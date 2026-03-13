《豚丼屋TONTON》道民の味をお好きな場所で！デリバリー専門店3/20(金) 全国6店舗同時オープン!!

ワンズトライン株式会社

ワンズトライン株式会社(本社：大阪市北区芝田2丁目3番16号、代表取締役：山内仁)が運営する、『元祖豚丼屋TONTON』のデリバリー専門店が、3月20日(金)、全国6店舗同時オープンいたします。

「元祖豚丼屋TONTON」の豚丼は、本場・北海道帯広の伝統的な味わいをベースに、秘伝の甘辛だれを使用。ご注文をいただいてから二度焼きすることで余分な脂を落とし、香ばしさを一層引き立てています。ひと口頬張れば、香り豊かな旨みがお口いっぱいに広がり、全国のお客様よりご好評をいただいております。

また、伝統の味に加え、期間限定メニューやイートイン限定のメガ盛りなど、ボリューム満点のラインナップも充実。SNSやYouTubeでも話題を集めています。

この度オープンするデリバリー専門店では、北海道・帯広伝統の味をご自宅やオフィスなど、お好きな場所でお楽しみいただけます。ぜひこの機会にご利用ください。

新店舗一覧

元祖豚丼屋TONTONについて

- 元祖豚丼屋TONTON 名古屋栄4丁目店- 元祖豚丼屋TONTON 広島十日市店- 元祖豚丼屋TONTON 東村山野口店- 元祖豚丼屋TONTON 浜田山3丁目店- 元祖豚丼屋TONTON 熊谷駅北口店- 元祖豚丼屋TONTON 門真石原店豚バラ丼〈メガ〉(左)豚ロース丼〈メガ〉／(右)炙りチーズ豚バラ丼〈並〉(左)ハーフ&ハーフ丼〈並〉／(右)豚バラMIX丼〈並〉(左)キムチ豚バラ丼〈並〉／(右)豚バラ皿〈並〉

北海道帯広の名物「豚丼」を提供、ご注文を受けてから秘伝タレに漬け込んだお肉を1枚1枚丁寧に焼きあげ、旨味が凝縮された香ばしいお肉をご飯に豪快に盛り付け、とても贅沢な味わいに仕上げています。

会社概要

＜運営会社＞

社 名 ：ワンズトライン株式会社

設 立 ：2017年4月

資本金 ：1,000万円

代表者 ：代表取締役 山内 仁

事業内容：飲食店経営

飲食店業の運営受託

飲食店業のコンサルティング業務

フランチャイズシステムによる飲食店の経営ならびに加盟店の募集

所在地 ：〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3番16号

ＵＲＬ ：https://www.onestryin.com/

■元祖豚丼屋TONTON

公式サイト： https://www.butadon-tonton.jp/

Instagram： @gansobutadonyatonton(https://www.instagram.com/gansobutadonyatonton/)