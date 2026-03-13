【法人限定】X（旧Twitter）を「事業成長のエンジン」へ。3ヶ月で1万人フォロワー達成等の実績を持つX運用代行会社が「個別戦略壁打ち」を10社限定で受付開始。

CoreValue株式会社

■ 「フォロワー数」の先にある「事業利益」を最大化する

昨今、多くの企業がX（旧Twitter）運用に取り組む中、「フォロワーは増えたが売上に繋がらない」「運用の正解がわからず迷走している」という課題が散見されます。 当社は、単なる投稿代行の枠を超え、マーケティング全般の知見に基づいた「事業俯瞰型のX運用」を提供しています。代表自身が広告費0円でXにて1ヶ月でオンラインサロン100名を獲得した原体験を基に、あらゆるフェーズの企業アカウントを支援してまいりました。

■ 徹底した実戦主義と、多種多様な成功実績

当社は一切の外注を行わず、自社チームによる一貫した責任運用を行っております。「結果が出なければ契約破棄」という厳しいプロフェッショナルの現場で培ったノウハウは、多業種の多くのクライアント様に採用されています。

【X運用代行の実績一部】 ＜主要な支援実績例＞

X運用代行実績一部

BTOB： 運用2ヶ月目での数百万円規模のTOB案件受注、お問い合わせ数3倍増など。

拡散・認知： 1ポストで650万インプレッション獲得、運用1ヶ月半でのメディア取材依頼獲得。

アカウント成長： EC領域にて開設3ヶ月で1万人達成、企業アカウント2ヶ月半で2万人達成（8,000人から増）など。

■ 「個別戦略壁打ち（無料相談会）」実施の背景

CoreValue株式会社 代表取締役 田邊光史郎

「自社に最適なXの設計図」は、業種やフェーズによって異なります。そこで、当社が培ってきた「3ヶ月で1万人を目指すロードマップ」や「成約に繋げる設計術」を、貴社のアカウントに合わせて個別にアドバイスする「壁打ち（相談会）」を実施いたします。

■ キャンペーン実施概要

内容： オンラインによる個別相談（約60分）

現状アカウントの診断および課題特定

事業目的に合わせたアカウント設計のアドバイス

運用シミュレーションおよび見積もりの提示

募集社数： 先着10社（法人限定・完全審査制）

応募資格：

自社サービスの成長を目的とした法人様。

同業者、広告代理店様、および個人の方のお申し込みは、機密保持およびサービス品質維持の観点よりお断りしております。

お申し込み方法： 以下の専用フォームより必要事項をご入力ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBKrJZZ6T-uhDZykW188_2Mu5_sy3H-PsOqryfCmoVunAYqw/viewform?usp=publish-editor

HP

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