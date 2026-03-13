厚さわずか8mmの超薄型設計。Jonukichより、iPhoneの利便性を追求した8000mAhマグネット式モバイルバッテリーが新登場

スマートフォンの利便性を損なわない「薄さ」の追求

九洋洲 Joychou 株式会社

スマートフォンの高機能化に伴い、モバイルバッテリーは不可欠な存在となりました。しかし「重い」「かさばる」「充電中に操作しづらい」といった課題も多く聞かれます。Jonukichは、これらの不便さを解消するため、iPhoneの背面に装着しても違和感のない「薄さ8mm」と「8000mAhの大容量」の両立に注力いたしました。

商品の主な特徴

1. 厚さ8mm・重量105gの圧倒的なコンパクト設計

ポケットや小さなポーチに収まるスリムなボディを実現。iPhoneに装着した状態でも片手で快適に操作でき、日常の通勤・通学から旅行や出張、災害時の備えまで、シーンを選ばずご使用いただけます。

2. 強力マグネットによる安定したワイヤレス充電

MagSafe対応の強力な磁石を内蔵。iPhone 12から最新のiPhone 17シリーズまで、背面にピタッと吸着し、充電中のズレや落下を防止します。ケーブルの抜き差しの手間を省き、スマートな充電体験を提供します。

3. 最大20Wの急速充電と幅広い互換性

USB Type-Cポートは最大20WのPD（Power Delivery）入出力に対応。ワイヤレス充電では最大15Wの出力を実現しました。iPhoneだけでなく、Android端末やワイヤレスイヤホンなど、幅広いデバイスへの急速充電が可能です。

4. ステータスを視覚化する「LEDインジケーター」と独創的なデザイン

4つのLEDでバッテリー残量を表示するほか、独自の「三角ライト」が充電状態をカラーでお知らせします（青：磁気充電中、赤：急速充電中、紫：併用時）。また、このライト部分はストラップホールを兼ねており、携帯性にも配慮しました。

5. 高い安全性と「3年間の長期保証」

PSE認証を取得済み。独自開発の放熱板と高品質な合金素材、AI温度制御技術を採用することで、充電時の発熱を抑制します。さらに、ご購入後も長く安心してお使いいただけるよう、3年間の長期保証を付帯しております。

新発売記念キャンペーン概要

新商品の発売を記念し、以下の期間にて特別価格での販売およびポイント還元を実施いたします。

商品仕様

- キャンペーン期間： 2026年3月5日～3月23日- 販売価格： 通常価格 14,995円→ 特別価格 2,999円（※80%OFF）- 特典： 購入金額の1％をポイント還元- ブランド名： Jonukich- 容量： 8000mAh- サイズ： 厚さ 約8mm- 重量： 約105g- 最大出力： 有線 20W (PD) / ワイヤレス 15W- 対応機種： iPhone 12～17シリーズ（マグネット吸着）、その他USB-C対応デバイス- パッケージ内容： 本体、C to C充電ケーブル、日本語取扱説明書- 購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GD78GMHG詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GD78GMHGJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com