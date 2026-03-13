三菱電機株式会社

三菱電機株式会社は、重点成長事業の強化に向けて、FAシステム事業の中国統括会社「三菱電機智能製造科技（中国）集団有限公司」（以下、MEITC）を通じて、中国の人型ロボットスタートアップ企業Lumos Robotics Technology (Shenzhen) Co., LTD.（ルーモス ロボティクステクノロジー、本社：中国深圳市、以下、Lumos社）と出資および協業に関する契約を締結しました。

当社は、製造業向け人型ロボット開発および独自技術を活用したアプリケーションの構築に強みを持つLumos社との協業を通じて、中国市場での無人化工場の実現に向けた人型ロボットソリューションを構築し、労働力不足などの社会課題の解決に貢献します。

■出資・協業の狙い

近年、労働人口の減少や高齢化に伴う人手不足が課題となっており、製造現場では生産効率の向上や品質の安定化、省人化・無人化に対するニーズが一層高まっています。こうした市場環境を踏まえ、当社は、FA製品とデジタルソリューションを融合させ、製造現場の省人化・無人化のソリューションによるスマート工場化を推進し、社会課題の解決と持続可能なものづくりの実現を目指しています。

AI・ロボティクス技術の高度化と開発・実証サイクルの短期化が加速する中国市場において、Lumos社は製造業に強みを持つ人型ロボットスタートアップ企業で、人型ロボットのハードウエア開発に加え、ロボット教育用の作業データを高精度・高効率で収集可能な独自技術を有しており、それを活用したアプリケーション構築に強みがあります。当社中国製造拠点ではLumos社製人型ロボットの実証を開始しており、Lumos社の強みと当社FA製品の制御技術を組み合わせることで、製造工程・用途に限定した自動化に留まらない新たなアプリケーションやソリューション創出など、高いシナジーを生み出すことが期待できます。

無人化工場の実現に向け、Lumos社の製造業向け人型ロボットと当社FAシステム事業でこれまで培ってきた生産ラインの自動化領域における知見を掛け合わせたワンストップでの人型ロボットソリューションの構築を目指し、労働力不足などの社会課題の解決に貢献します。

■関係者コメント

Lumos Robotics Technology (Shenzhen) Co., LTD. CEO 喻 超 氏 コメント

「三菱電機はFA分野において世界トップクラスの技術力を有しています。本提携を通じて、当社のAIは、製造現場におけるデータ基盤の充実性、性能の高度化、および実用化の加速が期待されます。両社の強みを結集し、製造業向けAI応用という新たな市場分野を共に開拓することで、より広範なビジネスチャンスの創出につながるものと確信しています。」

三菱電機株式会社 FAシステム事業本部長 都築 貴之 コメント

「Lumos社は人型ロボットのみならず、AIを活用した精度の高い独自のデータ収集技術を有しています。両社が保有する技術を掛け合わせることで、製造業における現場データとAIデジタル技術を融合した省人化・無人化ソリューションの実現を加速させ、中国市場におけるFAシステム事業の競争力強化を図ってまいります」。

■Lumos社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/371_1_5a02c2b87d4044d4edeecb3b9da7bafd.jpg?v=202603130751 ]

■MEITCの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/371_2_3a75fb1d1a3dfddbd63a9263968062eb.jpg?v=202603130751 ]

■三菱電機グループについて

私たち三菱電機グループは、たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、活力とゆとりある社会の実現に貢献します。社会・環境を豊かにしながら事業を発展させる「トレード・オン」の活動を加速させ、サステナビリティを実現します。また、デジタル基盤「Serendie(R)」を活用し、お客様から得られたデータをデジタル空間に集約・分析するとともに、グループ内が強くつながり知恵を出し合うことで、新たな価値を生み出し社会課題の解決に貢献する「循環型 デジタル・エンジニアリング」を推進しています。1921年の創業以来、100年を超える歴史を有し、社会システム、エネルギーシステム、防衛・宇宙システム、FAシステム、自動車機器、ビルシステム、空調・家電、デジタルイノベーション、半導体・デバイスといった事業を展開しています。世界に200以上のグループ会社と約15万人の従業員を擁し、2024年度の連結売上高は5 兆5,217 億円でした。詳細は、www.MitsubishiElectric.co.jp(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/)をご覧ください。

＜お客様からのお問い合わせ先＞

三菱電機株式会社 FAシステム事業本部 FA事業推進プロジェクトグループ 企画グループ

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

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