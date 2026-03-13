【新商品】ミルクで割るだけで手軽にカフェラテが楽しめる「丸山珈琲のカフェラテベース 無糖」を３月15 日（日）より発売開始

株式会社丸山珈琲

ミルクで割るだけ、本格カフェラテ

株式会社丸山珈琲はお好みのミルクで割るだけで手軽に本格的なカフェラテが楽しめる「丸山珈琲のカフェラテベース 無糖」を発売いたします。「丸山珈琲のカフェラテベース 無糖」は、お好みのミルクで割るだけで、カフェラテが手軽に楽しめる「カフェラテベース」です。忙しい朝やくつろぎたい午後のひとときなど、さまざまなシーンで本格的なスペシャルティコーヒーの味わいを気軽にお楽しみいただけます。本商品に使用しているコーヒーは、「丸山珈琲のカフェラテベース」のために厳選・焙煎した深煎りのコーヒー豆を使用しています。深煎りならではの香ばしさとほどよい苦味を引き出すことで、ミルクと合わせた際にもコーヒーの存在感がしっかりと感じられるよう仕上げています。

ミルクと合わせても、しっかりとしたコーヒー感と口当たりが感じられ、スッキリとした後味でゴクゴクと飲みやすいように仕上げました。

アレンジ次第で広がる楽しみ

基本のレシピは3 倍希釈ですが、お好みのミルクの量を調整することで、コーヒー感を強めたり、まろやかさを引き立てたりと、好みや気分に合わせた一杯をお楽しみいただけます。お好みでガムシロップを入れて甘く仕上げても美味しくいただけますし、暑い季節には、炭酸水やトニックウォーターで割ったスパークリングコーヒーとしてもおすすめです。ほろ苦いコーヒーと炭酸の爽快感が気分をリフレッシュしてくれます。その他にも、温かいミルクと合わせてホットカフェラテや、バニラアイスにかけて簡単なアフォガード、お菓子やデザートの材料としての使用など、日常のさまざまなシーンで活躍します。アレンジを楽しみながら、日常に寄り添う一杯として、ぜひ多彩な楽しみ方をお試しください。

【商品概要】

商品名 ： 丸山珈琲のカフェラテベース 無糖

内容量 ： 500ml

販売価格：

773 円（税抜き）/ 834.84 円（税込み）

販売場所：

丸山珈琲直営店およびオンラインストア ほか

【丸山珈琲とは】

丸山珈琲は、スペシャルティコーヒーのメーカーです。取り扱うコーヒー豆は生産地に赴き、生産者より直接買い付けを行っています。会社全体でコーヒー豆の品質にこだわりをもって関わっているため、他社にはない、多種多様な銘柄・バリエーションを有しています。また、丸山珈琲が取り扱うコーヒー豆は、生産者との信頼関係に基づいて仕入れている希少価値の高いコーヒー豆であり、20 年以上の⾧いお付き合いから高品質なコーヒー豆を選りすぐっています。丸山珈琲は、素材であるコーヒー豆を”農作物”として捉え、品種や生育環境、精製処理方法が大切であると考えています。

現在、軽井沢本店を含めて⾧野県内に４店舗、東京都内に8 店舗と山梨県に1 店舗、全13 店舗の直営店の他、オンラインストアや、スーパー、一般量販店にて、幅広くお取り扱いいただいています。スペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも簡単に味わっていただける「リキッドコーヒー」や「カフェラテベース」の他、原料にスペシャルティコーヒーを使った「マシュマロ」や「ようかん」「バームクーヘン」など様々なお菓子を提供しています。

製造業でありながら飲食業でもある丸山珈琲は「産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わること」を信念に社業に取り組んでいます。

公式サイト:https://official.maruyamacoffee.com/

オンラインストア:https://www.maruyamacoffee.com/ec

公式 X:https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE

公式Instagram:https://www.instagram.com/maruyama_coffee/

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