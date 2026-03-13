【ＢＳ日テレ】森香澄が上質な“おとな”の旅へ～森香澄のＢＳ日テレ冠番組！3月31日（火）よる11時～

株式会社ＢＳ日本

上質でゆったりと心落ち着く“おとなの旅”

旅をするのは、30歳という節目を迎えた森香澄。

多忙を極める彼女が、束の間、おとなのひとり旅に向かう。

自分自身と向き合うためひと息つくと、旅の中で素顔の表情になる瞬間が…

旅の舞台は「箱根湯本」♨

～お寺で心を空っぽに～

～自然と触れて贅沢な時間を～

～一流宿で本音を吐露～

真の“おとな”の女性とは…「森香澄 おとなの一歩旅」

是非、ご期待ください！

ロケに向けた森香澄さんの本人コメント

日常では常に刺激的なことを求めてしまうからこそ、日常を忘れて、心と体を休め、旅先での出会いやワクワクと向き合う時間も必要だと思います。穏やかに、休むことを愉しむ旅をお届けできればと思います。

【タイトル】 森香澄 おとなの一歩旅

【放送日時】 3月31日（火）よる11時00分～11時30分

【放送局】 ＢＳ日テレ

【出演者】 森香澄

【番組ＨＰ】 https://www.bs4.jp/mori-kasumi_otona/

【クレジット】(C)ＢＳ日テレ

放送後はTVerでも配信予定！