HUNDRED LINE -最終防衛学園-　POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年3月13日(金)よりHUNDRED LINE -最終防衛学園- POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

有楽町マルイ 8Fにて開催しておりましたHUNDRED LINE -最終防衛学園- POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4452

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年3月13日(金)18:00～3月30日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年6月上旬～下旬以降順次発送



【製品情報】

クリアカード(ランダム) 朝支度 ver.

価格：440円（税込）

種類数：全14種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) 朝支度 ver.

価格：550円（税込）

種類数：全14種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ダイカットステッカー(ランダム)朝支度 ver.

価格：550円（税込）

種類数：全14種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

オーロラアクリルキーホルダー朝支度 ver.

価格：各1,100円（税込）

種類数：全7種

デカアクリルスタンド 朝支度 ver.

価格：各2,200円（税込）

種類数：全7種

硬質カードケースセット 朝支度 ver.

価格：各1,540円（税込）

種類数：全7種

※2枚セット

クリアポーチ 朝支度 ver.

価格：各1,980円（税込）

種類数：全7種

ミニタオル 朝支度 ver.

価格：各1,100円（税込）

種類数：全7種

ミニアクリルアート 朝支度 ver.

価格：2,750円（税込）

種類数：全1種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4452

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年3月13日(金)18:00～3月30日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年6月上旬～下旬以降順次発送



【権利表記】

(C)Aniplex, TooKyo Games



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売