【完売御礼】人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMEL『CAMEL61号 グリッドスケール長岡ステーション　完売』

株式会社グローバルクラウドエステート人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMELは株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産特定共同事業法に基づいた不動産クラウドファンディングです。

【CAMEL61号 グリッドスケール長岡ステーション 概要】

本ファンドは最先端の系統用蓄電池を活用し、成長市場へ投資するCAMELファンドです。

再生可能エネルギーの未来と地域の安心を支える、 戦略的エネルギー投資。

Strategic energy investments that support the future of renewable energy and community security.

最先端の系統用蓄電池を活用したエネルギー投資は、レジリエンスとサステナビリティを両立し、 電力の安定供給と再生可能エネルギーの導入拡大を支援します。 災害時の備えとして地域の強靭性を高めると同時に、社会課題の解決にも貢献します。

〈なぜ今、蓄電池投資が有望か？〉

本ファンドの収益は、一次調整力市場での高単価契約を主軸 （約89%）とし、スポット市場取引（約11%）で補完する安定的な二本立て構造です。さらに将来的には容量市場への参入も計画しており、多様な収益源を確保していきます。 電力系統の脱炭素化が進む現在、系統用蓄電池の市場需要は今後10年で10倍以上に拡大すると予測されており、 先行者利益を確保できる有望な投資機会となっています。



〈メンテナンス体制〉

日本法人（大阪）と協力会社によって、 万全な保守体制を確立

●対応時間→ 一般的な不具合：24時間以内対応

→複雑な不具合：48時間以内対応

●問題解決 → 3～7日

●必要に応じて、海外からのバックアップサービスも行っている 。

上海、昆明、台湾など、12時間以内に到着。

●各地域に倉庫および使用済みバッテリーのリサイクルサービスを併設しています。

【事業概要】

不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング「CAMEL」を展開しています。

申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディング。

不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。





【CAMELの特徴】

１.少額で手軽に始められる！

CAMELなら1口20,000円からでも不動産投資ができます。 通常の不動産の購入に必要なローン審査や複雑な契約手続きも必要ありません。

元本割れリスクも少ないので手軽に不動産投資を始められます。

２.WEB上で投資ができる！

CAMELは、会員登録からファンドへの出資、運用状況の確認まで全てWEB上で行えるようになって います。

場所や時間を問わず、好きな時に好きなところからCAMELを利用できます。



登録はこちら▶▶▶https://fundcamel.com/register/(https://fundcamel.com/register/)

乗り換えキャンペーン第二弾実施中!!

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【募集中商品】

CAMEL60号 茨城土浦データセンター第Ｖ期

CAMEL62号 高知吉川高圧系統用蓄電池プロジェクト

CAMEL63号 テラガーデン EXPO LIVING / ドバイ不動産

https://fundcamel.com/funds/(https://fundcamel.com/funds/)





【CAMEL 公式Instagram】

会社情報や新商品情報、ドバイ情報・ラスアルハイマ情報などいろんな情報を発信しています。

見て下さる方のお役に立てる情報発信をしていますのでフォロー・いいねお待ちしてます。

https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4(https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4)

『CAMEL』のFAN倶楽部はこちら▼▼▼

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登録無料！！！会員限定の特典が盛りだくさん！

・投資タイプ診断

・非公開セミナー参加権

・成功事例＆ノウハウ共有

・限定プレゼントキャンペーン

など、詳細は順次公開していますので、お楽しみに！

【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：事業内容不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田