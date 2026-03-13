TVアニメ『Fate/strange Fake』POP UP SHOPが有楽町マルイ 7FにOPEN！
今回のイベントでは、TVアニメ『Fate/strange Fake』の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=110318
【イベント情報】
イベント名：TVアニメ『Fate/strange Fake』POP UP SHOP
開催期間：2026年4月3日(金)～4月22日(水)
開催場所：有楽町マルイ 7F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
カンバッジ(ランダム)
Black outfit ver.
価格：550円(税込)
種類数：全6種
サイズ：直径約56mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ホログラムカード(ランダム)
Black outfit ver.
価格：660円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約54mm×86mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルキーホルダー
Black outfit ver.
価格：各880円(税込)
種類数：全6種
サイズ：全高約50mm
アクリルフィギュア
Black outfit ver.
価格：各1,760円(税込)
種類数：全6種
サイズ：全高約150mm
ポストカードセット
Black outfit ver.
価格：660円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約148mm×100mm
マイクロファイバー
Black outfit ver.
価格：各825円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約200mm×200mm
フォトグレイ風ステッカー(ランダム)
価格：550円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約148×51mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
※イベントの内容及び、各商品のデザインは予告なく変更させていただく場合がございます。
【関連サイト】
公式URL：https://fate-strange-fake.com/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売