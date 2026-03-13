「ChatGPT経由の購買CVRは従来検索の最大23倍」AI検索時代に“AIに選ばれるブランド”を可視化する「VSCA(TM) Score」業界別ベンチマークレポートを公開

株式会社 Z Creative Partners

株式会社Z Creative Partners（本社：東京都港区、代表取締役：村山穂奈実、以下「Z Creative Partners」）は、AI検索エンジンにおけるブランドプレゼンスを単一KPIとして定量化する独自の評価フレームワーク「VSCA（ビスカ）(TM) Score」を活用し、主要業界のAI検索上のブランドパフォーマンスを分析した「AI検索ブランドベンチマークレポート 2026」を、2026年3月13日より公開いたします。

本レポートは、ChatGPT・Gemini・DeepSeek・DouBao（豆包）など主要AI検索プラットフォームにおける消費者の検索・推薦行動データをもとに、業界ごとのブランド可視性・感情評価・競争力・信頼性を定量化した、日本初※の本格的なAI検索ブランド評価レポートです。

※当社調べ（2026年2月）。AI検索プラットフォーム上のブランド評価を4次元（Visibility・Sentiment・Competitiveness・Authority）で定量化したレポートとして。

背景：AI検索が“購買の入口”になる時代が到来

「検索しない消費者」が急増しています。

米調査会社Gartnerは2024年、「2026年までに従来の検索エンジンのトラフィックが25%減少する」と予測しました（出典：Gartner, 2024年2月）。この予測が発表から約2年を経た現在、AI検索の浸透は日本市場でも急速に進んでいます。

日本リサーチセンター（NRC）の2025年9月調査によると、日本の生成AI利用経験率は38.9%に達し、2023年3月の3.4%からわずか2年半で約35ポイント以上増加しました。特にChatGPTの検索利用率は29.7%に達し、検索行動におけるAIサービスの利用者のうち77.6%がChatGPTを使用しています。

さらに注目すべきは、AI検索経由のコンバージョン性能です。海外の複数の調査によると：

これらのデータは一つのことを示しています。消費者がAIに「おすすめは？」と聞いた瞬間に、あなたのブランドが候補に入っていなければ、その機会は永遠に失われるということです。

「VSCA(TM) Score」とは - AIに選ばれるブランドの“通信簿”

当社が独自開発した「VSCA(TM) Score（ビスカスコア）」は、AI検索プラットフォーム上でのブランドパフォーマンスを0～100の単一スコアで評価するフレームワークです。VSCAは、ブランドの4つの重要な次元を測定します：

業界別ベンチマークレポートの概要

重み付けはAHP（Analytic Hierarchy Process）による専門家評価に基づき決定。Visibilityが55%と最も高いのは、「AIに見えなければ、好かれることも勝つこともできない」という原則に基づきます。

本レポートでは、以下の主要業界において、代表的なブランドのVSCA(TM) Scoreを算出・比較しています：

なぜGEO（Generative Engine Optimization）対策が急務なのか

PR TIMESの「2025年キーワードランキング」によると、「AIエージェント」は前年比57倍、「AI」は前年比1.68倍、「生成AI」は前年比1.63倍と、AI関連キーワードが急上昇しています。これはメディアだけでなく、消費者の行動変化を反映しています。

20代の53%が生成AIを利用し（NRC、2025年9月）、50代・60代でもGeminiの検索利用率が4割を超えるなど、AI検索は全世代に浸透しつつあります。

従来のSEO（検索エンジン最適化）では、GoogleやYahoo!の検索結果ページでの順位を競いましたが、AI検索時代の新たな最適化手法 - GEO（Generative Engine Optimization＝生成エンジン最適化） では、AIの推薦リストに入ること自体が勝負の土俵となります。

しかし、GEOには従来SEOとは根本的に異なる課題があります：

- 再現性の問題：同じ質問を100回しても、AIが同じブランドリストを返す確率は1%未満- ブラックボックス性：なぜAIがそのブランド、商品を推薦するのか、明確なアルゴリズムが公開されていない- マルチプラットフォーム：ChatGPT、Gemini、DeepSeekなど、プラットフォームごとに推薦傾向が異なる

当社のVSCA(TM) Scoreは、この不確実性を定量化し、ブランドが取るべきアクションを明確にするために開発されました。

統合収益モデル：「1ポイントルール」

当社が2026年2月に発表した統合収益モデルによれば、VSCA(TM) Scoreの各軸が経営成果にどう繋がるかを、第三者研究に基づくエビデンスで示しています。

* 全体収益への影響はAIチャネル比率に依存（現在10～20%、2028年には30～50%と予測）

【試算例】年間売上100億円のブランドが、VSCA(TM) Scoreを65→75（+10ポイント）に改善した場合：AI経由収益+35%、全体収益+5～10億円/年の改善が期待されます。

「Search 3.0」構想との連携

当社は2026年1月に、検索×SNS×AIの統合ソリューション「Search 3.0」の提供を開始しました。本レポートはSearch 3.0の実践的な出発点として位置づけられ、クライアント企業がGEO対策の現在地を把握し、具体的な改善アクションへとつなげるためのツールです。

代表取締役 村山 穂奈実 コメント

「SEOの時代には「検索順位」という明確なKPIがありました。しかしAI検索の時代には、ブランドがどう「語られているか」という複雑な問題を、誰も分かる形で可視化する必要があります。今回の業界別ベンチマークレポートは、日本企業が初めて「自社のAI検索上の立ち位置」を客観的に把握し、経営判断に活かすための第一歩です。」

レポート概要・お申し込み

Z-GEO AI Monitor(TM)について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172653/table/6_1_c8b98d69e382eebf2bdc78d276714785.jpg?v=202603130851 ]

Z-GEO AI Monitorは、AI検索（GEO）時代のブランド戦略を「数値化」し「最適化」する統合型ソリューションです。本サービスの中核となるのは、単なるスコアリング技術だけではありません。「消費者がAIに何を、どう問いかけるか」という深層心理を解き明かす高度なプロンプト設計力と、それに基づいたマーケティング戦略の構築力にあります。

私たちは技術ベンダーではありません。アジア市場を知り尽くしたマーケティングのプロフェッショナル集団です。世界の名門大学出身者で構成されたAI専任チームZ-Techが、最新のアルゴリズム解析と消費行動データを融合。ダッシュボードによるリアルタイム監視（VSCA(TM) Score）から、AIに選ばれるための文脈設計、そして実際のコンテンツ最適化まで、「AIと人間」の対話をブランドの味方につけるための全プロセスをワンストップで支援します。

会社概要

商号: 株式会社Z Creative Partners

代表者: 代表取締役 村山 穂奈実

所在地: 東京都港区六本木三丁目16番12号 六本木KSビル

設立: 2024年

海外拠点: タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）、中国（提携拠点含む）

事業内容:

-AI検索ブランド最適化（GEO）ソリューション

-AIマーケティングソリューション

-中華圏・アセアン市場向けの SNS マーケティングと O2O／OMO 施策を通じて、オンラインからオフライン・EC までを一貫してつなぐクロスボーダー型マーケティングソリューションの提供

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Z Creative Partners 広報担当

Email: info@z-creative-partners.com

※免責事項

1. 本プレスリリースに記載のVSCA(TM) Scoreの算出方法および統合収益モデルに含まれるビジネスインパクトの数値は、Z Creative Partnersが独自に開発・分析したものであり、引用する第三者調査データは各出典元の公表情報に基づいています。記載の効果・数値は特定の成果を保証するものではなく、実際の結果は業種・市場環境・競合状況等により異なります。

2. 本プレスリリースには将来の業績や市場動向に関する予測・見通しが含まれています。これらは現時点で入手可能な情報に基づく当社の判断であり、実際の結果は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

3. VSCA(TM)はZ Creative Partners の商標です。その他、記載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。

4. 本リリースに記載のAI検索プラットフォームに関する情報（市場シェア・動作仕様等）は2026年時点の公表データに基づくものであり、各プラットフォームの仕様変更等により変動する可能性があります。

5. 本プレスリリースの内容を転載・引用される場合は、出典として「株式会社Z Creative Partnersプレスリリース（2026年発表）」と明記ください。