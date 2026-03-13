メゾン マルジェラが2026年春夏コレクションを記念し、ショートフィルムを制作

株式会社マルジェラジャパン

メゾン マルジェラは、2026年春夏コレクションを記念し、ショートフィルムを制作しました。本作には、作曲家でありピアニストのマックス・リヒターと、オルケストル・ア・レコールに所属する43名の若い音楽家によるオーケストラが出演しています。タイトルの”Joy”は、本キャンペーンのためにリヒターが作曲したオリジナル楽曲の名前に由来しています。彼は若い音楽家たちに囲まれながらチェンバロを演奏しています。本フィルムは3月12日に公開され、同日より2026年春夏コレクションがメゾン マルジェラのストアおよび公式オンラインストアにて展開されます。

”Joy”のルーツは、2026年春夏「Co-Ed」コレクションにあります。コレクションテーマの一つである“混沌としたオペラの夜”に着想を得ており、ランウェイには本フィルムにも出演している若い音楽家たちの一部が登場しました。

フィルムの重要な要素となるのは、遊び心と予想外の展開です。オーケストラは、一見すると誰もいないコンサートホールのような場所に集まります。しかし物語が進むにつれ、その空間は遊び場のような場所へと変化していきます。客席の前にはクライミング遊具が設置され、ブランコや通路に設けられた滑り台も登場します。彼らの喜びに満ちた姿は、本フィルムが完成に至るまでのプロセスを映し出しています。彼らは、この演奏のために3ヶ月間にわたりリヒターとリハーサルを重ねてきました。

映画「ハムネット」のオリジナル音楽でアカデミー賞作品賞にノミネートされたリヒターは、次のように語ります。「”Joy”は、共同で創造することの可能性を称える作品です。音楽を共に演奏することで、私たちは互いを特別な形で理解し合い、私たちを高め、変化をもたらす共通のビジョンを表現することができます。オルケストル・ア・レコールとメゾン マルジェラと共に、このビジョンを形にできたことをとても嬉しく思います。」

フィルムおよびキャンペーンビジュアルは、パリのTheatre de la Villetteで撮影されました。フィルムを通してリヒターは、2026年春夏 「Co-Ed」 コレクションのルックを着用し、ランウェイショーのキーとなったテーラードシルエットを体現しています。

一方、若い音楽家たちが着用している意図的にオーバーサイズに仕立てられたスーツには、白いペイントを重ねるメゾンの技法「ビアンケット（Bianchetto）」が施されています。

本キャンペーンでは、コレクションを象徴するアクセサリーとして「ヒールレス」そして「ボックスバッグ」が登場します。

「ヒールレス」シューズは、メゾン マルジェラのアーカイブピースに着想を得たコンセプトを再解釈したシューズで、ヒールを内部に隠したデザインが特徴です。「ヒ―ルレス」のファミリーは、ウエスタンブーツとショートブーツ、パンプスの3つのスタイルで登場します。

2026年春夏ショーでデビューした新作の「ボックスバッグ」は、ソフトレザーを使用し、サーモフォーミング（熱成形）技術によって補強されたエッジが特徴です。

さらに、”Joy”をテーマに、オーケストラのメンバーとリヒターが選曲したSpotifyプレイリストも公開されました。このプレイリストは、メゾン マルジェラのSpotify公式アカウントからご視聴いただけます。

Maison Margiela Playlist(https://open.spotify.com/playlist/1rpl5ek69Bau5W5NaQVnMn?si=6klFAoTpRuuITzDqOtCMxQ&pt=e2e1fd3fc17df13855cc63b9df45fb1d&pi=dsuAt_gwTdGcD)

マックス・リヒター:

マックス・リヒターは、アカデミー賞にノミネートされた作曲家。伝統的なオーケストレーションと現代的なエレクトロニック要素を融合させ、現代クラシック音楽の新たな可能性を切り拓いてきました。20年以上にわたるキャリアを通じて、感情の明瞭さ、コンセプトの大胆さ、そして深いヒューマニズムを特徴とする作品を発表し、世界的な評価を得ています。

オルケストル・ア・レコール：

オルケストル・ア・レコールは、2008年に設立されたフランスの非営利団体です。クラスをオーケストラとして編成することで、学校教育の中にオーケストラ演奏の実践を取り入れるプログラムを展開しています。

共同で音楽を演奏する体験を通して、音楽へのアクセスの促進、自信の育成、そして社会的包摂を目的としており、現在フランス国内1,600以上の学校で活動しています。

また、メゾン マルジェラの2026年春夏「Co-Ed」ショーに出演した若い音楽家の多くが、2026年春夏ショートフィルム”Joy”にも登場しています。

メゾンマルジェラは、アーカイブのコンセプトを再解釈したシューズ「ヒールレス」を発表します。

ヒールを靴の内部に隠したデザインが特徴で、ウエスタンブーツ、ショートブーツ、パンプスのつのスタイルで展開されます。

メゾン マルジェラは、新作バッグ「ボックスバッグ」を発表します。

2026年春夏ショーで初めて披露された本作は、ソフトレザーを使用し、サーモフォーミング（熱成形）技術によって形成された補強エッジが特徴です。

About Maison Margiela

メゾン マルジェラは1988年にベルギー出身のデザイナー、マルタン・マルジェラによってパリで設立されたファッションブランド。2025年1月、グレン・マーティンスがクリエイティブ・ディレクターに就任。

オートクチュールからウィメンズ・メンズのプレタポルテ、シューズ、バッグ、スモールレザーグッズ、アクセサリー、フレグランスまで、オーセンティシティー（信頼性）、アノニミティー（匿名性）、リコンセプション（再構想）を通して独自のクリエイティビティを発信しています。

maisonmargiela.com(https://www.maisonmargiela.com/)