資産管理アプリ「SBI証券Plus」Ver.1.1.0を3月13日（金）よりリリース

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2026年3月13日（金）夕方以降、資産管理アプリ「SBI証券Plus」のVer.1.1.0を順次リリースします。

「SBI証券Plus」は、2026年2月21日（土）の提供開始以降、多くのお客さまに利用いただいています。本アップデートでは、寄せられたお客さまのご意見・ご要望および実際の利用状況データを踏まえ、文字サイズ変更機能の実装や資産残高画面における操作性向上など、日常的にご利用いただくうえでの操作性および視認性の向上を目的とした機能追加・改修を実施します。

当社では、「SBI証券Plus」を個人投資家の皆さまの資産形成をより身近に、より便利にサポートするアプリとして位置づけています。本アプリは、開発・提供開始後もお客さまのご意見・ご要望や実際の利用状況を踏まえ、1ヵ月を目安に定期的なアップデートを実施し、継続的に機能改善・向上を図っていくことを基本方針としています。本アップデートは、その取組みの一環として実施するものです。

なお、本アップデート内容にとどまらず、現在、ダークテーマ（ダークモード）の実装や配当金・分配金に関する機能拡充など、お客さまからいただいたご意見・ご要望に基づく開発検討を進めています。

当社は今後も、お客さまの声や利用状況データをもとに、継続的に機能改善・機能追加を行うことで、幅広い世代の個人投資家の皆さまに長く信頼されるサービスへと進化を続けていきます。

■主なアップデート内容

・文字サイズ変更機能の実装

お客さまの利用環境や視認性ニーズに応じて文字サイズを変更できる機能を追加

・資産残高画面の操作性向上

円グラフをタップすることで、各資産の保有金額を確認できるように変更

・保有一覧画面の情報拡充

国内株式（信用）の返済期日の要素を追加

・その他、軽微な修正

詳細につきましては、以下当社WEBサイト（リリースノート）をご確認ください。

https://search.sbisec.co.jp/v3/ex/RT_sbisec-plus_release-note_20260313.html

■アプリ概要

「SBI証券Plus」は、当社に口座を保有しているお客さま向けに新たに提供する資産管理・投資サポートアプリです。

本アプリは、当社にお預けいただいている資産状況をひと目で確認できる「My資産」機能をはじめ、日々の投資判断に役立つAIによるニュースまとめなど、日常的に「見て、気づき、考える」投資体験をサポートします。

■アプリ紹介ページ

https://www.sbisec.co.jp/satellite/service/app/sbisec-plus

■リリース概要

アプリ名称：SBI証券Plus

バージョン：1.1.0

公開予定：2026年3月13日（金）16:30から順次

対応OS：iOS／Android

提供形態：無料

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/897_1_04138dd6428d7ee80f1be11b05450fe7.jpg?v=202603130851 ]

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