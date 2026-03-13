子会社スターシーズデジタル 新社長就任のお知らせ

スターシーズ株式会社（2026年3月13日撮影 記者発表会 於：日本外国特派員協会(FCCJ)）

スターシーズ株式会社（本社：東京都港区。以下「スターシーズ」という。）は、2026年３月１日付で傘下であるスターシーズデジタル株式会社（本社：東京都港区。東京都港区。以下「スターシーズデジタル」という。）代表取締役社長に大沢晶が就任し、日本市場における実行力の強化を図る新体制を発足したことをお知らせします。

生成AIや高性能コンピューティング（HPC）の普及を背景に、AIデータセンターでは電力需要の増加と高発熱化への対応が重要課題となっています。こうした市場環境を受け、スターシーズデジタルは、大沢が代表取締役社長に就任し、AIデータセンター向けE2Eソリューションの提供強化を通じて、高効率・高信頼な次世代インフラ構築への取り組みを加速します。

【スターシーズ株式会社 代表取締役社長 鈴木 雅順（すずき まさゆき） コメント】

AI関連事業は、今後のスターシーズグループの成長を支える重要な柱の一つです。スターシーズデジタルには、日本市場におけるAIインフラ需要の拡大を的確に捉え、事業化を着実に前進させていくことを期待しています。大沢は、通信・IT・AI関連インフラの領域で、顧客課題に向き合いながら事業を形にしてきた人物です。技術理解と現場感、そして実行力を兼ね備えたリーダーとして、スターシーズデジタルの次の成長を力強く牽引してくれるものと確信しています。

【スターシーズデジタル新社長 大沢 晶（おおさわ あき） ご挨拶】

このたび、スターシーズデジタル株式会社の代表取締役社長に就任いたしました。AIの進化は、社会や産業のあり方を大きく変えようとしており、その基盤となるAIインフラの重要性は一層高まっています。こうした変化の中で、当社が果たすべき役割は、単に製品を提供することではなく、日本市場のニーズに即した形で価値を実装していくことにあると考えています。私は、顧客に信頼される事業基盤を築き、スターシーズデジタルをAIインフラ領域における存在感ある企業へと成長させるべく、全力で取り組んでまいります。

【プロフィール】

スターシーズ株式会社

代表取締役社長

鈴木 雅順 (すずき まさゆき)

千葉県出身。2005年（平17年）東洋大法卒、日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）入社。2024年に株式会社Z-WORKS取締役に就任。

2025年５月よりスターシーズ代表取締役（現任）

スターシーズデジタル株式会社

代表取締役社長

大沢 晶 (おおさわ あき)

2005年麗澤大学大学院卒業後、グロービス経営大学院にてMBAを取得。

大手通信ベンダーで通信インフラ、デジタルパワー事業のマネジメント職を歴任。2025年10月にスターシーズデジタル株式会社にエグゼクティブ・アドバイザーとして入社。

■お問い合わせ

スターシーズ株式会社

管理本部長 竹谷 治郎

TEL：03-6721-5891

E-mail：kanribu@starseeds.co.jp

URL：https://starseeds.co.jp/