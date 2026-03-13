エントランスから各住戸玄関のセキュリティ解除に加え、共用部予約まで“オール顔認証”を実現　賃貸レジデンス「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」竣工

三井不動産株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1009_1_5715aa1fe0e06c69d52f266784dc691a.jpg?v=202603130851 ]

三井不動産レジデンシャル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：嘉村 徹、以下「三井不動産レジデンシャル」）は、DXYZ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」）と協業した賃貸レジデンス、「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」が2026年3月13日(金)に竣工したことをお知らせします。

本物件は、JR京浜東北線「関内」駅まで徒歩10分、京浜急行電鉄「日ノ出町」駅・横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅徒歩6分と、3路線利用可能な高い利便性を有する横浜・伊勢佐木町通りエリアに位置しています。南側は約150年の歴史がある「イセザキ・モール」商店街が隣接。「大通り公園」や「大岡川」も近く、日常の中で緑や水辺の潤いを感じられます。さらに、3月19日にグランドオープンする「BASEGATE横浜関内」へもほど近く、利便性と落ち着いた住環境が調和した立地です。

本物件では居住者の利便性向上を目的に、DXYZが開発・提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入し、エントランスから各住戸の玄関まで、鍵を一切必要としない“オール顔認証”の暮らしを実現しました。これにより、両手が塞がっていてもハンズフリーで解錠できる高い利便性と、最先端技術による強固なセキュリティを両立します。また、共用ラウンジには、株式会社カネカの次世代照明（カネカ有機EL照明）を採用し、まぶしさを抑えた面発光の有機ELが居住者の皆さまに上質で快適な空間を提供します。先進技術の採用により、日々の暮らしをよりスマートに、より快適な住環境を提案してまいります。

今後も、三井不動産レジデンシャルの全住宅事業のブランドコンセプトである「Life-styling × 経年優化」のもと、多様化するライフスタイルに応える商品・サービスを提供するとともに、安全・安心で快適にくらせる街づくりを推進し、持続可能な社会の実現・SDGsへ貢献してまいります。

「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」 外観エントランス顔認証

１．エントランスから各住戸玄関まで、顔認証のみでセキュリティ解除を完結する“オール顔認証”を実現。

本物件では、DXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入しました。エントランスやEVホール、宅配ボックス、駐車場、各共用施設入口といった共用部にくわえ、各住戸の玄関ドアの解錠にも対応しています。これにより、居住者は鍵やスマートフォンを取り出すことなく、入館から入室までを“手ぶら”でスムーズにおこなうことが可能となります。荷物で両手が塞がっている時や、お子さまを抱いている時でもスムーズな出入りを実現し、日々の暮らしの利便性を大きく高めます。さらに、最先端の顔認証技術により、なりすましなどの不正を防止し、居住者の皆さまに高い安全性と安心感をご提供します。

専有部顔認証共用部顔認証デバイス

※顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について https://freeid.dxyz.co.jp/

「FreeiD」は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。』を実現します。多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています。

（2026年２月末時点FreeiD導入済竣工物件344棟）

FreeiD イメージ

２．共用施設は顔認証IDで予約可能。次世代照明を採用した上質で心地よい共用ラウンジ空間で、スマートで快適なシェアスペース利用をサポート。

共用部にはラウンジ、ワーキングルーム、シアタールームを完備し、ワーキングルームとシアタールームには、DXYZが提供する施設予約サービス「FreeiD Reserve」を導入しました。スマートフォンなどを経由し、予約から利用時の入室管理までを顔認証IDひとつで完結でき、顔をかざすだけでスムーズに入室できる直感的でストレスフリーな施設利用方法を提供します。

また共用ラウンジには、株式会社カネカの次世代照明（カネカ有機EL照明）を採用しました。こちらの照明は、カネカ独自の封止技術により実現した極薄のデザインが特徴で、空間に溶け込みながら自然でやわらかな光を放ちます。先進的なテクノロジーと洗練されたデザインが融合し、ラウンジをより上質で心地よい空間へと高めます。

共用ラウンジをはじめとする各施設は日常の延長で気軽に使える環境作りを重視し、一人で過ごす時間も、入居者同士が交流する時間も柔軟に対応できる空間を整備することで、日々の暮らしに心地よさと豊かさをもたらす住環境を提供します。

ワーキングスペース個別ブースシアタールーム

３．竣工までの施工の様子を紹介、「つくり手の想い」を伝える入居者向けの展示イベントを開催

本物件では、住まいづくりの背景や想いをお伝えするため、着工から竣工までの様子を紹介する展示イベントを3月６日(金)・7日(土)に開催しました。近年、賃貸住宅においても「単なる居住空間」ではなく、「価値観に共感できる住まい」が選ばれる傾向が高まっています。本物件では「街との調和」「居住者同士の緩やかなつながり」「快適に暮らせる設計思想」といったテーマのもと、商品企画段階から議論を重ねてきました。完成した建物を“モノ”として引き渡すのではなく、その背景にある想いや設計・施工の様子を共有することで、入居前から住まいへの愛着を育んでいただく事を目的としています。

当社は今後も、住まいを単なるハードとして供給するのではなく、「思想」や「背景」に共感していただける住まいづくりを目指してまいります。

■開 催 日 時 3月６日(金)・7日(土) 10時～17時

■展 示 内 容 パネル展示及び映像

■対 象 者 ご入居者様および内覧会参加者

施工者へのメッセージ記入ボード展示のパネル・映像

■「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」物件概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1009_2_d8df77501f9b1724da117ce08e77d22d.jpg?v=202603130851 ]

■位置図

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

また、2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ経営理念および長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

■三井不動産レジデンシャル「カーボンニュートラルデザイン推進計画」について

https://www.mfr.co.jp/content/dam/mfrcojp/company/news/2022/0315_01.pdf

すまいの高性能・高耐久化による省エネルギーの実現や、再生可能エネルギーの導入を促進するとともに、ご入居後のくらしにおいても、楽しみながら省エネルギー行動等の環境貢献に取り組んでいただけるようなサービスの提供を推進し、すまいとくらしの両面からカーボンニュートラルの実現を目指していきます。