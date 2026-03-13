小泉八雲が再話した「怪談」ゆかりの地を訪ねる人気企画の特別版『Matsue Ghost Tour in Oki 2026(松江ゴーストツアーin隠岐)』のツアー参加者募集

内容

松江市役所

小泉八雲のゴースト観を通じて文化と自然、人間の本質を探る旅へ。ナビゲーターに小泉凡さん（八雲の曾孫）を迎え、語り部が小泉八雲＜ラフカディオ・ハーン＞が再話した「怪談」の世界に皆様を誘います。

中ノ島「Entô」に２泊する、ゆったりと過ごすツアーとなります。

このツアーでは、八雲が怪談や幽霊譚を通じて描き出した世界観を手がかりに、人間の感情と自然との深いつながりを探ります。そして文化的背景を交えながら八雲の目に映った島根の奥深さと、私たちが忘れかけていた日本の原風景を再発見する機会を提供します。

開催日程・ツアー料金

ツアーの様子

〈開催期間〉

２０２６年６月１３日（土）～１５日（月）

〈料金〉

１５０，０００円（税込）

※対象：小学生以上

※料金には宿泊代、お食事代（1日目昼食・夕食、２日目朝食・昼食・夕食）、３日目朝食）、移動費（フェリー代等）、保険料が含まれます。

※お土産代は含まれません。

〈募集人数〉

１０人（最少催行人数８人）

※３月４日（水）１７時より発売開始

※申込方法等詳細はホームページをご確認ください。

〈開催場所〉

（集合）JR松江駅

（解散）境港市境港フェリー乗り場 ※境港～松江駅まで連絡バスあり

宿泊施設 「Entô」 https://ento-oki.jp/

ツアー詳細はこちら（松江観光協会HP） :https://www.kankou-matsue.jp/event_calendar/desc/?event=119732

スケジュール

６月１３日（土）

【９：００】 JR松江駅集合

【９：３０】 八重垣神社・月照寺見学

【１１：３０】松江市内で昼食（出雲そば）

【１４：１０】境港出発（フェリーしらしま／１等客室）

【１７：１０】別府港着→内航船で菱浦港

【１８：１０】小泉凡ミニ講座「Entô ジオラウンジ」

【１８：００】懇親会「セントラル亭」

【２０：００】宿泊「Entô」※朝食付き

小泉八雲公園

６月１４日（日）

【９：００】中ノ島ツアー（小泉八雲公園・明屋海岸・宇受賀命神社）

※小泉八雲公園・・・国内唯一の小泉セツの銅像設置場所

『八雲の視点で体感する自然との共生とそこから生まれる営みの歴史』

※ガイド：隠岐しぜんむら 福田貴之

昼食後、内航船にて西ノ島へ

【１３：２８】別府港（西ノ島）着

【１３：４０】西ノ島ツアー（由良姫神社・摩天崖・通天橋）

【１６：５０】松江ゴーストツアーin隠岐

『焼火神社』・・・（片道１５分ほどの山道を歩きます）

【１８：５６】菱浦港着

【１９：１５】懇親会＆怪談会「紺屋」

【２２：１５】宿泊「Entô」※朝食付き

Entô

６月１５日（月）

【９：５０】菱浦港出発（フェリーしらしま／１等客室）

【１３：２０】境港港着

※時間や内容などは変更となることがあります。予めご了承ください。

プロモーション動画 :https://www.youtube.com/watch?v=A_akwXKwQDwhttps://prtimes.jp/a/?f=d151904-40-df3333fb89f8e57872a08cd5551a7dba.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d151904-40-28185448a1637188f07045e8f2f94835.pdf本件に関する問い合わせ先

主催 松江・境港・隠岐観光振興協議会（事務局：松江市観光振興課）

MAIL：kankou@city.matsue.lg.jp

TEL：0852-55-5214

FAX：0852-55-5634

ツアー運営 島ファクトリー

協力 一般社団法人松江観光協会

企画 株式会社海士