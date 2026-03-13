【ホテルニューオータニ博多】スペインの伝統美を感じる空間へ「レストラン カステリアンルーム」「バー カステリアンルーム」ソフトリニューアル

株式会社ニューオータニ九州

ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2、総支配人 山崎 真幸）では、館内の「レストラン カステリアンルーム」および「バー カステリアンルーム」をソフトリニューアルし、カーペットをスペインの伝統美を感じさせる新デザインへ一新しました。

2026年3月13日（金）のディナータイムより営業を開始いたします。

レストラン カステリアンルームバーカステリアンルーム

ソフトリニューアルコンセプト

中世スペイン・カスティーリャ王国の世界観を、レンガの温もりと白壁が映える空間に調和させて演出。華やかなローズカラーのカーペットを基調に、バーエリアにはブルーを取り入れ、スペインタイルならではのエキゾチックな魅力を表現しております。

また、城の晩餐会を思わせる個室には、15世紀スペイン王朝に由来するモノトーンタイルの意匠を採用し、歴史と格式を感じさせる空間へと生まれ変わりました。

このソフトリニューアルを記念し、「レストラン カステリアンルーム」では特別ランチコースを、「バー カステリアンルーム」では期間限定のハッピーアワーを提供いたします。新たなカステリアンルームで、スペインの歴史と華やぎに包まれた特別なひとときをお過ごしください。

■ソフトリニューアル記念 特別ランチコース

【ランチ限定】ブリーズ プランタニエール～春のそよ風～(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian/printanire/)

期間：2026年3月17日（火）～3月27日（金）

料金：\3,300（税金・サービス料込）

【Menu】

季節野菜のサラダ

本日のポタージュ

ホテルメイドブレッド

メイン料理（A～Cより1品チョイス）

A【生パスタ】熊本県産カラフルトマトと塩豚のラグー リコッタチーズ添え

B【魚料理】カサゴのベニエ グリビッシュソース 佐賀県産ホワイトアスパラガスのローストを添えて

C【肉料理】国産若鶏のフリカッセ ヴァンジョーヌソース モリーユ茸の香り

デザート

コーヒーまたは紅茶

■バー カステリアンルーム ハッピーアワー

ハッピーアワー2026スプリング(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian-bar/happy-hour/)

期間：2026年3月14日（土）～4月26日（日）

時間：平日 17:00～19:00 ／ 土・日・祝日 14:00～19:00

料金：1ドリンク \1,200

フリーフロー90分 \3,000

※税金・サービス料込

【ドリンクメニュー】

・アサヒスーパードライ

・生ビール

・ハイボール

・ソムリエセレクトグラスワイン（赤・白）

・スタンダードカクテル

ジントニック／ギムレット／コスモポリタン／モスコミュール／ダイキリ／キューバリバー

テキーラサンライズ／ファジーネーブル／チャイナブルー／スプモーニ／オペレーター

・ノンアルコール

アサヒゼロ／フィーバーツリー（レモントニック／エルダーフラワー）

販売概要

ホテルニューオータニ博多

レストラン カステリアンルーム ／ バー カステリアンルーム

住所：福岡市中央区渡辺通1-1-2

営業時間：レストラン カステリアンルーム／バー カステリアンルームの営業時間に準ずる

お問い合わせ：092-714-1111（代表）