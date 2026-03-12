職人に弟子入りできる宿「Bed and Craft」の新たな宿 Bed and Craft OUKA ４月８日（水）グランドオープン

株式会社コラレアルチザンジャパン

職人に弟子入りできる宿「Bed and Craft」は、ミシュランキーホテル2024で“セレクテッド”に選出。今年１０周年の記念すべき年に、7棟目の一棟貸しホテル「Bed and Craft OUKA（オウカ）」を４月８日（水）にグランドオープンします。井波の桜名所・大門川沿いに誕生し、大治将典氏による“泊まるギャラリー”を、最大６名・個室２室のエグゼクティブ仕様でご用意しました。

Bed and Craft 公式サイト：https://bedandcraft.com/

Bed and Craft 公式Instagram：https://www.instagram.com/bedandcraft/?hl=ja

Bed and Craft OUKAのリビングルーム

Bed and Craft OUKAに込めた想い

OUKAは、手工業デザイナー大治将典氏が北陸の工芸メーカーと長く協業し、この風土や慣習を心から愛してきた歩みから生まれました。Bed and Craft創業者・建築家 山川智嗣の思想に共鳴し参画を決意。井波だけに留まらず北陸各地の産地と職人の一助となり、滞在を通じて“手仕事の背景”まで伝え、購入や次の仕事へとつながる循環を育てる新たな挑戦です。宿を地域横断のショールームとして機能させ、工芸の未来を編み直します。

夜には美しい木造の小屋組みが浮かび上がるすべての寝室に専用のバスルームを完備リビングとシームレスで繋がるお風呂和の新たなカタチ

Bed and Craft初のエグゼクティブクラスの宿

Bed and Craft初のエグゼクティブクラスとして設計。最大６名、個室２室＋各専用バスルームで、家族や仲間と心地よく滞在可能。専用コンシェルジュサービスや特別アメニティも登場予定。

マイギャラリー制度として手工業デザイナーの大治将典氏を起用

OUKAでは、マイギャラリー制度として手工業デザイナー大治将典氏を起用。全国の工芸メーカーと協業して生まれた氏のデザインプロダクトを、客室で使いながら体験できます。家具や日用品まで一つひとつを“道具としての工芸”に整え、空間全体がギャラリーのように立ち上がります。気に入った作品はショップギャラリー季ノ実で購入可能です。

FUTAGAMI「ツイストヴェール」大治将典氏IPPA「クラウドハット」OUKAに設られた大治氏がデザインした道具

職人に弟子入りできるワークショップBed and Craftとは

Bed and Craftは、富山県南砺市井波で展開する日本初の「職人に弟子入りできる宿」。全室が一棟貸しの宿で、キッチン・浴室・洗濯機を備え、暮らすように滞在できます。職人の工房で“弟子入り”体験（有料）にも参加でき、“一棟一職人”の考え方で各棟が作品で彩られる、ギャラリーのような分散型ホテル。日本有数の木彫刻のまちで、町歩きと滞在が一体になり、静かな時間を味わえます。

※上記、日本初はBed and Craft開業時（2016年9月）を調査時期とし、自社調べにおいて日本国内の「職人体験を目的とする宿泊施設」として調査いたしました。

物件概要

開業日：2026年4月8日

住所：富山県南砺市山見1124

アクセス：JR新高岡駅より車50分／富山空港より車50分

企画・運営会社に関する概要

会社名：株式会社コラレアルチザンジャパン

本社：富山県南砺市本町3丁目41

設立：2017年8月18日

資本金：5,000,000円

事業内容：

職人を軸としたブランディング・プロデュース事業

宿泊施設の企画・運営・プロデュース事業

飲食店及び宿泊施設、店舗等の空間プロデュース事業

不動産の企画・開発及び再生事業

伝統工芸の技術を活かした商品開発・販売事業広告等PR サポート事業

WEBサイト：https://corare.net/