーラム- 来場特典：Fintokei限定記念品、来場者全員に「入門プラン」を贈呈、交流会は軽食ドリンク付き

【主なプログラム】

- オープニング＆授賞式Fintokeiにおいて累計報酬2,400万円超など、驚異的な実績を収めたトップトレーダーを称える「ProTrader Awards 2026」授賞式。トップトレーダーを交えたパネルディスカッションも。- スペシャルセッションジーマ氏、デイビッドCEO、オモロー山下氏による各講義。トンツカタン森本氏・アナリストよすが氏を交えた対談セッションなど。- プレミアム交流会軽食とドリンクを交えて、カジュアルに登壇者や世界のトップトレーダーたちと直接繋がるネットワーキング。豪華賞品が当たる抽選会も開催。■ チケット購入方法

現在、最終受付を実施中です。チケット購入時に以下のコードを入力すると30%割引が適用されます。お席には限りがございます。

- 30%OFFクーポンコード：LASTSPURT30詳細＆チケット購入はこちら :https://www.fintokei.com/jp/trading-summit-2026-march/%5D(https://www.fintokei.com/jp/trading-summit-2026-march/Fintokei（フィントケイ）

トレーダーのプロとしてのキャリアを支援するため、取引において高品質な教育と評価サービスを提供するプロップトレーディング会社です。リスクなしで最大5,000万円のデモ取引が可能。デモトレードの成果に応じて報酬を受け取ることができる新しい取引体験を提供しています。

Fintokeiは、リサーチによる調査で国内実績と信頼を持つ日本初の本格派プロップファームとして認定されています。また、海外プロップファームとして唯一、日本における正式な事業登録を完了しており、所得税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第９号）附則第39条に基づき、安心・安全な取引環境を提供しています。



会社名： Fintokei a.s.

所在地： Masarykova 409/26, Brno-mesto, ブルノ, チェコ共和国

代表者： CEO/共同創設者 David Varga

設立 ： 2023年

URL ： https://www.fintokei.com/jp/

日本語サポートデスク：jpsupport@fintokei.jp



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