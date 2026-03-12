職人に弟子入りできる宿「Bed and Craft」の新たな宿 Bed and Craft OUKA ４月８日（水）グランドオープン
職人に弟子入りできる宿「Bed and Craft」は、ミシュランキーホテル2024で“セレクテッド”に選出。今年１０周年の記念すべき年に、7棟目の一棟貸しホテル「Bed and Craft OUKA（オウカ）」を４月８日（水）にグランドオープンします。井波の桜名所・大門川沿いに誕生し、大治将典氏による“泊まるギャラリー”を、最大６名・個室２室のエグゼクティブ仕様でご用意しました。
Bed and Craft 公式サイト：https://bedandcraft.com/
Bed and Craft 公式Instagram：https://www.instagram.com/bedandcraft/?hl=ja
Bed and Craft OUKAのリビングルーム
Bed and Craft OUKAに込めた想い
OUKAは、手工業デザイナー大治将典氏が北陸の工芸メーカーと長く協業し、この風土や慣習を心から愛してきた歩みから生まれました。Bed and Craft創業者・建築家 山川智嗣の思想に共鳴し参画を決意。井波だけに留まらず北陸各地の産地と職人の一助となり、滞在を通じて“手仕事の背景”まで伝え、購入や次の仕事へとつながる循環を育てる新たな挑戦です。宿を地域横断のショールームとして機能させ、工芸の未来を編み直します。
夜には美しい木造の小屋組みが浮かび上がる
すべての寝室に専用のバスルームを完備
リビングとシームレスで繋がるお風呂
和の新たなカタチ
Bed and Craft初のエグゼクティブクラスの宿
Bed and Craft初のエグゼクティブクラスとして設計。最大６名、個室２室＋各専用バスルームで、家族や仲間と心地よく滞在可能。専用コンシェルジュサービスや特別アメニティも登場予定。
マイギャラリー制度として手工業デザイナーの大治将典氏を起用
OUKAでは、マイギャラリー制度として手工業デザイナー大治将典氏を起用。全国の工芸メーカーと協業して生まれた氏のデザインプロダクトを、客室で使いながら体験できます。家具や日用品まで一つひとつを“道具としての工芸”に整え、空間全体がギャラリーのように立ち上がります。気に入った作品はショップギャラリー季ノ実で購入可能です。
FUTAGAMI「ツイストヴェール」
大治将典氏
IPPA「クラウドハット」
OUKAに設られた大治氏がデザインした道具
職人に弟子入りできるワークショップ
Bed and Craftとは
Bed and Craftは、富山県南砺市井波で展開する日本初の「職人に弟子入りできる宿」。全室が一棟貸しの宿で、キッチン・浴室・洗濯機を備え、暮らすように滞在できます。職人の工房で“弟子入り”体験（有料）にも参加でき、“一棟一職人”の考え方で各棟が作品で彩られる、ギャラリーのような分散型ホテル。日本有数の木彫刻のまちで、町歩きと滞在が一体になり、静かな時間を味わえます。
※上記、日本初はBed and Craft開業時（2016年9月）を調査時期とし、自社調べにおいて日本国内の「職人体験を目的とする宿泊施設」として調査いたしました。
物件概要
開業日：2026年4月8日
住所：富山県南砺市山見1124
アクセス：JR新高岡駅より車50分／富山空港より車50分
企画・運営会社に関する概要
会社名：株式会社コラレアルチザンジャパン
本社：富山県南砺市本町3丁目41
設立：2017年8月18日
資本金：5,000,000円
事業内容：
職人を軸としたブランディング・プロデュース事業
宿泊施設の企画・運営・プロデュース事業
飲食店及び宿泊施設、店舗等の空間プロデュース事業
不動産の企画・開発及び再生事業
伝統工芸の技術を活かした商品開発・販売事業広告等PR サポート事業
WEBサイト：https://corare.net/