【ＢＳ日テレ】森香澄が上質な“おとな”の旅へ～森香澄のＢＳ日テレ冠番組！3月31日（火）よる11時～

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株式会社ＢＳ日本


上質でゆったりと心落ち着く“おとなの旅”



旅をするのは、30歳という節目を迎えた森香澄。


多忙を極める彼女が、束の間、おとなのひとり旅に向かう。



自分自身と向き合うためひと息つくと、旅の中で素顔の表情になる瞬間が…



旅の舞台は「箱根湯本」♨



～お寺で心を空っぽに～


～自然と触れて贅沢な時間を～


～一流宿で本音を吐露～


真の“おとな”の女性とは…「森香澄 おとなの一歩旅」


是非、ご期待ください！



ロケに向けた森香澄さんの本人コメント



日常では常に刺激的なことを求めてしまうからこそ、日常を忘れて、心と体を休め、旅先での出会いやワクワクと向き合う時間も必要だと思います。穏やかに、休むことを愉しむ旅をお届けできればと思います。




【タイトル】　森香澄　おとなの一歩旅


【放送日時】　3月31日（火）よる11時00分～11時30分


【放送局】　　ＢＳ日テレ


【出演者】　　森香澄


【番組ＨＰ】　https://www.bs4.jp/mori-kasumi_otona/


【クレジット】(C)ＢＳ日テレ



放送後はTVerでも配信予定！