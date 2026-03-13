士業事務所の定型業務を生成AIで効率化、支援プランの提供を開始　株式会社コミクス

株式会社コミクス

士業事務所では、請求書処理・届出書類作成・契約書レビューといった定型業務に多くの時間を費やしながらも、人手不足と属人化が深刻化し、本来注力すべき専門業務に集中しづらい状況が続いています。一方で、士業の現場では生成AIの業務利用が急速に広がり、仕訳データの自動変換や書類の下書き生成など、定型業務の効率化領域での活用が進みつつあります。株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、会計事務所の請求書処理を65%効率化した自社の導入実績をもとに、士業事務所向け「生成AI活用支援プラン」の相談受付を開始します。

■ 背景・課題

税理士の有効求人倍率は2.31倍と、全職業平均の1.25倍を大きく上回り、士業事務所における人材確保は構造的な課題となっています。インボイス制度の施行や副業人口の増加に伴い税務・労務サービスへの需要は拡大する一方、高齢化による世代交代の停滞や若手人材の不足が重なり、既存スタッフへの業務負荷は増大し続けています。

こうした人手不足の中、現場では請求書から会計ソフトへの手入力、各種届出書類の作成、契約書の条項チェック、登記申請書の下書きといった定型業務に月20時間以上を費やしているケースも少なくありません。さらに、特定の担当者しか把握していない業務フローが存在し、退職や異動のたびに引継ぎコストが発生する「属人化」の問題も顕在化しています。

士業の現場では生成AIの業務利用率が66%に達するなど、活用の裾野は広がりつつあります。一方で、会計事務所に限ると生成AIの使用経験は約4割にとどまり、「回答精度への不安」「機密情報の取り扱い」といった懸念から導入に踏み切れない事務所が依然として多い状況です。

株式会社コミクスは、こうした士業事務所の課題に対し、会計事務所での請求書処理自動化で65%の業務時間削減を実現した自社の導入実績をもとに、導入から定着までを一貫して支援する体制を整えました。

■ 提供内容

1）士業事務所向け「生成AI活用支援プラン」の相談受付

株式会社コミクスは、税理士・社労士・弁護士・司法書士をはじめとする士業事務所向けに、生成AIの導入・定着を支援する「生成AI活用支援プラン」の相談受付を開始します。支援は、以下の3つを柱に、IT専任担当者がいない事務所でも導入・運用できる形を前提に設計しています。

・環境構築：機密情報・個人情報の保護を踏まえた安全な利用環境の整備

・ガイドライン策定：「何を入力して良いか」等、事務所スタッフ向けの利用ルール整備の支援

・定着化研修：事務所が自走できる状態を目指す伴走型トレーニング

2）導入実績に基づく業務別の効率化提案

会計事務所での請求書処理自動化の実績をもとに、士業ごとの業務特性に応じた効率化プランを提案します。対象業務と期待される効果は以下のとおりです。

・会計・税理士事務所：請求書から仕訳データの自動変換（月20時間削減の実績あり）

・社会保険労務士事務所：各種届出書類の自動作成（月15時間削減を想定）

・弁護士事務所：契約書レビューの自動化・条項チェック（1件あたり60%短縮を想定）

・司法書士事務所：登記申請書の下書き自動生成（1件あたり50%短縮を想定）

無料相談を申込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。

■ 特長・強み

・士業特化の実績に基づく設計：会計・社労士・弁護士など、士業特有の業務フローを熟知した上で、汎用的なAI導入ではなく実務に即した具体的な改善提案を実施

・事務所の自走を目指す支援体制：単なるツール導入や代行で終わらせず、事務所内のスタッフがAIを使いこなせる人材になるよう、教育・定着まで伴走

・導入の壁への具体策：機密情報・個人情報の取り扱い対策と、回答根拠提示・最終確認プロセスの整備方針を提示し、「精度への不安」を解消

・スモールスタート前提：無料相談・業務ヒアリング→特定業務でのパイロット導入→事務所全体展開の段階設計で、リスクと手戻りを抑制

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

○士業事務所の経営者・所長：人手不足・定型業務の負担・サービス品質の同時改善に向け、投資対効果の筋道を早期に作りたい方

○現場管理者・実務担当者：請求書処理、届出書類作成、契約書レビュー等の定型業務の効率を上げたい方

○管理部門：機密情報・個人情報の保護ルールを整え、事務所全体に安全にAIを展開したい方

活用シーン例

○定型業務の自動化：請求書から仕訳データへの自動変換、届出書類の自動作成、契約書条項の自動チェック

○ナレッジの組織資産化：ベテランの業務ノウハウや判断基準を体系化し、新人教育や引継ぎに活用

○顧客対応の効率化：問い合わせ対応メールの下書き作成、報告書・議事録の自動生成

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、士業事務所における生成AI活用を「導入」で終わらせず、事務所が継続的に改善できる運用設計と人材育成までを支援範囲とし、パイロット導入から事務所全体展開までの再現性を高めていきます。

まずは無料相談・業務ヒアリングを通じて、各事務所の優先テーマ（定型業務の自動化／ナレッジの組織資産化／顧客対応の効率化 等）を可視化し、最短2週間での稼働開始を目指します。

無料相談を申込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生