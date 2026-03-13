【経営者必見】未上場企業による上場企業買収。高級タルト専門店「キルフェボン」買収の裏側を語る。CCH高鍬社長のインタビュー公開。

株式会社IR Robotics

YouTubeチャンネル「Japan Stock Channel」を運営する株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱）は、人気コーナー「IPOとM&Aどっちにする？TV」にて、CCH（旧シティクリエーションホールディングス）代表取締役の高鍬 仁一氏をゲストに迎えた最新動画を公開いたしました。

【今回の見どころ】

今回のゲストは、多角的な事業展開と戦略的M&Aで成長を続けるCCHの高鍬氏。「EXITの本質とは何か？」「成長を加速させるための意思決定の基準」など、経営者が直面する究極の選択について、ご自身の体験に基づき語っていただきました。

動画URL： https://youtu.be/zvuSiJ4e6FA

出演： 高鍬 仁一 氏（CCH代表）、MC：金 成柱(IR Robotics代表)

動画を見る :https://youtu.be/zvuSiJ4e6FA

株式会社CCH 代表取締役社長 兼

ホリイフードサービス株式会社(東証スタンダート3077) 取締役

高鍬 仁一氏

売上約100億円、社員数1,000名超。

CCHを、日本トップクラスの営業会社へと成長させた経営者。

未上場企業でありながら、

上場企業への敵対的買収、

さらには高級タルトで有名な『キルフェボン』の買収も実行。

常識にとらわれない大胆な戦略で、

大型M&Aを実現してきた実力派経営者である。

また、本動画では語りきれなかった

「高級タルト専門店『キルフェボン』買収の真の狙い」や、

「ホリイフードサービス(東証スタンダート3077)の買収の裏側」を特別公開する、

経営者限定M&Aセミナー＆交流会イベントを4月7日（火）に開催いたします。

実際の買収の舞台裏や意思決定のプロセスなど、

ここでしか聞けないリアルなM&Aストーリーをお届けします。

M&Aに関心のある方、成長戦略として学びたい経営者の皆様は、ぜひご参加ください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

経営者イベントのお申込みはこちら :https://www.irrobo-community.jp/event-details/ir-roboticsshusai-in-collaboration-with-forbes-japan-salon-keieishaseminaandokoryukai[表: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/223_1_d7d453f5863d2ee02e372376cad85522.jpg?v=202603130651 ]

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、上場企業を対象としたIR DX事業、上場企業／上場準備中企業を対象としたエデュケーション事業、ハイクラス人材と上場企業／上場準備企業をマッチングするCxO人材紹介事業を展開

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/